为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

罗马

意大利首都，世界著名的历史文化名城，古罗马文明的发祥地。

罗马同时是全世界天主教会的中枢，拥有700多座教堂与修道院、7所天主教大学，市内的梵蒂冈城是罗马主教即天主教会教宗及圣座的驻地。罗马与佛罗伦萨同为意大利文艺复兴中心，现今仍保存有相当丰富的文艺复兴与巴洛克风貌；1980年，罗马的历史城区被列为世界文化遗产。

31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

埃尔多安因“安全问题”缺席气候大会 01.11.2021

土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
Brazil's President, Jair Bolsonaro, surrounded by his bodyguards, walks in the center of Rome, Italy, 29 October 2021. Bolsonaro arrived in Rome to attend G20 summit of world leaders to discuss climate change, Covid-19 and the post-pandemic global recovery. ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI

光天化日之下 巴西总统保镖殴打记者 01.11.2021

博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
31.10.2021 Pedro Sánchez (l-r), Ministerpräsident von Spanien, Narendra Modi, Premierminister von Indien, Scott Morrison (l), Premierminister von Australien, Angela Merkel (CDU), geschäftsführende Bundeskanzlerin, Mario Draghi, Premierminister von Italien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, werfen Münzen in den Trevi-Brunnen während ihres Besuchs des berühmten Brunnens am Rande des G20-Gipfels. +++ dpa-Bildfunk +++

G20 闭幕：雷声大 雨点小 31.10.2021

各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
US Secretary of State Antony Blinken, left, and Chinese Foreign Minister, Wang Yi meet, Sunday, Oct. 31, 2021 at an hotel in Rome on the sidelines of the G20 of World Leaders Summit. (AP Photo/Tiziana Fabi, pool)

布林肯警告中国不要在台海采取单边行动 31.10.2021

罗马20国集团峰会期间，美国国务卿布林肯同中国外长王毅举行了历时一个小时的会谈，这也是阿拉斯加会谈不欢而散后，中美高级官员的首次面对面会谈。美国国务院一名官员称，会谈是在“坦诚氛围”中进行的。
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

事关重大议题 中俄领导人仅视讯参加G20峰会 30.10.2021

本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
A woman, wearing a protective face mask, walks past a placard showing a handshake between two hands representing the Chinese and the Italian national flags after a decree orders for the whole of Italy to be on lockdown in an unprecedented clampdown aimed at beating the coronavirus, in Milan, Italy March 10, 2020. Plackard reads The enemy is the virus, not the people. Come on China! . REUTERS/Flavio Lo Scalzo

意大利执行COVID-19健康证 华人抗议 20.10.2021

意大利普拉托省一华人社区表示，罗马政府强行执行的COVID-19健康证对该社区造成了不公平的惩罚。该华人社区要求当局对该规则进行灵活的解释。
14.6.2018, Rom, Italien, Rachele Mussolini during The session of the Capitoline Assembly ends in advance. After two hours of meeting of the conference of group leaders and a round of opposition speeches, the PD left the hall in protest at the lack of presence of the mayor of Rome Virginia Raggi on June 14, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Andrea Ronchini/NurPhoto)

墨索里尼孙女再度当选罗马市议员 07.10.2021

计票结果显示，拉切尔·墨索里尼（Rachele Mussolini）在下届罗马市议会选举中已获足够票数，再度当选。这位极右翼政治家强调，她的成功是因她努力工作，无关其姓氏和家族史。

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

南华早报：拜登习近平罗马会面希望渺茫 24.08.2021

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。
May 13, 2021, FÃÂ¡tima, Portugal: Fátima,13/05/2021 - Cerimónias da Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de Maio. Para as celebrações religiosas deste ano, o Santuário de Fátima só admitiu a entrada no recinto a cerca de 7.500 fiéis, tendo muitos ficado à entrada, junto aos gradeamentos. O Papa Francisco deixou uma mensagem surpresa destinada aos peregrinos e que passou nos monitores do recinto. (Credit Image: Â© Atlantico Press via ZUMA Wire

教宗方济各表示接种疫苗是一种“关爱行为” 18.08.2021

天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。

Soccer Football - Euro 2020 - Fans gather for England v Germany - London, Britain - June 29, 2021 England fans celebrate in Vinegar Yard after England's Raheem Sterling scored their first goal REUTERS/Andrew Couldridge

意大利禁止英国球迷入境观看欧洲杯1/4决赛 02.07.2021

欧洲足联周四晚间对外表示，意大利政府请求欧洲足联迅速采取措施，防止英国球迷规避意大利执行的入境隔离措施。明天欧洲杯1/4决赛乌克兰与英格兰队之间的比赛将在罗马举行。
Front view of the Taj Mahal in Agra, India.

新世界七大奇迹 21.06.2021

罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
Pope Francis celebrates the Eucharist during Easter Sunday Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

教宗方济各: 复活的宣告是永不落空的希望 05.04.2021

在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
Rom, Vatikan 05.10.2016 Papst Franziskus I. (li) beim Gruppenbild mit chinesischen Glaeubigen bei der woechentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz FOTO: Pressefoto ULMER/Alberto Lingria xxNOxMODELxRELEASExx |

教宗方济各赞赏延长梵中临时协议 08.02.2021

天主教罗马教皇方济各称，延长与中国关于主教任命的临时协议是梵蒂冈去年最重要外交事件之一。
13.09.2012 A man walks past a menorah during a ceremony to ordain four rabbis at the synagogue in Cologne, western Germany, on September 13, 2012 The ordination of the four rabbis was attended by German Foreign Minister Guido Westerwelle and the president of the World Jewish Congress Ronald Lauder amid a furious debate in Germany over the legality of circumcision. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/GettyImages)

1700年犹太人在德史 10.01.2021

犹太洁食、犹太节日、犹太音乐：2021年，德国将举行各种活动庆祝犹太人生活的多样性。公元321年的一道诏书证明，早在古罗马时期德国就有犹太人聚居区。
A man wearing a protective mask looks on inside a shop on the day Italian Health Minister Roberto Speranza lays out in parliament the government's plan for mass coronavirus disease (COVID-19) vaccinations and restrictions over the Christmas period, in Rome, Italy December 2, 2020. REUTERS/Yara Nardi

罗马和伦敦新冠死亡人数创记录 04.12.2020

据统计，意大利一天内有近1000人死于新冠病毒。自新冠疫情爆发以来，英国死亡人数已达到6万。同时，人们对疫苗接种的接受程度也越来越关注。

两千年前庞贝古城被火山爆发摧毁瞬间 23.11.2020

意大利考古学家近日发现了两具男子遗体，他们在公元79年时因摧毁古罗马庞贝城的火山爆发而死。其中一人年龄在30至40岁间，可能地位崇高，脖子下还留有羊毛斗篷的痕迹。另一人的年龄可能在18岁至23岁之间，身穿长袍，脊椎骨多处粉碎，可能是一名从事体力劳动的奴隶。两具遗骸在古庞贝城中心西北700米的Civita Giuliana被发现。
显示更多文章