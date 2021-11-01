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意大利首都，世界著名的历史文化名城，古罗马文明的发祥地。
罗马同时是全世界天主教会的中枢，拥有700多座教堂与修道院、7所天主教大学，市内的梵蒂冈城是罗马主教即天主教会教宗及圣座的驻地。罗马与佛罗伦萨同为意大利文艺复兴中心，现今仍保存有相当丰富的文艺复兴与巴洛克风貌；1980年，罗马的历史城区被列为世界文化遗产。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
罗马20国集团峰会期间，美国国务卿布林肯同中国外长王毅举行了历时一个小时的会谈，这也是阿拉斯加会谈不欢而散后，中美高级官员的首次面对面会谈。美国国务院一名官员称，会谈是在“坦诚氛围”中进行的。
本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
意大利普拉托省一华人社区表示，罗马政府强行执行的COVID-19健康证对该社区造成了不公平的惩罚。该华人社区要求当局对该规则进行灵活的解释。
计票结果显示，拉切尔·墨索里尼（Rachele Mussolini）在下届罗马市议会选举中已获足够票数，再度当选。这位极右翼政治家强调，她的成功是因她努力工作，无关其姓氏和家族史。
拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。
天主教罗马教宗方济各表示，新冠疫苗让人们看到结束新冠大流行瘟疫的希望，而接种疫苗是一种“关爱行为”。
欧洲足联周四晚间对外表示，意大利政府请求欧洲足联迅速采取措施，防止英国球迷规避意大利执行的入境隔离措施。明天欧洲杯1/4决赛乌克兰与英格兰队之间的比赛将在罗马举行。
罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
天主教罗马教皇方济各称，延长与中国关于主教任命的临时协议是梵蒂冈去年最重要外交事件之一。
犹太洁食、犹太节日、犹太音乐：2021年，德国将举行各种活动庆祝犹太人生活的多样性。公元321年的一道诏书证明，早在古罗马时期德国就有犹太人聚居区。
据统计，意大利一天内有近1000人死于新冠病毒。自新冠疫情爆发以来，英国死亡人数已达到6万。同时，人们对疫苗接种的接受程度也越来越关注。
意大利考古学家近日发现了两具男子遗体，他们在公元79年时因摧毁古罗马庞贝城的火山爆发而死。其中一人年龄在30至40岁间，可能地位崇高，脖子下还留有羊毛斗篷的痕迹。另一人的年龄可能在18岁至23岁之间，身穿长袍，脊椎骨多处粉碎，可能是一名从事体力劳动的奴隶。两具遗骸在古庞贝城中心西北700米的Civita Giuliana被发现。
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