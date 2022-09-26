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意大利首都，世界著名的历史文化名城，古罗马文明的发祥地。
罗马同时是全世界天主教会的中枢，拥有700多座教堂与修道院、7所天主教大学，市内的梵蒂冈城是罗马主教即天主教会教宗及圣座的驻地。罗马与佛罗伦萨同为意大利文艺复兴中心，现今仍保存有相当丰富的文艺复兴与巴洛克风貌；1980年，罗马的历史城区被列为世界文化遗产。
本周一，罗马天主教会亚洲最资深神职人员之一的陈日君枢机和其他5名民主人士在香港法院受审，罪名是其基金为2019年香港抗议活动的参与者提供支持。
天主教罗马教宗方济各周三（9月14日）对俄罗斯东正教等世界宗教领袖表示，宗教信仰决不能被用来为战争的 "邪恶 "辩护，上帝决不能被人类权力欲所挟持。
著名智库“罗马俱乐部”的一份最新研究报告敦促扭转国际经济与气候政策，要求增加对所有最富者征税。
2000年前，罗马帝国曾不可一世。那么，如此一个庞大帝国何以竟会崩溃？德国特里尔市（ Trier ）的一个展览试图解释发生在晚期古典时代的剧烈动荡的原因。
意大利近日遭遇严重旱情，高温天气，雨水不足。罗马温度飙升到40度以上。湖泊和河流陷入缺水危机，水道干涸危及灌溉。米兰已采取节水措施，北部城市维罗纳也对居民生活用水设限。
香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。
一名美国女性在旧货店淘得一尊看似普通的石雕头像，然而令她没有想到的是，这尊只花了几十美元的雕像竟是价值连城的德国古董。
法国作曲家埃克托·柏辽兹是法国浪漫乐派的主要代表人物，请听他创作的《罗马狂欢节序曲》，由图卢兹国家管弦乐团演奏。
身为国际观光大城的意大利首都罗马长久以来一直有个棘手的问题：垃圾量爆满。过量垃圾所造成的环境污染以及野生动物问题甚至成了今年10月市长选举的焦点之一。
意大利警方发现，一间由中国国企控制的香港註册公司3年前收购了该国一间军用无人机公司，而罗马当局并不知情。义大利将对此案提出申诉，而他们今年已阻止了两笔中资收购案。
土耳其总统埃尔多安周一表示，由于会议组织方没有满足其代表团在安全方面的要求，他取消了出席联合国COP26气候大会的计划。目前正值土耳其与其西方主要盟国关系紧张之际。
博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
罗马20国集团峰会期间，美国国务卿布林肯同中国外长王毅举行了历时一个小时的会谈，这也是阿拉斯加会谈不欢而散后，中美高级官员的首次面对面会谈。美国国务院一名官员称，会谈是在“坦诚氛围”中进行的。
本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
意大利普拉托省一华人社区表示，罗马政府强行执行的COVID-19健康证对该社区造成了不公平的惩罚。该华人社区要求当局对该规则进行灵活的解释。
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