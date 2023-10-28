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意大利首都，世界著名的历史文化名城，古罗马文明的发祥地。
罗马同时是全世界天主教会的中枢，拥有700多座教堂与修道院、7所天主教大学，市内的梵蒂冈城是罗马主教即天主教会教宗及圣座的驻地。罗马与佛罗伦萨同为意大利文艺复兴中心，现今仍保存有相当丰富的文艺复兴与巴洛克风貌；1980年，罗马的历史城区被列为世界文化遗产。
西班牙人权监察员根据一份调查报告推断，超过20万人在孩提时代曾遭到天主教神职人员性侵。若将教会的非神职人员计算在内，遭到侵害的人数甚至高达逾40万人。
教宗方济各在接受媒体采访时证实，教廷特使将访问北京，这是梵蒂冈为调停乌克兰战争进行和平外交的一个组成部分。
意大利警方拘留了一名17岁的德国学生，因为他被抓到刻画涂鸦破坏古老的罗马斗兽场。这是近几周来在这个罗马地标建筑发生的第三起破坏行为。
教宗方济各本周六对中国单方面任命上海新主教一事做出让步，正式承认北京政府在三个月前任命的上海新主教沈斌。不过，梵蒂冈也批评中国单方面的人事决定是「无视对话与合作精神」。
乌克兰总统泽连斯基周六抵达罗马访问，拜会教宗方济各以及意大利领导人。同日，德国国防部宣布将向乌克兰提供27亿欧元军事援助。德国政府人士透露，泽连斯基周日将到访德国。
中國上海教區迎來新主教，但梵蒂岡此前並不知情。有媒體稱這是中國單方面的行動，並未獲教廷同意。
以敢言著称的香港荣休主教陈日君曾在去年5月因涉嫌“勾结外国势力”而被捕。现在，他离开香港前往梵蒂冈出席前教宗本笃十六世葬礼的申请已获批准。
在所有国家中，意大利曾第一个宣布对中国游客进行新冠病毒测试，《法兰克福汇报》关注到罗马机场最新检测结果显示只有5%的中国乘客呈阳性，且没有发现新变种。《南德意志报》则剖析巴伐利亚同中国的复杂关系。
梵蒂冈宣布，罗马天主教荣休教宗本笃十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）于12月31日逝世，享寿95岁。
天主教罗马教宗方济各周三（9月14日）对俄罗斯东正教等世界宗教领袖表示，宗教信仰决不能被用来为战争的 "邪恶 "辩护，上帝决不能被人类权力欲所挟持。
著名智库“罗马俱乐部”的一份最新研究报告敦促扭转国际经济与气候政策，要求增加对所有最富者征税。
2000年前，罗马帝国曾不可一世。那么，如此一个庞大帝国何以竟会崩溃？德国特里尔市（ Trier ）的一个展览试图解释发生在晚期古典时代的剧烈动荡的原因。
意大利近日遭遇严重旱情，高温天气，雨水不足。罗马温度飙升到40度以上。湖泊和河流陷入缺水危机，水道干涸危及灌溉。米兰已采取节水措施，北部城市维罗纳也对居民生活用水设限。
香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。
一名美国女性在旧货店淘得一尊看似普通的石雕头像，然而令她没有想到的是，这尊只花了几十美元的雕像竟是价值连城的德国古董。
法国作曲家埃克托·柏辽兹是法国浪漫乐派的主要代表人物，请听他创作的《罗马狂欢节序曲》，由图卢兹国家管弦乐团演奏。
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