罗马教宗为中国天主信徒祈祷

（德国之声中文网）教宗方济各在罗马彼得广场的弥撒活动上表示：“我一直都怀着敬意和同情，关注着中国信徒和神父们的生活以及那里比较复杂的事态。我天天都在为他们祈祷。”教宗说，他期望中国的教会能在自由和安宁中和全球教会共同发展。教宗发表上述讲话是为了迎接5月24日国际天主教会“为中国教会祈祷日”的到来。

位于慕尼黑的天主教布道机构Missio表示，目前在中国有大约一千万天主教徒，其中半数教徒隶属于官方认可的教会，另一半则在地下教会活动。Missio主席胡贝尔（ Wolfgang Huber）表示，一段时间以来，中国政府加大了针对地下教会的压力。位于波恩近郊圣奥古斯丁市的天主教中国中心也指出，宗教机构的财务受到了当局更为严格的监督，此外，对神职人员和网络宗教内容的监控都有所加强。胡贝尔说，过去两年的疫情防控期间，中国天主教徒的宗教生活借助网络才得以进行，例如线上的弥撒和祈祷等等。

今年五月11日，香港荣休主教陈日君被当局逮捕后，梵蒂冈曾表示担忧。陈日君本人数天后获得保释。现年90岁的陈日君被控违反了香港国安法。《梵蒂冈新闻》报道称，梵蒂冈二号人物 - 国务枢机卿伯多禄·帕罗林 (Pietro Parolin)形容这一逮捕事件“极为不幸”。梵蒂冈同北京在2918年就主教任命事宜签署的协定将于今年十月22日到期。帕罗林并不认为该协定目前已经面临危险，但他期望梵蒂冈同中国的对话不应被设置更多的障碍。香港荣休主教陈日君曾对教廷同中国共产党政权签署的这一协定多次提出批评。

（天主教新闻社，德新社）

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