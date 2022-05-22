 罗马教宗为中国天主信徒祈祷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

罗马教宗为中国天主信徒祈祷

香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。

Vatikanstaat | Papst Franziskus, Generalaudienz

（德国之声中文网）教宗方济各在罗马彼得广场的弥撒活动上表示：“我一直都怀着敬意和同情，关注着中国信徒和神父们的生活以及那里比较复杂的事态。我天天都在为他们祈祷。”教宗说，他期望中国的教会能在自由和安宁中和全球教会共同发展。教宗发表上述讲话是为了迎接5月24日国际天主教会“为中国教会祈祷日”的到来。

 

位于慕尼黑的天主教布道机构Missio表示，目前在中国有大约一千万天主教徒，其中半数教徒隶属于官方认可的教会，另一半则在地下教会活动。Missio主席胡贝尔（ Wolfgang Huber）表示，一段时间以来，中国政府加大了针对地下教会的压力。位于波恩近郊圣奥古斯丁市的天主教中国中心也指出，宗教机构的财务受到了当局更为严格的监督，此外，对神职人员和网络宗教内容的监控都有所加强。胡贝尔说，过去两年的疫情防控期间，中国天主教徒的宗教生活借助网络才得以进行，例如线上的弥撒和祈祷等等。

Hongkong | Katholischer Bischof im Ruhestand | Joseph Zen

香港荣休主教陈日君曾多次批评梵蒂冈对北京的妥协立场。

 

今年五月11日，香港荣休主教陈日君被当局逮捕后，梵蒂冈曾表示担忧。陈日君本人数天后获得保释。现年90岁的陈日君被控违反了香港国安法。《梵蒂冈新闻》报道称，梵蒂冈二号人物 - 国务枢机卿伯多禄·帕罗林 (Pietro Parolin)形容这一逮捕事件“极为不幸”。梵蒂冈同北京在2918年就主教任命事宜签署的协定将于今年十月22日到期。帕罗林并不认为该协定目前已经面临危险，但他期望梵蒂冈同中国的对话不应被设置更多的障碍。香港荣休主教陈日君曾对教廷同中国共产党政权签署的这一协定多次提出批评。

 

（天主教新闻社，德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德国主教大会不满中国当局打压基督徒

天主教德国主教大会对基督徒在中国的境遇深感忧虑，批评北京当局对互联网监管趋紧，日益阻碍该国国内宗教自由。  

梵蒂冈拟延长梵中协议 陈日君批“致命打击”

梵蒂冈高层再次为延长梵中协议的计划辩护称，这将促成中国天主教会的团结。香港荣休主教陈日君则批评教廷对北京姑息逢迎，导致信誉扫地。  

香港前主教陈日君迎90岁生日

天主教香港教区荣休主教陈日君枢机今年1月13日度过90岁生日，他一直以来支持社会运动，也数度对中国政府和教廷提出批评。  

相关内容

A worker in a protective suit sits near a police line outside a store, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China April 21, 2022. REUTERS/Andrew Galbraith

墙外文摘：疫时集体焦虑，“小粉红”也会政治抑郁 22.05.2022

有评论认为，疫情促进了大家对于公共生活的关注，但也带来集体焦虑。“小粉红”也会政治抑郁，因为他们的受教育经历和成长经历让他们想不明白，为什么有的人就是会和自己想的不一样。

In this photo taken Friday, June 1, 2018, a faded photo of Chinese President Xi Jinping is seen near the Christian poster with the word Grace outside a house church near Nanyang in central China's Henan province. Under President Xi Jinping, China's most powerful leader since Mao Zedong, believers are seeing their freedoms shrink dramatically even as the country undergoes a religious revival. Experts and activists say that as he consolidates his power, Xi is waging the most severe systematic suppression of Christianity in the country since religious freedom was written into the Chinese constitution in 1982. (AP Photo/Ng Han Guan) |

德国主教大会不满中国当局打压基督徒 17.05.2022

天主教德国主教大会对基督徒在中国的境遇深感忧虑，批评北京当局对互联网监管趋紧，日益阻碍该国国内宗教自由。

Hamburg, Deutschland - Containerschiff im Hamburger Hafen, Containerschiff Ever Gifted der Reederei Evergreen liegt am Containerterminal Burchardkai, dem groessten Containerterminal im Hafen Hamburg. Das 400 Meter lange Containerschiff Ever Gifted traegt bis zu 20.000 Seecontainer. Der Hamburger Hafen ist der Endpunkt der maritimen Seidenstrasse nach China. Rechts liegt das Containerschiff MSC Maria Saveria der Reederei MSC am Containerterminal Eurogate.

德语媒体：逃出虎穴 又入狼口？ 13.05.2022

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，不仅对德俄关系产生了重大影响，也促成了德国政界对中国的重新审视，因为德国不希望在摆脱对俄能源依赖的同时，又陷入对中国市场的依赖。

广告

媒体看中国

COVID-hit areas fuelling fresh outcry

墙外文摘：疫时集体焦虑，“小粉红”也会政治抑郁

有评论认为，疫情促进了大家对于公共生活的关注，但也带来集体焦虑。“小粉红”也会政治抑郁，因为他们的受教育经历和成长经历让他们想不明白，为什么有的人就是会和自己想的不一样。  