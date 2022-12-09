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罗马尼亚

位于东欧地区的国家，2007年加入欧盟

首都为布加勒斯特

欧盟欢迎克罗地亚加入申根区

欧盟欢迎克罗地亚加入申根区 09.12.2022

经欧盟内政部长表决，度假胜地克罗地亚获准加入申根区。保加利亚和罗马尼亚则还需继续耐心等待。

相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客 25.04.2022

即便还没到盛夏时节，土耳其海滨城市安塔利亚已经吸引了不少游客。不过谭雅·默兹卡尔并没有度假的心情。这位乌克兰女性牵挂着自己的家园。战争爆发后，她带着孩子们开始逃亡，取道罗马尼亚来到土耳其。
BG | Parlamentsgebäude Rumänien Bukarest

欧洲最壮观的十座议会建筑 20.03.2022

有百年历史的城堡、社会主义的大宫殿、可持续的低耗能建筑 — 欧洲各国的议会建筑与它的人民一样多样化。
德语媒体：中东欧向台湾敞开门户

德语媒体：中东欧向台湾敞开门户 27.10.2021

一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
多国暂停接种阿斯利康疫苗

多国暂停接种阿斯利康疫苗 12.03.2021

出于安全考量，意大利、罗马尼亚及泰国也宣布推迟接种阿斯利康疫苗。美国总统拜登则承诺五月初让所有成年人能接种疫苗。
评论：金熊奖获奖电影“不只是黄片”

评论：金熊奖获奖电影“不只是黄片” 06.03.2021

“罗马尼亚黄片”擒获柏林金熊，这样的标题吸引了无数眼球。但德国之声评论员Elizabeth Grenier认为，拉杜·裘德的作品符合柏林金熊奖无惧探讨政治的传统。
罗马尼亚工人亲述经历:“夜里听到同事哭”

罗马尼亚工人亲述经历:“夜里听到同事哭” 25.06.2020

超时工作不给加班费、工头的训斥咆哮、恶劣的工作条件：一位曾经在通内斯肉联厂（Tönnies）工作过的罗马尼亚人告诉德国之声，为什么他在那里干不下去了。这家肉联厂因为出现群聚感染而成为焦点，媒体这才注意到那里的东欧工人处境艰难。
社会项目成噩梦 德国孩子据称被迫海外做奴工

"社会项目"成噩梦 德国孩子据称被迫海外做奴工 17.02.2020

被剥夺人身自由、挨打、受辱：有指控称，在罗马尼亚参加一社会项目的德国“问题”青少年遭受非人虐待。罗马尼亚检察院起诉了14名涉嫌责任人。
1989：罗马尼亚流血的剧变

1989：罗马尼亚流血的剧变 23.12.2019

1989年12月，罗马尼亚共产党政权倒台。这是前苏东集团中唯一流血的剧变。布加勒斯特纪念当时超过1100名死难者。

德国性工作者多为外国人

德国性工作者多为外国人 28.11.2019

去年，在德国正式登记注册的性工作者有近33000人。她们当中的大部分来自外国，特别是来自罗马尼亚。

破败的罗马尼亚中国城项目 19.03.2019

2011年，罗马尼亚首都布加勒斯特近郊的小镇阿弗马提(Afumati)出台了一项1.3亿欧元的投资计划，打造巴尔干地区的中国商贸中心。多年后的今天，几间破败不堪的仓库建筑，诉说着这个曾经雄心勃勃的中国城项目。
德国哪些方面“不如人”

德国哪些方面“不如人” 09.02.2019

火车晚点和官僚主义在德国国内经常受到批评。一些国家似乎比德国“先进”，比如俄罗斯的铁路，或者罗马尼亚的无线网。让我们看看德国可以向谁学习。

罗马尼亚网络色情直播生意红火 01.02.2019

在全球色情直播行业，罗马尼亚已成为佼佼者。据说有20万罗马尼亚人从事色情直播。对许多人来说，这是摆脱贫困的一条途径。

罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席

罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席 01.01.2019

罗马尼亚挑起领导欧盟度过难关的重担，为期6个月。但是许多人怀疑，分裂的布加勒斯特政府是否具有这个能力。
欧洲法院：同性恋伴侣有权拿居留

欧洲法院：同性恋伴侣有权拿居留 05.06.2018

欧洲法院最新的判决结果表明，欧盟公民的同性恋配偶也有权拿到欧盟的居留权。之前，罗马尼亚当局拒绝了一位美国公民提出的居留申请。
一名摄影师与200名同志裸男

一名摄影师与200名同志裸男 08.04.2018

罗马尼亚摄影师Tiberiu Capudean用黑白影像记录下200名男子的故事。这两百人的共同点是：他们都是同志，而且全部全裸出镜。通过讲述他们的故事，摄影师表达了自己对仇视同性恋、种族主义和身体羞辱的反对态度。
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