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位于东欧地区的国家，2007年加入欧盟
首都为布加勒斯特
一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
出于安全考量，意大利、罗马尼亚及泰国也宣布推迟接种阿斯利康疫苗。美国总统拜登则承诺五月初让所有成年人能接种疫苗。
“罗马尼亚黄片”擒获柏林金熊，这样的标题吸引了无数眼球。但德国之声评论员Elizabeth Grenier认为，拉杜·裘德的作品符合柏林金熊奖无惧探讨政治的传统。
超时工作不给加班费、工头的训斥咆哮、恶劣的工作条件：一位曾经在通内斯肉联厂（Tönnies）工作过的罗马尼亚人告诉德国之声，为什么他在那里干不下去了。这家肉联厂因为出现群聚感染而成为焦点，媒体这才注意到那里的东欧工人处境艰难。
被剥夺人身自由、挨打、受辱：有指控称，在罗马尼亚参加一社会项目的德国“问题”青少年遭受非人虐待。罗马尼亚检察院起诉了14名涉嫌责任人。
1989年12月，罗马尼亚共产党政权倒台。这是前苏东集团中唯一流血的剧变。布加勒斯特纪念当时超过1100名死难者。
去年，在德国正式登记注册的性工作者有近33000人。她们当中的大部分来自外国，特别是来自罗马尼亚。
2011年，罗马尼亚首都布加勒斯特近郊的小镇阿弗马提(Afumati)出台了一项1.3亿欧元的投资计划，打造巴尔干地区的中国商贸中心。多年后的今天，几间破败不堪的仓库建筑，诉说着这个曾经雄心勃勃的中国城项目。
火车晚点和官僚主义在德国国内经常受到批评。一些国家似乎比德国“先进”，比如俄罗斯的铁路，或者罗马尼亚的无线网。让我们看看德国可以向谁学习。
罗马尼亚挑起领导欧盟度过难关的重担，为期6个月。但是许多人怀疑，分裂的布加勒斯特政府是否具有这个能力。
欧洲法院最新的判决结果表明，欧盟公民的同性恋配偶也有权拿到欧盟的居留权。之前，罗马尼亚当局拒绝了一位美国公民提出的居留申请。
罗马尼亚摄影师Tiberiu Capudean用黑白影像记录下200名男子的故事。这两百人的共同点是：他们都是同志，而且全部全裸出镜。通过讲述他们的故事，摄影师表达了自己对仇视同性恋、种族主义和身体羞辱的反对态度。
在周六晚举行的柏林电影节颁奖典礼上，探讨亲密关系的罗马尼亚电影《不要碰我》获得最佳影片金熊奖。《犬之岛》导演安德森不负众望斩获最佳导演银熊奖。
现在越来越多的棕熊闯入罗马尼亚城市觅食。今年初以来，环保机构已经记录了70多起居民遭受棕熊攻击的事件。
本周六，有中国主导的亚洲基础设施投资银行宣布，吸纳巴林、玻利维亚、智利、塞浦路斯、希腊、罗马尼亚、萨摩亚共7国为成员国。亚投行是中国“一带一路”倡议的重要组成部分，目前已经有77个成员国。
罗马尼亚民众的反政府示威活动进入第7天。政府对反腐败法规的修订引发了此次共产专治结束以来规模最大的抗议浪潮。
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