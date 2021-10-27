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罗马尼亚

位于东欧地区的国家，2007年加入欧盟

首都为布加勒斯特

Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu speaks at Globsec forum in Bratislava, Slovakia on October 26, 2021 during his visit to Slovakia and the Czech Republic. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

德语媒体：中东欧向台湾敞开门户 27.10.2021

一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
A medic prepares to administer a dose of an AstraZeneca COVID-19 vaccine marketed under the name CoviShield, to a Ukrainian serviceman at a military base near the front-line town of Krasnohorivka, eastern Ukraine, Friday, March 5, 2021. Ukrainians are becoming increasingly opposed to vaccination: an opinion poll this month by the Kyiv International Institute of Sociology found 60% of the country's people don't want to get vaccinated, up from 40% a month earlier. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

多国暂停接种阿斯利康疫苗 12.03.2021

出于安全考量，意大利、罗马尼亚及泰国也宣布推迟接种阿斯利康疫苗。美国总统拜登则承诺五月初让所有成年人能接种疫苗。
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext der Berlinale 20212 verwenden!*** via Elizabeth Grenier Quelle: https://www.berlinale.de/de/presse/pressematerial/stills-wettbewerb.html#lb59591-5 Katia Pascariu Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude ROU, LUX, HRV, CZE 2021, Wettbewerb © Silviu Ghetie / Micro Film 2021

评论：金熊奖获奖电影“不只是黄片” 06.03.2021

“罗马尼亚黄片”擒获柏林金熊，这样的标题吸引了无数眼球。但德国之声评论员Elizabeth Grenier认为，拉杜·裘德的作品符合柏林金熊奖无惧探讨政治的传统。
ARCHIV - 27.09.2017, Nordrhein-Westfalen, Rheda-Wiedenbrück: Frisch geschlachtete Schweine hängen in einem Kühlhaus des Fleischunternehmens Tönnies. Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh am Mittwoch. Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

罗马尼亚工人亲述经历:“夜里听到同事哭” 25.06.2020

超时工作不给加班费、工头的训斥咆哮、恶劣的工作条件：一位曾经在通内斯肉联厂（Tönnies）工作过的罗马尼亚人告诉德国之声，为什么他在那里干不下去了。这家肉联厂因为出现群聚感染而成为焦点，媒体这才注意到那里的东欧工人处境艰难。
Woman victim of domestic violence and abuse. Focus on hand

"社会项目"成噩梦 德国孩子据称被迫海外做奴工 17.02.2020

被剥夺人身自由、挨打、受辱：有指控称，在罗马尼亚参加一社会项目的德国“问题”青少年遭受非人虐待。罗马尼亚检察院起诉了14名涉嫌责任人。
People march with baloons reading Freedom during the commemoration of the victims of the 1989 Revolution in Bucharest on December 22, 2019. - A thousand people commemorated on December 22, 2019 in Bucharest the victims of the Romanian revolution of December 1989 and hoped that the light will be shed on the bloody events which followed the fall of the communist dictator Nicolae Ceausescu,. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

1989：罗马尼亚流血的剧变 23.12.2019

1989年12月，罗马尼亚共产党政权倒台。这是前苏东集团中唯一流血的剧变。布加勒斯特纪念当时超过1100名死难者。

Prostituierte warten am Dienstag (09.05.2006) an einer Bar im Pascha in Köln, dem nach eigenen Angaben größten Laufhaus in Europa, auf Kundschaft. Zur Fußball-Weltmeisterschaft rechnet der Geschäftsführer des Kölner Bordells mit einer Vollauslastung seines Hauses. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

德国性工作者多为外国人 28.11.2019

去年，在德国正式登记注册的性工作者有近33000人。她们当中的大部分来自外国，特别是来自罗马尼亚。

破败的罗马尼亚中国城项目 19.03.2019

2011年，罗马尼亚首都布加勒斯特近郊的小镇阿弗马提(Afumati)出台了一项1.3亿欧元的投资计划，打造巴尔干地区的中国商贸中心。多年后的今天，几间破败不堪的仓库建筑，诉说着这个曾经雄心勃勃的中国城项目。
10.12.2018+++ REFILE - CORRECTING GRAMMAR A professional musician plays his accordion as he is stranded during a German rail workers' strike across the country due to a pay dispute with Deutsche Bahn in Cologne, Germany December 10, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay

德国哪些方面“不如人” 09.02.2019

火车晚点和官僚主义在德国国内经常受到批评。一些国家似乎比德国“先进”，比如俄罗斯的铁路，或者罗马尼亚的无线网。让我们看看德国可以向谁学习。
05.12.2018 ARCHIV - 05.12.2018, Belgien, Brüssel: Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, und Viorica Dancila, Ministerpräsidentin von Rumänien, kommen zu einem Treffen. Rumänien wird am 1. Januar 2019 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. (zu dpa Vor Rumäniens EU-Ratspräsidentschaft: Juncker zweifelt an Bukarest vom 29.12.2018) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席 01.01.2019

罗马尼亚挑起领导欧盟度过难关的重担，为期6个月。但是许多人怀疑，分裂的布加勒斯特政府是否具有这个能力。
FILE - In this Friday, July 22, 2016, file photo, Clay Hamilton, left, and Adrian Coman, a US-Romanian gay couple who were married in Belgium and seek legal recognition of their status in Romania smile during an interview with the Associated Press in Bucharest, Romania. The gay Romanian-American couple should enjoy the same rights as any married couple in the bloc, a top European Union legal adviser said Thursday, Jan. 11, 2018.(AP Photo/Vadim Ghirda, File) |

欧洲法院：同性恋伴侣有权拿居留 05.06.2018

欧洲法院最新的判决结果表明，欧盟公民的同性恋配偶也有权拿到欧盟的居留权。之前，罗马尼亚当局拒绝了一位美国公民提出的居留申请。
Beschreibung: Ausstellung NAKED vom Rumänischen Künstler Tiberiu Capudean (zu verwenden NUR im Zusammenhang mit diesem Thema) Y-Tailor French

一名摄影师与200名同志裸男 08.04.2018

罗马尼亚摄影师Tiberiu Capudean用黑白影像记录下200名男子的故事。这两百人的共同点是：他们都是同志，而且全部全裸出镜。通过讲述他们的故事，摄影师表达了自己对仇视同性恋、种族主义和身体羞辱的反对态度。
24.02.2018+++Berlin, Deutschland+++ BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 24: Adina Pintilie receives the Golden Bear for Best Film for 'Touch me not' at the closing ceremony during the 68th Berlinale International Film Festival Berlin at Berlinale Palast on February 24, 2018 in Berlin, Germany. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images)

柏林电影节：罗马尼亚影片斩获金熊 24.02.2018

在周六晚举行的柏林电影节颁奖典礼上，探讨亲密关系的罗马尼亚电影《不要碰我》获得最佳影片金熊奖。《犬之岛》导演安德森不负众望斩获最佳导演银熊奖。

“熊来了”的烦恼 09.08.2017

现在越来越多的棕熊闯入罗马尼亚城市觅食。今年初以来，环保机构已经记录了70多起居民遭受棕熊攻击的事件。
16.1.2016 *** epa05106325 Jin Liqun, President of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), listens to questions during a press conference of the Asian Infrastructure Investment Bank in Beijing city, China, 17 January 2016. The AIIB opens on 16 January 2016 that has more than 50 member countries and is aimed at financial support for infrastructure projects and other productive sectors. EPA/WU HONG Copyright: picture alliance/dpa/W. Hong

"一带一路"要开会 亚投行再添新丁 13.05.2017

本周六，有中国主导的亚洲基础设施投资银行宣布，吸纳巴林、玻利维亚、智利、塞浦路斯、希腊、罗马尼亚、萨摩亚共7国为成员国。亚投行是中国“一带一路”倡议的重要组成部分，目前已经有77个成员国。
06.02.2017+++ A woman holds up a sign that reads ' government without corruption' during a demonstration of thousands of Romanians against their government in Bucharest, Romania, February 6, 2017. REUTERS/Stoyan Nenov

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 07.02.2017

罗马尼亚民众的反政府示威活动进入第7天。政府对反腐败法规的修订引发了此次共产专治结束以来规模最大的抗议浪潮。
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