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罗马尼亚

位于东欧地区的国家，2007年加入欧盟

首都为布加勒斯特

乌克兰称俄罗斯无人机在罗马尼亚坠毁

乌克兰称俄罗斯无人机在罗马尼亚坠毁 04.09.2023

乌克兰本周一称，俄罗斯无人机在夜袭多瑙河上乌克兰伊兹梅尔(izmail)港的基础设施时在北约成员国罗马尼亚境内坠落并爆炸。但罗马尼亚坚决否认了该报道。
低价乌克兰谷物重创欧盟市场 波兰反弹

低价乌克兰谷物重创欧盟市场 波兰反弹 02.04.2023

在黑海港口因俄乌战争被封锁之后，乌克兰透过波兰和罗马尼亚等国出口价格低廉的谷物，致其谷物销量和农民生计受创。波兰政府官员要求欧盟透过监管手段限制或阻止乌克兰粮食进口到波兰。
罗马尼亚、摩尔多瓦报告领空出现气球状不明飞行物

罗马尼亚、摩尔多瓦报告领空出现气球状不明飞行物 15.02.2023

本周二，罗马尼亚和邻国摩尔多瓦均报告神秘气球形状的不明飞行物在两国领空出现。罗马尼亚短暂地出动了军机，摩尔多瓦暂时关闭了其领空。
欧盟欢迎克罗地亚加入申根区

欧盟欢迎克罗地亚加入申根区 09.12.2022

经欧盟内政部长表决，度假胜地克罗地亚获准加入申根区。保加利亚和罗马尼亚则还需继续耐心等待。
BG | Parlamentsgebäude Rumänien Bukarest

欧洲最壮观的十座议会建筑 20.03.2022

有百年历史的城堡、社会主义的大宫殿、可持续的低耗能建筑 — 欧洲各国的议会建筑与它的人民一样多样化。
德语媒体：中东欧向台湾敞开门户

德语媒体：中东欧向台湾敞开门户 27.10.2021

一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
罗马尼亚工人亲述经历:“夜里听到同事哭”

罗马尼亚工人亲述经历:“夜里听到同事哭” 25.06.2020

超时工作不给加班费、工头的训斥咆哮、恶劣的工作条件：一位曾经在通内斯肉联厂（Tönnies）工作过的罗马尼亚人告诉德国之声，为什么他在那里干不下去了。这家肉联厂因为出现群聚感染而成为焦点，媒体这才注意到那里的东欧工人处境艰难。
社会项目成噩梦 德国孩子据称被迫海外做奴工

"社会项目"成噩梦 德国孩子据称被迫海外做奴工 17.02.2020

被剥夺人身自由、挨打、受辱：有指控称，在罗马尼亚参加一社会项目的德国“问题”青少年遭受非人虐待。罗马尼亚检察院起诉了14名涉嫌责任人。
1989：罗马尼亚流血的剧变

1989：罗马尼亚流血的剧变 23.12.2019

1989年12月，罗马尼亚共产党政权倒台。这是前苏东集团中唯一流血的剧变。布加勒斯特纪念当时超过1100名死难者。

德国性工作者多为外国人

德国性工作者多为外国人 28.11.2019

去年，在德国正式登记注册的性工作者有近33000人。她们当中的大部分来自外国，特别是来自罗马尼亚。

破败的罗马尼亚中国城项目 19.03.2019

2011年，罗马尼亚首都布加勒斯特近郊的小镇阿弗马提(Afumati)出台了一项1.3亿欧元的投资计划，打造巴尔干地区的中国商贸中心。多年后的今天，几间破败不堪的仓库建筑，诉说着这个曾经雄心勃勃的中国城项目。

罗马尼亚网络色情直播生意红火 01.02.2019

在全球色情直播行业，罗马尼亚已成为佼佼者。据说有20万罗马尼亚人从事色情直播。对许多人来说，这是摆脱贫困的一条途径。

罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席

罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席 01.01.2019

罗马尼亚挑起领导欧盟度过难关的重担，为期6个月。但是许多人怀疑，分裂的布加勒斯特政府是否具有这个能力。
柏林电影节：罗马尼亚影片斩获金熊

柏林电影节：罗马尼亚影片斩获金熊 24.02.2018

在周六晚举行的柏林电影节颁奖典礼上，探讨亲密关系的罗马尼亚电影《不要碰我》获得最佳影片金熊奖。《犬之岛》导演安德森不负众望斩获最佳导演银熊奖。

“熊来了”的烦恼 09.08.2017

现在越来越多的棕熊闯入罗马尼亚城市觅食。今年初以来，环保机构已经记录了70多起居民遭受棕熊攻击的事件。
政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 07.02.2017

罗马尼亚民众的反政府示威活动进入第7天。政府对反腐败法规的修订引发了此次共产专治结束以来规模最大的抗议浪潮。
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