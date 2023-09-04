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位于东欧地区的国家，2007年加入欧盟
首都为布加勒斯特
乌克兰本周一称，俄罗斯无人机在夜袭多瑙河上乌克兰伊兹梅尔(izmail)港的基础设施时在北约成员国罗马尼亚境内坠落并爆炸。但罗马尼亚坚决否认了该报道。
在黑海港口因俄乌战争被封锁之后，乌克兰透过波兰和罗马尼亚等国出口价格低廉的谷物，致其谷物销量和农民生计受创。波兰政府官员要求欧盟透过监管手段限制或阻止乌克兰粮食进口到波兰。
本周二，罗马尼亚和邻国摩尔多瓦均报告神秘气球形状的不明飞行物在两国领空出现。罗马尼亚短暂地出动了军机，摩尔多瓦暂时关闭了其领空。
经欧盟内政部长表决，度假胜地克罗地亚获准加入申根区。保加利亚和罗马尼亚则还需继续耐心等待。
有百年历史的城堡、社会主义的大宫殿、可持续的低耗能建筑 — 欧洲各国的议会建筑与它的人民一样多样化。
一些中东欧国家明显加强了同台湾的互动，这在某种程度上，也反映出该地区对北京经济扩张政策的不满和失望。
超时工作不给加班费、工头的训斥咆哮、恶劣的工作条件：一位曾经在通内斯肉联厂（Tönnies）工作过的罗马尼亚人告诉德国之声，为什么他在那里干不下去了。这家肉联厂因为出现群聚感染而成为焦点，媒体这才注意到那里的东欧工人处境艰难。
被剥夺人身自由、挨打、受辱：有指控称，在罗马尼亚参加一社会项目的德国“问题”青少年遭受非人虐待。罗马尼亚检察院起诉了14名涉嫌责任人。
1989年12月，罗马尼亚共产党政权倒台。这是前苏东集团中唯一流血的剧变。布加勒斯特纪念当时超过1100名死难者。
去年，在德国正式登记注册的性工作者有近33000人。她们当中的大部分来自外国，特别是来自罗马尼亚。
2011年，罗马尼亚首都布加勒斯特近郊的小镇阿弗马提(Afumati)出台了一项1.3亿欧元的投资计划，打造巴尔干地区的中国商贸中心。多年后的今天，几间破败不堪的仓库建筑，诉说着这个曾经雄心勃勃的中国城项目。
在全球色情直播行业，罗马尼亚已成为佼佼者。据说有20万罗马尼亚人从事色情直播。对许多人来说，这是摆脱贫困的一条途径。
罗马尼亚挑起领导欧盟度过难关的重担，为期6个月。但是许多人怀疑，分裂的布加勒斯特政府是否具有这个能力。
在周六晚举行的柏林电影节颁奖典礼上，探讨亲密关系的罗马尼亚电影《不要碰我》获得最佳影片金熊奖。《犬之岛》导演安德森不负众望斩获最佳导演银熊奖。
现在越来越多的棕熊闯入罗马尼亚城市觅食。今年初以来，环保机构已经记录了70多起居民遭受棕熊攻击的事件。
罗马尼亚民众的反政府示威活动进入第7天。政府对反腐败法规的修订引发了此次共产专治结束以来规模最大的抗议浪潮。
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