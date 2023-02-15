罗马尼亚、摩尔多瓦报告领空出现气球状不明飞行物

（德国之声中文网）美联社报道，本周二（2月14日）中午，罗马尼亚和摩尔多瓦两国在领空发现气球形状的不明飞行物。这两个东欧国家均与乌克兰接壤，且都受到乌克兰战争的影响。

罗马尼亚国防部公布的消息称，该国雷达侦测到在大约1.1万米领空出现一个不明飞行物。接着该国派出两架米格21战斗机寻找这个在雷达上出现过的不明飞行物。

罗马尼亚国防部发表的声明中表示，“两架战斗机的机组人员无论是通过视觉观测还是利用机载雷达均无法确认空中目标的存在。两架战斗机在附近停留了约30分钟，然后返回基地。”

罗马尼亚外长奥雷斯库（Bogdan Aurescu）在联合国总部对媒体记者表示，虽然雷达侦测出不明飞行物，但是罗马尼亚的战斗机没有发现任何疑似目标的存在，“所以罗马尼亚领空没有受到威胁”。

目前尚不清楚罗马尼亚和摩尔多瓦报告的不明飞行物之间是否存在关联，因为两国都没有报告这些不明飞行物有可能来自何处。

今年2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域击落一个来自中国的气球。美国认为这个气球是用来探测和收集情报的间谍气球，中国则坚称这是一个失控的气象气球。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

摩尔多瓦在周二中午声称在与乌克兰接壤的北部边境地区发现一个“类似气球形状”的飞行物。这导致该国大面积中断航空交通并出现短暂的恐慌。政府宣布暂时关闭领空。当天，摩尔多瓦有数十次航班被取消或重新安排。一些航班改道飞往罗马尼亚。

摩尔多瓦空管局在一份声明中表示：“由于天气条件和无法监测识别该物体以及它的飞行路线，我们决定暂时关闭领空。”

罗马尼亚在2004年加入北约，2007年加入欧盟。摩尔多瓦在军事上保持中立，因此不是潜在的北约成员国。但是摩尔多瓦正在寻求与西方建立更紧密的关系。去年6月摩尔多瓦与乌克兰在同一天获得欧盟候选国地位。

本周一，摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）指责俄罗斯蓄谋推翻她领导的政府，让摩尔多瓦偏离加入欧盟的道路。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周二回应说，桑杜的指控“绝对是毫无根据的，没有任何证据”。

（美联社）

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