 罗马尼亚、摩尔多瓦报告领空出现气球状不明飞行物 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

罗马尼亚、摩尔多瓦报告领空出现气球状不明飞行物

本周二，罗马尼亚和邻国摩尔多瓦均报告神秘气球形状的不明飞行物在两国领空出现。罗马尼亚短暂地出动了军机，摩尔多瓦暂时关闭了其领空。

罗马尼亚派出两架米格21战斗机寻找在雷达上出现过的不明飞行物，未果。

罗马尼亚派出两架米格21战斗机寻找在雷达上出现过的不明飞行物，未果。

（德国之声中文网）美联社报道，本周二（2月14日）中午，罗马尼亚和摩尔多瓦两国在领空发现气球形状的不明飞行物。这两个东欧国家均与乌克兰接壤，且都受到乌克兰战争的影响。

罗马尼亚国防部公布的消息称，该国雷达侦测到在大约1.1万米领空出现一个不明飞行物。接着该国派出两架米格21战斗机寻找这个在雷达上出现过的不明飞行物。

罗马尼亚国防部发表的声明中表示，“两架战斗机的机组人员无论是通过视觉观测还是利用机载雷达均无法确认空中目标的存在。两架战斗机在附近停留了约30分钟，然后返回基地。”

罗马尼亚外长奥雷斯库（Bogdan Aurescu）在联合国总部对媒体记者表示，虽然雷达侦测出不明飞行物，但是罗马尼亚的战斗机没有发现任何疑似目标的存在，“所以罗马尼亚领空没有受到威胁”。

目前尚不清楚罗马尼亚和摩尔多瓦报告的不明飞行物之间是否存在关联，因为两国都没有报告这些不明飞行物有可能来自何处。

今年2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域击落一个来自中国的气球。美国认为这个气球是用来探测和收集情报的间谍气球，中国则坚称这是一个失控的气象气球。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

摩尔多瓦在周二中午声称在与乌克兰接壤的北部边境地区发现一个“类似气球形状”的飞行物。这导致该国大面积中断航空交通并出现短暂的恐慌。政府宣布暂时关闭领空。当天，摩尔多瓦有数十次航班被取消或重新安排。一些航班改道飞往罗马尼亚。

摩尔多瓦空管局在一份声明中表示：“由于天气条件和无法监测识别该物体以及它的飞行路线，我们决定暂时关闭领空。”

罗马尼亚在2004年加入北约，2007年加入欧盟。摩尔多瓦在军事上保持中立，因此不是潜在的北约成员国。但是摩尔多瓦正在寻求与西方建立更紧密的关系。去年6月摩尔多瓦与乌克兰在同一天获得欧盟候选国地位。 

本周一，摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）指责俄罗斯蓄谋推翻她领导的政府，让摩尔多瓦偏离加入欧盟的道路。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周二回应说，桑杜的指控“绝对是毫无根据的，没有任何证据”。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

白宮稱不明飛行物可能是商用 未必是監控氣球

除了2月4日擊落的氣球證實屬於中國，後續遭擊落的3個「不明飛行物」來源及用途仍然不明。美國政府表示，現在看來這3個飛行物不太可能是監控用途。

台湾国防部否认有中国侦察气球进入其领空

台湾国防部称没有发现来自中国的侦察气球在台领空活动。这一表态等于否定了此前《金融时报》曾有数十次中国军方气球进入台湾空域的报道。

相关内容

These images show U.S. Navy sailors recovering a mysterious high-altitude balloon from the Atlantic Ocean for transport to federal agents at Joint Expeditionary Base Little Creek on February 10, 2023. At the direction of the President of the United States and with the full support of the Government of Canada, U.S. fighter aircraft under U.S. Northern Command authority engaged and brought down a high-altitude balloon withing sovereign U.S. airspace and over U.S. territorial waters, Feb.4, 2023. They have since shot down three more objects. U.S. military officials have said that sensors from the first suspected Chinese spy balloon shot down over the US have been recovered. According to U.S. Northern Command, search crews found significant de PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xPettyxOfficerx1stxClassxKrisxLinx 52440035

白宮稱不明飛行物可能是商用 未必是監控氣球 15.02.2023

除了2月4日擊落的氣球證實屬於中國，後續遭擊落的3個「不明飛行物」來源及用途仍然不明。美國政府表示，現在看來這3個飛行物不太可能是監控用途。

04.02.2023 *** Spectators watch after a suspected Chinese spy balloon was shot down off the coast in Holden Beach, North Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Allison Joyce

关于近日的气球与“不明飞行物”有哪些已知与未知？ 14.02.2023

数天以来，北美上空已经数次发现并击落不寻常的飞行物。这到底是怎么回事？目前有哪些已知与未知的内容？

National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby speaks during the daily briefing in the Brady Briefing Room of the White House in Washington, DC, on February 10, 2023. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

美军又击落一高空飞行物 来源暂不明确 11.02.2023

白宫2月10日晚间通报，在阿拉斯加海岸、美国领空内，空军战机又击落了一枚高空飞行物。和一星期前击落的中国气球相比，这次的飞行物体积小许多，高度也较低，对民航航线造成了干扰。美方强调，暂不清楚飞行物的来源。

广告

评论分析

圖為2023年2月6日，戴著口罩的香港警察在西九龍裁判法院外站崗。一些香港最著名的民主派人士因違反《香港國安法》在此受審，為香港民主派初選大搜捕，簡稱「香港47人案」。

客座評論：「Hello Hong Kong」的尷尬

香港在2月初推出「Hello Hong Kong」（你好，香港）全球宣傳活動，找來特首李家超與影視歌星一同宣傳，還送出50萬張免費機票。不過DW客座評論員曾志豪認為，香港原有的精彩和魅力早已因為北京打壓而不復存在。