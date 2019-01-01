罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席

（德国之声中文网）在布鲁塞尔的批评声中， 罗马尼亚接过了出任欧洲理事会轮值主席国6个月的重担。布加勒斯特政府宣称, 2007年就已加入欧盟的罗马尼亚决心成为欧盟规划未来的"中立调解人"。未来数月，几个重要问题将面临着尤其巨大的挑战：英国将在3月底启动脱欧程序和5月底将举行欧洲议会选举。

谁说了算？

"团结-欧洲共同的价值观"是罗马尼亚作为欧盟轮值主席国的座右铭。然而这个东南欧国家的政府和国家领导人之间存在的争议，可能会影响轮值主席国的工作。例如该国总理丹西拉（Viorica Dancila）不久前表示，她希望自己能够作为国家的代表出席欧盟峰会。然而, 根据2012年该国宪法法院颁布的一项裁决, 这是国家元首扮演的角色。

同情资产阶级反对派的罗马尼亚总统（Klaus Iohannis）也和欧盟一样，指责民主自由党和社民党政府试图削弱司法机构，以便给涉嫌腐败的政客提供方便。计划中的一项大赦法成为批评的重点， 该法规可能令执政的社民党党魁利维乌·德拉格内亚（Liviu Dragnea）个人受益。

罗马尼亚总统约翰尼斯在欧盟议会发言

期望值很小

就连欧委会主席容克（Jean-Claude Juncker）最近也对布加勒斯特领导层的团结和进行调解的意愿公开表示置疑。容克说, 罗马尼亚的内部状况使该国无法以"紧密团结"的姿态来领导欧洲。这位欧盟委员会主席表示："为了能够在担任欧洲理事会轮值主席国期间发挥促进欧洲统一的作用，该国需要在国内建立统一战线"。罗马尼亚外交部长特奥多尔·梅雷什卡努（Teodor Melescanu）和欧洲事务部长乔治·西安巴（George Ciamba）则表示, 布加勒斯特希望"不要将其国内的意见分歧输出到外界"。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 三十年来最大规模抗议运动 2017年2月1日以来，罗马尼亚爆发30年来最大规模的反政府示威活动。民众连日走上街头强烈反对政府新修订的反腐法规。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 为政客量身定做？ 1月31日，罗马尼亚政府推出了紧急法令，规定只在涉案金额超过约折合5万欧元时才会对涉贪官员展开刑事调查。能够"受益"于此法令的包括罗马尼亚社会民主党主席德拉格内亚（Liviu Dragnea）。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 席卷全国 除首都以外，抗议活动还席卷了罗马尼亚多个城市。图为布加勒斯特政府大楼前，警察拘捕部分示威者。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 暴力相向 2月1日晚在布加勒斯特街头，少数示威者与警察用爆竹和投掷物互相攻击，还有人投掷了燃烧瓶。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 僧侣也愤怒 一名东正教教士扛着十字架出现在议会大厦前的抗议集会上（2月4日）。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 迫于压力开倒车 在民意的压力下，总理葛林多努（Sorin Grindeanu）周日（2月5日）宣布撤销削弱打击腐败力度的紧急政令。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 不依不饶 当局宣布收回紧急令后，政府的反对者仍不为所动。多家电视台周日晚均报道，罗马尼亚全国当晚总共有50万人参加了反政府的抗议活动。

政府后悔还不够 罗马尼亚民众继续上街 无腐败政府 现在示威者要求总理葛林多努和社民党主席德拉格内亚下台，但两人目前均拒绝辞职。途中抗议者手举的标语写着：“没有腐败的政府”。 作者: 叶宣



李京慧/李鱼 （法新社、德新社、路透社 )