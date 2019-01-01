罗马尼亚接任欧洲理事会轮值主席

罗马尼亚挑起领导欧盟度过难关的重担，为期6个月。但是许多人怀疑，分裂的布加勒斯特政府是否具有这个能力。
（德国之声中文网）在布鲁塞尔的批评声中， 罗马尼亚接过了出任欧洲理事会轮值主席国6个月的重担。布加勒斯特政府宣称, 2007年就已加入欧盟的罗马尼亚决心成为欧盟规划未来的"中立调解人"。未来数月，几个重要问题将面临着尤其巨大的挑战：英国将在3月底启动脱欧程序和5月底将举行欧洲议会选举。
谁说了算？
"团结-欧洲共同的价值观"是罗马尼亚作为欧盟轮值主席国的座右铭。然而这个东南欧国家的政府和国家领导人之间存在的争议，可能会影响轮值主席国的工作。例如该国总理丹西拉（Viorica Dancila）不久前表示，她希望自己能够作为国家的代表出席欧盟峰会。然而, 根据2012年该国宪法法院颁布的一项裁决, 这是国家元首扮演的角色。
同情资产阶级反对派的罗马尼亚总统（Klaus Iohannis）也和欧盟一样，指责民主自由党和社民党政府试图削弱司法机构，以便给涉嫌腐败的政客提供方便。计划中的一项大赦法成为批评的重点， 该法规可能令执政的社民党党魁利维乌·德拉格内亚（Liviu Dragnea）个人受益。
期望值很小
就连欧委会主席容克（Jean-Claude Juncker）最近也对布加勒斯特领导层的团结和进行调解的意愿公开表示置疑。容克说, 罗马尼亚的内部状况使该国无法以"紧密团结"的姿态来领导欧洲。这位欧盟委员会主席表示："为了能够在担任欧洲理事会轮值主席国期间发挥促进欧洲统一的作用，该国需要在国内建立统一战线"。罗马尼亚外交部长特奥多尔·梅雷什卡努（Teodor Melescanu）和欧洲事务部长乔治·西安巴（George Ciamba）则表示, 布加勒斯特希望"不要将其国内的意见分歧输出到外界"。
李京慧/李鱼 （法新社、德新社、路透社 )