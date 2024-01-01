 罗马尼亚和保加利亚加入申根区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2024

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时政风云

罗马尼亚和保加利亚加入申根区

长期以来，这两个东南欧国家一直在为加入申根区而努力。现在，所有欧盟成员国都为此开了绿灯。但目前在边境检查方面仍有一些限制。

图为罗马尼亚与摩尔多瓦两国边境上的一名警察

图为罗马尼亚与摩尔多瓦两国边境上的一名警察

（德国之声中文网）欧洲无边境申根区范围进一步扩大。欧盟轮值主席国西班牙在X平台上宣布，欧盟成员国一致同意将申根区延申至罗马尼亚和保加利亚。据信，从2024年3月底开始，两国与申根区其他国家之间的欧盟内部空中和海上边境将不再对人员进行检查。有关取消两国与申根区其他国家之间欧盟内部陆地边境管控的决定将在稍后做出。

几乎所有欧盟成员国都在申根区

申根区旨在确保欧洲内部不受限制的人员流动。到目前为止，申根区由23个欧盟成员国，以及冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士组成。

布加勒斯特政府对欧盟成员国决定取消对罗马尼亚的空中和海上边境管控表示欢迎。但罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）和总理乔拉库（Marcel Ciolacu）同时强调，取消陆地边界检查并使该国完全加入申根区是现阶段的首要任务。

罗马尼亚自2007年1月1日起成为欧盟成员国。总理乔拉库表示，在加入申根区谈判经历了"13年的失败和屈辱"后，政府迈出了实现申根区成员资格的不可逆转的关键一步。总统约翰尼斯将取得的进展称为 "阶段性目标"实现。

罗马尼亚总统约翰尼斯称罗马尼亚部分加入申根区为阶段性目标实现

罗马尼亚总统约翰尼斯称罗马尼亚部分加入申根区为"阶段性目标"实现

奥地利曾长期表示反对

迄今为止，罗马尼亚和保加利亚加入申根区主要受到来自奥地利的阻力。维也纳政府以两国非法移民过多为由反对其加入申根区。罗马尼亚和保加利亚自2011年以来一直在等待成员国的决定。

欧盟委员会对欧盟成员国的决定表示赞赏。罗马尼亚和保加利亚的加入将利于人员往来，促进贸易和旅行业，并进一步加强内部市场。欧盟委员会主席主席冯德莱恩表示，这对两国和整个申根地区来说都是向前迈出的重要一步。她说，这一伟大的成就是两国辛勤努力、坚持不懈的结果。

柏林也表示祝贺

一旦准备就绪，所有欧盟成员国都将成为申根区的正式成员。这既是一项权利也是一项义务。罗马尼亚和保加利亚已于2007年加入欧盟。由于存在严重腐败和有组织犯罪问题，直至9月，该国司法与法治一直处于欧盟委员会的特殊监察之下。由于这些问题的存在，各成员国政府领导人长期以来无法就其加入申根区一事达成一致。9月中旬，欧盟委员会正式结束了对罗马尼亚和保加利亚的特殊监察，称其已做好加入申根区的准备。

德国外交部在周六晚间向两国表示祝贺："今天，欧洲变得更加紧密。"德国总理肖尔茨表示春季起取消空中和海上边界检查是迈出的第一步。"德国将继续支持全面融入申根区。这样，欧洲就会更加紧密地联系在一起！"

  • Kroatische Flagge und EU-Flagge

    申根区新成员克罗地亚

    欧洲人的感觉

    克罗地亚不愿被视为巴尔干国家。克罗地亚人始终把自己视为中欧的一部份，历史上就是“欧洲基督教的防御堡垒”。对他们来说，加入欧盟意味着回到了自己原有的位置。

  • Kroatien Hauptstadt Zagreb

    申根区新成员克罗地亚

    萨格勒布—中欧小都会

    首都萨格勒布有80万人口(这占了全国人口的五分之一)，是克罗地亚第一大城市。在一次世界大战之前，克罗地亚是奥匈帝国的一部份。萨格勒布的建筑风格让人想起帝国旧都维也纳，这里的居民也继承了很多维也纳人的生活方式。

  • Kroatien Stadt Dubrovnik

    申根区新成员克罗地亚

    亚得里亚海的明珠

    克罗地亚南部濒临亚得里亚海的小城杜布罗夫尼克（Dubrovnik）代表了这个国家的地中海文化传统。长达数百年里，该城是独立的城邦共和国，是与威尼斯抗衡的贸易港口。杜布罗夫尼克老城1979年被列为世界文化遗产，今天旅游业是这里的经济支柱。

  • Kroatien Ex-Präsident Franjo Tudjman Archivbild 1995

    申根区新成员克罗地亚

    独立梦

    从1918年到1991年的70多年时间里，克罗地亚是南斯拉夫的一部份。但建立一个独立国家的梦想一直没有泯灭。1991年，时任克罗地亚总统图季曼（Franjo Tuđman）宣布克罗地亚脱离南斯拉夫，实现独立。

  • Kroatien-Krieg 1991 - Entwicklung der Migration nach Deutschland

    申根区新成员克罗地亚

    战争、破坏和驱逐

    克罗地亚独立后不久，境内的塞尔维亚少数民族起义，接着塞尔维亚军队开进克罗地亚。这场战争持续了4年，造成22000人死亡，数十万人被逐出家园。1995年12月代顿和平协议的签署才标志战争的结束。

  • Serbische Flüchtlinge aus Kroatien in Bosnien und Herzegowina

    申根区新成员克罗地亚

    战争难民

    战争期间，约70万克罗地亚人背井离乡，他们中的许多人来到德国。战争后期该国还有25万塞族人逃离。克罗地亚难民已逐渐返回家园，但许多塞族难民仍滞留在塞尔维亚。他们希望克罗地亚加入欧盟后，自己能够重返故土。

  • Minenräumarbeiten in Kroatien ARCHIVBILD

    申根区新成员克罗地亚

    隐藏的危险

    克罗地亚境内仍有680平方公里的土地是雷区。据估计，战争期间这里埋设了9万颗地雷，大多没有详细的地图记录。战争爆发以来，因误触地雷丧生的人超过500。按照计划，遗留的地雷将在2019年前完全清除。

  • Kroatien Ante Gotovina Freispruch Jubel in Zagreb

    申根区新成员克罗地亚

    战争罪犯还是英雄？

    战争结束后，克罗地亚政府并没有积极配合海牙前南问题国际刑事法庭的工作。这阻碍了该国与欧盟的接近。许多克罗地亚人坚信，战争中的克族将领是英雄而不是罪犯。例如多年后，克罗地亚才把克族将军格托维纳（Ante Gotovina）引渡到海牙，结果他被宣判无罪，回国时受到热烈欢迎。

  • Kroatien EU Referendum

    申根区新成员克罗地亚

    2013年7月1日加入欧盟

    克罗地亚人早已不再把欧盟视为全能的救星。在就加入欧盟举行公投之际，欧洲怀疑理论者就提高了声调。他们不愿接受来自布鲁塞尔的指令，担心自己的国家受到压榨。但多数克罗地亚人还是支持入盟，认为这是唯一积极的前途。2013年7月1日，克罗地亚正式加入欧盟。

  • EU Beitritt Kroatien Makarska

    申根区新成员克罗地亚

    蓬勃发展的旅游业

    克罗地亚最重要的经济产业是旅游业。游客的主要目的地是亚得里亚海滨和散布海中的岛屿。克罗地亚人认为自己拥有“世界上最美的海湾”，并希望在加入申根后能吸引更多旅游者。

  • UEFA EURO 2012 Spanien Kroatien Fans Kroatien Rauch Bengalos

    申根区新成员克罗地亚

    足球是最爱

    尽管手球、水球、网球等运动也很受欢迎，但克罗地亚的第一大球无疑是足球。克罗地亚国家队早已跻身于欧洲10支最佳球队之列。2018俄罗斯世界杯上，克罗地亚队获得亚军。在正在举行的卡塔尔世界杯上，在中国被称为“格子军团”的克罗地亚队已打败巴西，进入四强。

  • Kroatien - Zagreb

    申根区新成员克罗地亚

    浪漫咖啡座

    在克罗地亚约会，咖啡馆是最常去的地方。这里的咖啡馆不计其数，只要天公作美，露天咖啡座总是座无虚席。卡布奇诺和意式浓缩咖啡是人们最爱点的品种。在这样的社交场合，人们看重的是闲适和时尚。

    作者: Zoran Arbutina


（法新社、德新社）

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