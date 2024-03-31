罗马尼亚和保加利亚加入申根区 但仅限海空

（德国之声中文网）在加入欧盟十余年之后，罗马尼亚和保加利亚终于成为申根区的成员--尽管目前还只能和其它成员部分实现边境免检。

从即日起，旅客经由海上和空中线路往来于这两个东欧国家和其它申根国之间无需再接受签证或护照检查。

不过，在奥地利的反对之下，经由陆路出入境的人员还需要接受检查，比如自驾车旅行者，以及运送货物的卡车司机等。奥地利方面担心，如果陆路也全面放开，可能会使得非欧盟的移民更容易进入欧盟其它国家。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周六表示，对于这两个国家来说这是“一个巨大的成功”。对于申根--世界上最大的自由流动区域来说，这也是“一个历史性的时刻”。

申根区目前有29个成员国，包括25个欧盟国家，以及瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登这四个非欧盟国家。

罗马尼亚和保加利亚：要求获得充分成员地位

罗马尼亚方面表示，将进行随机抽查，以打击伪造旅行证件和人口贩卖现象。

到今年年底，罗马尼亚和保加利亚希望能够成为申根区的正式成员。它们是唯二无法全面享受申根区待遇的国家。连加入欧盟时间更晚的克罗地亚，也已经在2023年1月份被接纳为申根正式成员。

罗马尼亚内政部长普雷多尤（Catalin Predoiu）周日接受本国媒体采访时表示：“我们仍在通过多种外交渠道继续努力，争取也在陆地领域正式加入申根区。”

此前罗马尼亚货车司机向政府持续施压，要求实现与欧盟邻国的陆路免签。目前从罗马尼亚走陆路进入匈牙利，过境的平均等待时间是16个小时。

保加利亚方面也对陆路领域的限制感到不满。保加利亚工业资本协会（BICA）的维列夫（Vasil Velev）指出，保加利亚只有3%的货物是通过空中和海上交通运输，余下的97%都是走陆路。

（法新社等）

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