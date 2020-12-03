 罗马和伦敦新冠死亡人数创记录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2020

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时政风云

罗马和伦敦新冠死亡人数创记录

据统计，意大利一天内有近1000人死于新冠病毒。自新冠疫情爆发以来，英国死亡人数已达到6万。同时，人们对疫苗接种的接受程度也越来越关注。

Italien Rom | Coronavirus | Passant

为了阻止感染率再次回升，意大利实施了更严厉的防疫措施，在圣诞节直至新年节日期间都将限制民众出行自由

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在德国电视二台的一期谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒表示，目前在世界传播的新冠病毒是首先出现在意大利的一种变异体。不过，他也表示，新冠病毒最初是来自中国，传播到意大利后才发生变异的。

与德国延长防疫措施不同，几个欧盟国家陆续放宽防疫。也有地区采取新规严防疫情输入。世卫组织明确表示，要想达到群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。

（德国之声中文网）意大利和英国是受新冠疫情影响最大的欧洲国家之一。意大利卫生部在过去24小时内记录到993个因感染新冠病毒导致的死亡案例，达到自疫情开始以来的最高峰。与此同时，意大利的新感染病例略有下降，目前全国共有5.8万多人死于新冠感染。已确诊的感染人数增加了2.3万人，总感染人数达到166.5万人。

意大利限制出行

为了阻止感染率再次回升，意大利实施了更严厉的防疫措施，在圣诞节直至新年节日期间都将限制6000万意大利人的出行自由。政府决定从12月21日起，禁止意大利各地区之间的旅行。

Italien Rom | Coronavirus | Spallazani-Krankenhaus

身穿防护服拜访新冠患者的医生

圣诞节和新年期间，罗马将实施更严格的防疫措施。12月25日、26日和1月1日，居民只能留在自己所在的城市和地区不可外出旅行。只有在工作需要或紧急情况下才可以例外。意大利卫生部长斯佩兰扎（Roberto Speranza ）表示：“如果我们现在不注意加强预防措施，第三波新冠浪潮就近在眼前”。

对英国疫苗接受程度的关注

英国是全欧洲新冠死亡病例最多的国家，死亡人数已经超过了6万人。本周四（12月3日）又有414人死亡，单日感染人数增加了近1.5万人，总数达到167万多人。

Großbritannien London | Coronavirus | The Chiswick Nursing Centre

疫情期间伦敦一家养老院的亲属探视

当全世界都在期待着能够接种新冠疫苗时，英国药品管理局MHRA已经批准了BioNTech和辉瑞公司的疫苗。但是民众对新冠疫苗的接受程度令政府感到担忧。英国政府副首席医学顾问范塔姆（Jonathan Van·Tam）教授在接受BBC广播电台采访时试图消除人们对疫苗安全性的怀疑。他说，他敦促78岁的母亲接种疫苗。他说他“非常相信”英国药品管理局对疫苗的评定，认为该机构对疫苗的审核极其彻底。

圣诞节前伦敦动物园为数不多的游客

英国政府希望通过接种疫苗，能大幅减少新冠感染者的死亡人数。第一阶段的免疫计划最早将于下周开始，主要针对老年人和身体虚弱者以及养老院人员。这将是英国历史上最大规模的疫苗接种。

 

 

李京慧/李鱼 (路透社、法新社、德新社)

 

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