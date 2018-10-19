“罗马受够了！”：数千民众抗议首都沉沦

（德国之声中文网）大约8000名罗马市民上周六走上街头，抗议市长拉吉（Virginia Raggi）治理下的这座意大利首都不断沉沦。示威者还对城市治安恶化表示不满，最近一名16岁少女遭到奸杀的案件更是凸显了这一问题。
"罗马受够了！"一条标语如此写道。愤怒的市民要求市政当局采取行动改善城市基础设施，比如道路年久失修、烂尾项目林立、垃圾箱无人清理、公园树木东倒西歪，公共服务也非常拖拉懒散。
上周初，罗马一处地铁站的电梯发生事故，造成大部分为俄罗斯球迷的20多人受伤，让罗马城市建设混乱的糟糕形象传遍世界。
在周六的和平示威活动中，许多抗议者高呼"辞职！辞职！"，直接要求市长下台。他们认为拉吉让"城市退步"。2016年，拉吉当选罗马市长的消息成为媒体焦点：她不但是罗马的第一位女性市长，也是民粹主义组织"五星运动"（M5S）第一次在重要选战中获胜。
此后，五星运动声势高涨。在去年春季大选后，五星运动成为执政联盟成员。但是，拉吉本人却深陷多项丑闻，并且在组建有效团队运营市政方面遇到重重阻碍。
据意大利《共和报》报道，拉吉认为示威者是"民主党人假扮的"，中左翼的意大利民主党是五星运动的主要政治对手之一。
"还要死多少个德塞丽？"
除了对市政不满之外，示威者还对罗马的治安情况表示忧虑。今年10月19日，少女德塞丽·马里奥蒂尼（Desiree Mariottini）在罗马市圣洛伦佐区一处废弃建筑内被至少两名男性注射毒品及强奸致死。这一事件发生后，拉吉下令该地区晚上9点之后不得销售和饮用含酒精饮料。
悼念德塞丽的蜡烛和鲜花
民众在事发地点之外哀悼德塞丽。来自右翼政党北方联盟的内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）曾要求拆除这座建筑
抗议者问道："还要死多少个德塞丽，你们才能在全城下令禁酒？"
在民众抗议浪潮下，其他地方政治人物也开始介入。罗马城市议会主席阿尔方希（Sabrina Alfonsi）表示，"市长必须辞职，不是因为犯罪问题，而是因为她显然不能胜任这一职位。"
周六的抗议活动是由一个名为"人人为罗马，罗马为人人"的脸书小组发起的，该小组拥有22000多名成员。
自称"六个坏女孩"的小组发起人形容自己是"六名罗马女性，每个人都有自己的工作和家庭"。她们的目标是推进"公民参与理念，以向体制施压，让城市有所进步"。
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3天游罗马攻略
直攻名胜景点
罗马实在有太多值得一看的事物了，即使有半年的时间还是看不完呀。那麽如果只有3天的时间呢？当然是直攻名胜景点呀！
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3天游罗马攻略
Day 1 - 罗马斗兽场
说到罗马的名胜古蹟，罗马斗兽场绝对是罗马最具标志性的历史遗迹了。它是世界上最大的古代圆形竞技场，可容纳约五万名观众。建议前往之前先于网上购买门票，以节省入场购票的排队时间。
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3天游罗马攻略
古罗马广场
民众可以购买罗马斗兽场和古罗马广场的套票。古罗马广场是古罗马时代的市中心，也就是古罗马著名政治家西塞罗发表演说的地方，和古罗马皇帝庆祝他们战胜之地。如今，它成为现代城市中一幅如画般的风景。小建议：网上的3D古罗马模型图将更有利于民众想像当时的广场场景。
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3天游罗马攻略
万神庙
在歇息片刻后，我们可以继续前往下一个邻近的名胜古蹟─万圣殿(Pantheon)。万神殿的一大特色是它圆型大穹顶，是古罗马人供奉众神的寺殿。自16世纪起，万神殿成为安葬名人的坟墓教堂，例如画家拉斐尔和意大利国王维维托里奥·埃马努埃莱二世就葬在此地。
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3天游罗马攻略
特雷维喷泉
紧接着我们来到义大利最着名的喷泉。传说如果旅人投掷一枚硬币到特雷维喷泉裡，他们以后将会再次回到罗马，许多游因此慕名而来。每年投入井中的钱币总额约100万欧元。
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3天游罗马攻略
纳沃纳广场
我住在罗马最美丽的广场之一纳沃纳广场附近。 几乎每天晚上我都会到这裡喝上一杯，在流水潺潺的喷泉、巴洛克式教堂和宏伟的建筑、餐厅和咖啡馆之间享受美妙的夜晚氛围。 在我看来，这裡是结束一整天旅游最棒的休憩地。
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3天游罗马攻略
Day 2 - 圣彼得大教堂
第二天，我们出发前往圣彼得大教堂。的确，罗马不仅因其古老的遗址闻名，也因其梵蒂冈城而著名。 因此，这裡总是吸引大批的人潮前来观光。圣彼得大教堂是世界上最大的教堂之一，建筑的内外部设计凋刻精美，其中的洗礼喷泉、教皇墓碑和圣彼得雕像是教堂的特色亮点。
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3天游罗马攻略
鸟瞰泛蒂冈
特别的是，民众可以登上圣彼得圆顶。圆穹内的环型平台到瞭望平台相距约117公尺高，须步行超过550阶。登上圆顶后，即可俯瞰整个圣彼得广场与眺望罗马的全城景色
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3天游罗马攻略
圣天使城堡
如果您去了梵蒂冈，那麽圣天使城堡也值得您到此一游。该建筑建于公元2世纪，是古罗马皇帝哈德良的陵墓，后来扩建为堡垒。从梵蒂冈的使徒宫到圣天使城堡有一条秘密通道，以便教皇能在危险情况逃生。现在圣天使城堡已是一座国家博物馆。
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3天游罗马攻略
冰淇淋和披萨
两天的观光下来，您一定要尽情地享用冰淇淋。许多冰淇淋店都有着各式各样的口味。我最喜欢的冰淇淋是Bacio─巧克力和榛子的“吻”即融合。或是来一份手拿披萨，然后漫步在罗马的街道上。
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3天游罗马攻略
西班牙阶梯
被街道旁的咖啡馆、餐厅和时尚精品店所环绕的西班牙阶梯，仍是当今最大的巴洛克式外部楼梯之一。 许多游客和当地人聚集此地，有的坐在台阶上，有的散步，有的聊天。艺术家们表演着他们的绝活，街头摊贩贩售他们的商品。“Lavitaèbella”（生活很美）是这裡的座右铭。
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3天游罗马攻略
Day 3 - 罗马周围
罗马是一座非常美丽的城市，但它也可以说是很累人的地方。罗马时常热到不行，交通混乱，路上人又很多，也常有扒手。 因此，我的建议是最后一天到罗马的周边地区看看，罗马的周边地区也有许多值得探索的地方。比如说亚壁古道，它是义大利在古罗马时代最重要的贸易路线之一。
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3天游罗马攻略
奥斯提亚安提卡
搭上火车，轻松抵达罗马古老的港口城市奥斯提亚安提卡(Ostia Antica)。该城市拥有大片的遗址区域，裡面有水疗中心、剧院、庙宇和住宅区，能使游客有宽敞的观光环境，且完全沉浸在古罗马世界中。有些建筑物保存完整，因此不需要有像对罗马广场那麽多的想像力。
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3天游罗马攻略
阳光、沙滩、海洋
意大利知名餐厅Bella Italia没有沙滩和海洋？罗马例外！从奥斯提亚安提卡出发，来到距离不远的的罗马人海滩─奥斯蒂亚(Lido di Ostia)。这裡大多时候相当热闹，许多人留下了不少垃圾。如果要为自己找一个合适的小地方，最好再往南走一些，好为您的罗马之旅画下完美的句点。
作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg