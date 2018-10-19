“罗马受够了！”：数千民众抗议首都沉沦

（德国之声中文网）大约8000名罗马市民上周六走上街头，抗议市长拉吉（Virginia Raggi）治理下的这座意大利首都不断沉沦。示威者还对城市治安恶化表示不满，最近一名16岁少女遭到奸杀的案件更是凸显了这一问题。

"罗马受够了！"一条标语如此写道。愤怒的市民要求市政当局采取行动改善城市基础设施，比如道路年久失修、烂尾项目林立、垃圾箱无人清理、公园树木东倒西歪，公共服务也非常拖拉懒散。

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上周初，罗马一处地铁站的电梯发生事故，造成大部分为俄罗斯球迷的20多人受伤，让罗马城市建设混乱的糟糕形象传遍世界。

在周六的和平示威活动中，许多抗议者高呼"辞职！辞职！"，直接要求市长下台。他们认为拉吉让"城市退步"。2016年，拉吉当选罗马市长的消息成为媒体焦点：她不但是罗马的第一位女性市长，也是民粹主义组织"五星运动"（M5S）第一次在重要选战中获胜。

此后，五星运动声势高涨。在去年春季大选后，五星运动成为执政联盟成员。但是，拉吉本人却深陷多项丑闻，并且在组建有效团队运营市政方面遇到重重阻碍。

据意大利《共和报》报道，拉吉认为示威者是"民主党人假扮的"，中左翼的意大利民主党是五星运动的主要政治对手之一。

"还要死多少个德塞丽？"

除了对市政不满之外，示威者还对罗马的治安情况表示忧虑。今年10月19日，少女德塞丽·马里奥蒂尼（Desiree Mariottini）在罗马市圣洛伦佐区一处废弃建筑内被至少两名男性注射毒品及强奸致死。这一事件发生后，拉吉下令该地区晚上9点之后不得销售和饮用含酒精饮料。

悼念德塞丽的蜡烛和鲜花

民众在事发地点之外哀悼德塞丽。来自右翼政党北方联盟的内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）曾要求拆除这座建筑

抗议者问道："还要死多少个德塞丽，你们才能在全城下令禁酒？"

在民众抗议浪潮下，其他地方政治人物也开始介入。罗马城市议会主席阿尔方希（Sabrina Alfonsi）表示，"市长必须辞职，不是因为犯罪问题，而是因为她显然不能胜任这一职位。"

周六的抗议活动是由一个名为"人人为罗马，罗马为人人"的脸书小组发起的，该小组拥有22000多名成员。

自称"六个坏女孩"的小组发起人形容自己是"六名罗马女性，每个人都有自己的工作和家庭"。她们的目标是推进"公民参与理念，以向体制施压，让城市有所进步"。