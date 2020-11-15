罗马俱乐部：富人应为拯救地球出钱

（德国之声中文网）来自商界和科学界的专家们在报告中警告说，全球范围日益加剧的不平等将导致社会大动荡。受智库罗马俱乐部委托完成的这项研究报告指出，若不采取非常措施重新分配财富，人类社会将在50年内分崩离析，无法应对气候变化等生存威胁。这份题为 《所有人的地球：我们星球的生存指南》的报告在柏林发表。

人口中10%的最富者应买单

报告说，极端政治不稳定和经济停滞的爆炸性组合正在逼近。该研究报告的作者之一兰德斯（ Jorgen Randers,）说，"除非最富有的10%的人买单，否则我们将无法拯救世界"。

报告称，如能实现5大 "非同寻常的扭转 "便有可能使地球暖化稳定在2摄氏度以下并终结贫困现象。扭转措施中，既包括粮食生产和能源领域的结构调整，也包括富国免除穷国的所有债务；此外，对所有最富者增加征税，直至其可支配收入低于国家收入的40％。

德国杜塞尔多夫市内一女乞丐

在巴基斯坦，还须抗击贫困和不平等问题

罗马俱乐部联合主席、《所有人的地球》研究报告的另一名共同作者迪克森-德克勒夫（Sandrine Dixson-Declève）在接受德国之声采访时指出："巴基斯坦目前发生的灾难性洪水再次表明，我们不仅要对抗气候变化，还同时要对抗贫穷和不平等。"

迪克森-德克勒夫解释说，该研究旨在为各国政府提供 "明确建议"，应对全球人类面对的相互关联的危机，如不平等、贫困、气候变化、粮食不稳定和债务。

1972年的一项开创性研究

罗马俱乐部是一个由来自不同学科和国家的专家组成的智库，旨在为更多人提供更多关于人类与环境间相互影响的知识。早在1972年，罗马俱乐部就发表了备受瞩目的研究报告《增长的极限》。该研究报告当时就发出警告说，尤其在使用自然资源方面，如果人类不改变方向，21世纪就会出现巨大经济震荡。

（福音教通讯社，基督教通讯社，法新社）

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