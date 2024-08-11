罗讷冰川：镜头中的气候变化

随着气温的不断升高，世界各地的冰川也在迅速消融。对比一对英国夫妇不同时期在瑞士冰川前的留影，冰川消融的严重程度一目了然。

（德国之声中文网）无论是在中国、巴基斯坦，还是在安第斯山脉：过去几周来，都不断传来冰川融化的消息，情况相当严重。在欧洲，一些原本冰雪覆盖的山川只剩下了裸露的山岩。两年前，专家们就取消了南施奈弗纳（Schneeferner）的冰川地位，这里原本曾是德国的第五大冰川。而早在五年前，冰岛就正式宣布了第一条冰川的“销声匿迹”：拥有 700 年历史的奥克约库尔冰川（Okjökull）的冰层厚度仅剩下15 米，其重量已经过轻，不再能像冰川一样向前移动。

巴基斯坦境内的冰川快速消融，露出了裸露的山体。 图像来源: Pawel Opaska/picture alliance

持续高温之下，瑞士的罗讷冰川也正在以惊人的速度快速消融。这本身早已不是新闻，但一对英国在X上发布的两幅度假留影，却在短短几天里，被点击了四百万次之多。 来自英国布里斯托尔的波特夫妇 （Helen und Duncan Porter）上传的这两幅照片，分别摄于2009年8月和2024年8月，背景都是瑞士的罗讷冰川。

消失的冰川

照片上的波特夫妇虽然笑容可掬，但背景的惊人变化却令人唏嘘。英国《卫报》报道说，这对夫妇2009年夏季来瑞士度假时，罗讷冰川的壮观景色给他们留下了深刻的印象。于是，15年后，两人决定故地重游，然而当年阳光下发出耀眼光泽的冰川却早已不复存在，剩下的只是一个泻湖和灰褐色的冰川舌。



波特在社媒上写道：“说老实话，看到这副场景我哭了。”当被德国之声问道，冰川消融的问题早已众所周知，但他的贴文为什么仍会获得数以百万计的点击呢？波特说：“这种个人化的经历，显然更容易给人带来触动。”

从19世纪中叶开始，罗讷山冰川就已慢慢开始消融，这同小冰河时期的结束密切相关。在持续四百年的小冰河时期，地球大气层温度一直较低。而近年来，冰川退缩的速度明显加快，这和人类造成的气候变化有直接关系。

悲观的预测

早在2008年，洛桑和苏黎世联邦理工学院的科学家们就已借助计算机模型推算出，到本世纪末，罗讷冰川将彻底消失。苏黎世水力学、水文学和冰川学实验室的胡斯（Matthias Huss）16 年前就已发出警告：“到2060年，罗讷冰川的体量将损失一半，而到2100年，其冰雪量可能将只剩下5%。



无奈之举：人们为罗讷冰川蒙上罩布，试图以此避免阳光直射。 图像来源: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

科学家们推算出的三种可能场景中，最糟糕的情形下，罗讷冰川可能在2080年就已彻底消融。阿尔卑斯山脉其他冰川的命运也大同小异。

前景实在不容乐观，今年四月，欧洲哥白尼气候变化服务中心和世界气候组织WMO共同发布的一份报告中称，2023年是有气象记录以来温度第二高的一年。高温对冰川的影响当然不言而喻。报告中写道：“继冰雪消融量创纪录的2022年之后，2023年阿尔卑斯山脉冰川消融速度仍异乎寻常。”报告中称，过去两年中，阿尔卑斯山脉的冰川消融了近10%。

过去几年当中，有人曾为罗讷冰川蒙上浅色薄膜，试图以此遮挡部分阳光。但这样的努力显然于事无补。苏黎世联邦理工大学的法里诺蒂（Daniel Farinotti）认为，制止冰川消融的最好办法，就是控制气候变化。去年，这位冰川学教授在接受德国之声专访时表示：“在二氧化碳排放的问题上，我们确实有很大的主动权。因此我认为，减少二氧化碳排放比任何其他技术手段都更加简单有效。”

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