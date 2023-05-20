罗杰叔叔Youtube上发视频回应被中国封杀

（德国之声中文网）"Ai ya, the day finally arrived.(哎呀，这一天终于到了)。"真名Nigel NG（黄瑾瑜）的马来西亚籍喜剧演员罗杰叔叔（Uncle Roger）以一贯的搞笑风格，操着带浓重东南亚口音的英语，在新视频中调侃自己在中国的社交媒体被封杀。

"Uncle Roger说太多废话了，现在我所有的中国社媒都被暂停使用了。Uncle Roger不知道这是为何。是因为这个视频吗？"身穿永远的橘色Polo衫，手拿菜刀切葱段的他随即插入了5月16日发布的一个视频片段。片中他说，"China gut country, gut country"，继而又问观众谁来自台湾，然后对台下响应的观众说，"Not a real country, not a real country"。台下爆发出一阵大笑。

插播片段结束后，Uncle Roger在新视频中一本正经地说，"Uncle Roger总是调侃任何人，不管是BBC,CCP，还是Jamie Oliver。如果你认为好笑，如果你支持言论自由，那么请购买the HAIYAA Special。"画面左侧随即出现了罗杰叔叔（Uncle Roger）脫口秀"The HAIYAA Special"的海报，上面写着醒目的英文"4 Juni"（六月四日）。最后，Uncle Roger叹息说，"Uncle Roger的社会信用评分现在很糟，请购买这个专辑。"

这个新视频在Youtube发布4小时后就获得了超过73000次点赞。大量网友的留言也用英文留言。有来自马来西亚的网民留言让Uncle Roger不要担心，不管他被封杀多少次，都会永远支持他。有人写道，"这个人用喜剧让整个政府不高兴，绝对是个传奇。"还有人说，"我喜欢罗杰叔叔的积极态度，即使在他被所谓的 '删除'的最艰难的时刻，也会为他的节目做广告。"也有人表示，"选择6月4日的事实让我更加尊敬这位老兄。"

一语成谶

罗杰叔叔（Uncle Roger）此次在中国社媒被全面封杀的直接原因就是他于5月16日在推特、IG、脸书等社交媒体发布一段视频，预告即将在6月4日推出的脱口秀节目，并调侃中国政府的科技监控，暗讽北京的对台政策。他还在着这段视频中说，"今晚过后，罗杰叔叔就会被禁"，并希望台下的观众在向共产党写报告的时候，要提到罗杰叔叔是个"好同志"。他的这段话暗指中国脱口演员李昊石（艺名：House）被中国网民告发在脱口秀中玩梗侮辱解放军而被封杀及警方立案调查的事件。

之后发生的事情，正如罗杰叔叔本人预料的那样，他拥有40多万粉丝群的微博账户被封。微博官方给出的信息是："因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态"。同时，他拥有超过40万粉丝的B站账号也被封禁。

Nigel NG（黄瑾瑜）生于马来西亚，长期生活在英国。他的父母皆为马来西亚华人。长期以来，他都穿著标志性的橘色POLO 衫来扮演罗杰叔叔的角色。有网民在推特上转发了罗杰叔叔5月23日发布在Youtube上的最新视频。一位网民留言，表示担心橘色polo衫今后会在中国禁售。

（综合报道）

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