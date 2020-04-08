“罗斯福”号航母新冠疫情出现首例死亡

（德国之声中文网）4月13日，美国“罗斯福号”航母（USS Theodore Roosevelt）上一名舰员因新冠肺炎引发的并发症死亡。这是美国第一例死于该疫情的现役军人。11天前，舰长克劳奇（Brett Crozier）因公开埋怨海军部对他的船员保护不力而被解职。

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美国海军部还发布声明，“杜鲁门”号航母（USS Harry S. Truman）率领的打击群前往中东完成为期数月的部署任务后，将推迟返回位于弗吉尼亚州的诺福克港，继续留在西大西洋，以防止舰员感染新冠病毒。声明说：“海军采取这一措施旨在确保舰员安全，同时保持打击群的作战能力。”目前尚未在该舰群中发现新冠病毒。

海军部表示，它将在三周内评估该舰群 “动态”，及时向舰员及其家属通报最新情况。

“罗斯福”号航母上去世的舰员姓名尚未公布，正在联系家属。他于3月30日新冠病毒检测呈阳性，并与其他4名舰员一起下船住进关岛美国海军基地隔离屋。4月9日，他在检查中被发现反应迟钝，随后被转移到当地一家医院的重症监护室治疗。

上周末，又有4名“罗斯福”号航母舰员因新冠肺炎被转到当地医院观察。海军部说，他们都病情稳定，没有人住进重症监护室或使用呼吸机。

该航母共有舰员大约4,860人，其中585人新冠病毒检测呈阳性。4,000多人已经离船上岸。部分舰员留在航母上照管其庞大的反应堆和其他敏感系统。

海军部高层发表了一份慰问声明。“我向逝者家属表达最深切的慰问，我们保证向抗击新冠病毒的舰员给予全力支持。” 美国海军作战部长吉尔戴（Mike Gilday）说，“尽管我们的舰艇、潜艇和飞机是由钢铁制造，但是舰员才是我们海军的真正力量。”

美国国防部长埃斯珀 (Mark Esper)指出，“罗斯福”号罹难的舰员是第一个死于新冠病毒的现役军人。3月底，新泽西州国民警卫队一名预备役军人也因新冠肺炎死亡。

埃斯珀在声明中说，“我们仍将致力于保护我们的官兵和他们家人的安全，继续抗击此次疫情。”

“罗斯福”号航母疫情引发美国海军解职风波。4月2日，海军代理部长莫德利（Thomas Modly）将舰长克劳奇（Brett Crozier）解职。5天以后（4月7日），莫德利本人又因为在演讲中羞辱克劳奇舰长和批评支持舰长的船员而提交辞呈。

莫德里称，他不得不将克劳奇解职，因为他将求援邮件抄送给太多人。克劳奇3月31日在这封邮件中呼吁尽速疏散舰上人员。他说，“我们并非身处战时，不需要有海军人员死亡。若不立即采取行动，将无法有效保护其我们最珍贵的资产——我们的舰员。”邮件内容被《旧金山纪事报》和其他媒体披露出来。

莫德利说，这封信措辞不当，事先也没有征求上级领导的意见。特朗普总统刚开始批评克劳奇此信，但是后来又说，他不希望克劳奇仅仅因为一次失误而断送职业生涯。

海军部官员没有排除克劳奇恢复职务的可能。海军作战部副部长伯克（Robert Burke）上将领导对“罗斯福”号的新冠疫情和解职风波进行调查。美国海军作战部长吉尔戴的发言人克里斯滕森（Nate Christensen）中校周一表示，吉尔戴已经收到并正在审阅伯克提交的调查报告。克里斯滕森说，吉尔戴还“需要时间 ”审读和批复该报告。

五角大楼领导人预计，新冠病毒可能会袭击更多海军舰艇。上周四，参谋长联席会议副主席、空军部海登（John Hyten）将军指出， 尽管“罗斯福”号是目前唯一报告疫情的航母，但是满载舰员的舰船在执行任务时很容易爆发疫情。

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海登在五角大楼新闻发布会上说，“别以为罗斯福号是唯一的问题，我们还有很多舰船漂浮在海上。以为永远不会再次发生疫情，并不利于未雨绸缪。”

吉尔戴上周说，“目前我们面临的最大挑战，是无法进行大量而快速的检测。我现在还不知道什么时候才能拥有这样的检测能力。”

海登说，正准备前往执行部署任务的 “尼米兹”号航母，将在离港前进行为期两周的隔离。



张平 / 达扬 （美联社）