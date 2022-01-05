 罗帕茨：降E小调长号和钢琴曲 | 文化经纬 | DW | 13.01.2022

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罗帕茨：降E小调长号和钢琴曲

法国作曲家、指挥家约瑟夫·居伊·罗帕茨（Joseph Guy Ropartz）被视为典型的布列塔尼作曲家，请听他创作的降E小调长号和钢琴曲。

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罗帕茨：降E小调长号和钢琴曲

约瑟夫·居伊·罗帕茨（Joseph Guy Ropartz，1864年6月15日－1955年11月22日）是法国作曲家，指挥家。他出生于法国西北部布列塔尼半岛的一个小村庄，长大后到巴黎音乐学院学习，之后在南锡和斯特拉斯堡任教并指挥乐队。

罗帕茨1929年退休隐居，1949年被选入法兰西艺术院。他被视为典型的布列塔尼作曲家，对布列塔尼文艺复兴运动起到了重要的推动作用。

罗帕茨的音乐风格较为严肃，富于宗教性，有时也采用民歌曲调

。请听他创作的降E小调长号和钢琴曲，由米歇尔·布坎南（Michael Buchanan）和卡塔兹娜·维佐雷克(Katarzyna Wieczorek)演奏。

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