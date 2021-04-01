罗冠聪获英政治庇护 伦敦宣布高额助港人计划

(德国之声中文网) 流亡英国的香港民主运动人士罗冠聪7日在推特上发文透露，他已获得英国的政治庇护。他写道：「经过4个月的数次面试，英国内政部已通知我，我的政治庇护申请获得批准。由於香港政府已依据国安法通缉我，这证明我面临严重的政治迫害，不可能毫无风险地返回香港。」

罗冠聪也在推文中表示，他的情况未必适用于所有从香港来申请政治庇护的人。他指出，有些人可能因为缺乏媒体报道，或在受迫害前逃亡，没有足够的证据支持自己的诉求。

他写道：「由于担心自己的申请被拒绝，他们大多生活在痛苦和焦虑之中。我希望我的个案能帮助英国内政部更了解香港的复杂情况。为了让更多的示威者摆脱北京的专制压迫，英国内政部在处理香港案件时可以考虑更全面的证据。」

在香港去年宣布施行国安法後，罗冠聪於去年7月抵达英国，宣布自己流亡海外，并与在港家人断绝关系。中国政府强行在香港施行国安法的行为，也受到英国与其他西方国家的严厉批评。

路透社报导指出，英国政府批准罗冠聪庇护申请的决定，极有可能加剧伦敦和北京之间的紧张关系。在北京於香港施行国安法後，英国修改法律，让超过500万的香港居民有途径到英国长期居住，甚至取得英国国籍。

英国千万英镑助港人计划

与此同时，路透社报导，为了进一步吸引香港人移居英国，英国政府7日承诺提供4300万英镑(5900万美元)，帮助香港人在英国找工作丶房子和学校。这笔资金大部分将由地方政府用于帮助新移民的英语语言支持和住房费用的计划。政府还将推出12个虚拟的地区办事处，提供医疗和学校註册等方面的帮助。这些「接待中心」还将提供移民与在英国创业相关的建议。

英国社区及地方政府部长詹里克 (Robert Jenrick) 7日表示：「这个计划将确保BNO护照的持有者和他们的家人一到英国就有一个最好的开始。我们将提供支持，帮助他们找到一个家，为他们的孩子找到学校，并替他们找到机会和繁荣。」

自英国今年1月开始推动BNO护照持有者赴英签证申请以来，截至3月19日，约有2.7万人申请了新签证。另外，截至去年8月，香港人成为伦敦市中心第5大外国投资者，持续涌入的香港人也推动英国首都以外一些热门地区的房价上涨。英国政府估计，未来5年可能有超过30万香港人移居英国。美国银行预计，香港居民移居英国可能会在2021年引发360亿美元的资本外流。

此前，英国指责中国多次违反了《中英联合声明》。英国说，中国在香港施行的国安法和取消民主派议员资格的行为破坏了香港的高度自治。香港和北京官员则表示，国安法对于防堵因2019「反送中」示威活动所暴露的国家安全防线漏洞至关重要。中国曾多次告诉西方国家停止干涉香港事务。

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