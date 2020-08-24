罗冠聪致信意大利外长促其与中国谈香港和人权

前香港众志创党主席罗冠聪敦促意大利外长迪马约与中国外长王毅会晤时，要表明强硬立场，反对北京的港区国安法。
（德国之声中文网）罗冠聪和一些意大利议员代表聚集在意大利外交部门外。他表示，面对中国最近在香港的行动，意大利应该与欧盟立场一致。他说："我不明白为什么意大利政府不遵循这个方向。"
周二，意大利外交部长迪马约(Luigi Di Maio)与中国外长王毅进行了会晤。这是后者此次欧洲之行的首站，他之后还将前往法国、德国、荷兰和挪威。这是新冠病毒爆发后王毅首次出国访问。
外界估计，王毅在罗马的主要议题包括：推动华为在欧洲的市场准入，游说欧洲国家对香港问题保持沉默，在中美关税战中站在北京一边。
根据路透社报道，迪马约在罗马与王毅会晤后表示，他们讨论了如何重启关键的经济伙伴关系，并称赞中国是意大利的主要经济伙伴之一。迪马约白表示："我们不能忘记，中国已经成为应对任何全球挑战的无可取代的参与者。"
罗冠聪指责，这次会面的宣布过于仓促，而且会晤详情保密，难以进行充分准备。他致信意大利外长迪马约，敦促其与中方谈及"香港和侵犯人权行为的问题"。
他说："'我们需要共同努力，形成一个强大的联盟去对抗。"他还举出新冠病毒爆发期间一名中国异议人士被噤声的例子，指出威权政治造成的伤害。
去年，意大利加入"一带一路"倡议，该项目包括投资大型基础设施，扩大贸易发展。美国和意大利的欧洲伙伴都将此视为中国借此权力扩张的一种威胁。
文木 / 洪沙（美联社，路透社）
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据香港明报等多家媒体报道 ，香港电台下架了上个月制作并且播放过的一辑有关立法会选举延后一年的节目，原因是其中一位受访者（罗冠聪）因涉及触犯港区国安法被香港警方通缉。现流亡英国的罗冠聪对这样的做法表示质疑。