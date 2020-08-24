 罗冠聪致信意大利外长促其与中国谈香港和人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

罗冠聪致信意大利外长促其与中国谈香港和人权

前香港众志创党主席罗冠聪敦促意大利外长迪马约与中国外长王毅会晤时，要表明强硬立场，反对北京的港区国安法。

Protest in Italien China Hongkong (picture-alliance/AA/R. De Luca)


（德国之声中文网）罗冠聪和一些意大利议员代表聚集在意大利外交部门外。他表示，面对中国最近在香港的行动，意大利应该与欧盟立场一致。他说："我不明白为什么意大利政府不遵循这个方向。"

周二，意大利外交部长迪马约(Luigi Di Maio)与中国外长王毅进行了会晤。这是后者此次欧洲之行的首站，他之后还将前往法国、德国、荷兰和挪威。这是新冠病毒爆发后王毅首次出国访问。

外界估计，王毅在罗马的主要议题包括：推动华为在欧洲的市场准入，游说欧洲国家对香港问题保持沉默，在中美关税战中站在北京一边。

根据路透社报道，迪马约在罗马与王毅会晤后表示，他们讨论了如何重启关键的经济伙伴关系，并称赞中国是意大利的主要经济伙伴之一。迪马约白表示："我们不能忘记，中国已经成为应对任何全球挑战的无可取代的参与者。"

Protest in Italien China Hongkong (picture-alliance/AA/R. De Luca)

罗冠聪与意大利外交官Giulio Terzi di Sant'Agata（图左）、参议员Lucio Malan（右二）等在意大利外交部大楼外抗议

罗冠聪指责，这次会面的宣布过于仓促，而且会晤详情保密，难以进行充分准备。他致信意大利外长迪马约，敦促其与中方谈及"香港和侵犯人权行为的问题"。

他说："'我们需要共同努力，形成一个强大的联盟去对抗。"他还举出新冠病毒爆发期间一名中国异议人士被噤声的例子，指出威权政治造成的伤害。

去年，意大利加入"一带一路"倡议，该项目包括投资大型基础设施，扩大贸易发展。美国和意大利的欧洲伙伴都将此视为中国借此权力扩张的一种威胁。

文木 / 洪沙（美联社，路透社）

观看视频 02:37

罗冠聪："我必须提醒自己，不是为自己而活着"


© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

香港电台下架罗冠聪访问节目引发质疑

据香港明报等多家媒体报道 ，香港电台下架了上个月制作并且播放过的一辑有关立法会选举延后一年的节目，原因是其中一位受访者（罗冠聪）因涉及触犯港区国安法被香港警方通缉。现流亡英国的罗冠聪对这样的做法表示质疑。  

港警动国安法抓捕黎智英、周庭等人

港区国安法实施1个月后，警方国安处8月10日在香港拘捕了壹传媒黎智英、前香港众志成员周庭等多人。近200名警员搜查了壹传媒大楼。黄之锋说，这是制造借口让人们消声。罗冠聪担心这将形成寒蝉效应。  

相关内容

China Wang Yi United Nations Climate Action Summit U.N. New York City

气氛紧张的欧洲行 中国外长出访德国 24.08.2020

中国外长王毅本周开启的欧洲之行也将访问德国。德国联邦议院人权委员会主席延森指出，在双方会谈时，德国政府不能对中国做出任何妥协。

China, Hongkong I Aktivist I Nathan Law

写词赠罗冠聪 林夕被贴“港独”标签 15.08.2020

香港作词人林夕因为改编歌词赠予罗冠聪，遭到中国网民及媒体挞伐，更被质疑是“港独”。与此同时，港版国安法引发支持民主运动的宗教人士自危。《福音宣言》的两名发起牧师被证实因心理压力而离港。

Hongkong Nathan Law, Aktivist

香港电台下架罗冠聪访问节目引发质疑 14.08.2020

据香港明报等多家媒体报道 ，香港电台下架了上个月制作并且播放过的一辑有关立法会选举延后一年的节目，原因是其中一位受访者（罗冠聪）因涉及触犯港区国安法被香港警方通缉。现流亡英国的罗冠聪对这样的做法表示质疑。

广告

媒体看中国

China drängt auf Gesetzesänderung gegen Lebensmittelverschwendung (picture-alliance/dpa/L. Fuhua)

德语媒体：“光盘行动”唤起饥荒记忆

《法兰克福汇报》说，中国政府近期推动的“节约粮食”行动，唤起了一些中国人对毛泽东时代的集体记忆。《经理人杂志》关注了中美对贸易协议发出的积极信号。  