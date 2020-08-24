罗冠聪致信意大利外长促其与中国谈香港和人权



（德国之声中文网）罗冠聪和一些意大利议员代表聚集在意大利外交部门外。他表示，面对中国最近在香港的行动，意大利应该与欧盟立场一致。他说："我不明白为什么意大利政府不遵循这个方向。"

周二，意大利外交部长迪马约(Luigi Di Maio)与中国外长王毅进行了会晤。这是后者此次欧洲之行的首站，他之后还将前往法国、德国、荷兰和挪威。这是新冠病毒爆发后王毅首次出国访问。

外界估计，王毅在罗马的主要议题包括：推动华为在欧洲的市场准入，游说欧洲国家对香港问题保持沉默，在中美关税战中站在北京一边。

根据路透社报道，迪马约在罗马与王毅会晤后表示，他们讨论了如何重启关键的经济伙伴关系，并称赞中国是意大利的主要经济伙伴之一。迪马约白表示："我们不能忘记，中国已经成为应对任何全球挑战的无可取代的参与者。"

罗冠聪与意大利外交官Giulio Terzi di Sant'Agata（图左）、参议员Lucio Malan（右二）等在意大利外交部大楼外抗议

罗冠聪指责，这次会面的宣布过于仓促，而且会晤详情保密，难以进行充分准备。他致信意大利外长迪马约，敦促其与中方谈及"香港和侵犯人权行为的问题"。

他说："'我们需要共同努力，形成一个强大的联盟去对抗。"他还举出新冠病毒爆发期间一名中国异议人士被噤声的例子，指出威权政治造成的伤害。

去年，意大利加入"一带一路"倡议，该项目包括投资大型基础设施，扩大贸易发展。美国和意大利的欧洲伙伴都将此视为中国借此权力扩张的一种威胁。



文木 / 洪沙（美联社，路透社）



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