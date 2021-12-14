罗冠聪「民主峰会」发言 呼吁自由世界团结抗中

（德国之声中文网）美国总统拜登周四（12月9日）召集100多位世界各国领导人参加在线「民主峰会」。

香港民运流亡人士、前香港众志常委罗冠聪也获邀出席峰会并发言。他介绍自己曾是香港立法会议员，但在中国的打压下，其席位及自由都受到剥夺，最后不得不流亡海外，而其他民主抗争者如黄之锋、戴耀廷、黎智英等人则身处狱中。他表示，香港曾是亚洲最自由的都会，如今却在众人眼前成为「警察城市」。「对我而言，民主的消退并非抽象概念，而是个人的伤痛故事。」

罗冠聪批评了中国政府对维吾尔人和藏人的打压，以及对台湾民主构成威胁。他指出，中国的影响力渗透至金融市场、娱乐产业等领域。「不幸的是，自由世界缺乏共同协调、抗衡的决心。」

「我们必须改变。我们必须行动，证明我们可以做得更好。」他表示，民主政策必须取得真正的成果，强化志同道合国家之间的关系，改革国际组织以促其兑现使命。「太长一段时间来，整个世界拥抱中国的崛起，却没有形成机制以追究其责任。」

罗冠聪称，正因如此，政界和公民社会领袖必须合作，确保重塑民主是优先任务。「或许你们有些人害怕惹恼习主席，或许有些人不想失去中国市场，或许有些人没有意识到民主价值受到的威胁。这正是我们失败的原因。也是我们必须改变的原因。」

他最后用广东话向香港人喊话:「我们不是因为看到希望才坚持，而是坚持才看到希望，香港人加油!」

拜登：民主需要斗士

拜登呼吁各国领袖要加强世界各地的民主，并称在独裁主义抬头的趋势下，保障权利和自由是当今时代的 「决定性挑战」。

「在我看来，我们正站在历史的一个拐点上。...我们是否会允许权利和民主的倒退继续不受限制？还是我们将共同拥有远见......和勇气，再次引领人类进步和自由向前迈进？」拜登说。

「民主并不是偶然发生的。我们必须在每一代人当中不断更新它，」拜登又说，「在我看来，这是我们这个时代的决定性挑战。」

拜登在今年2月上任时曾表示，在美国全球地位于前总统特朗普的领导下受到打击后，他将使美国重返全球领导地位，以对抗独裁主义势力。这次的民主峰会，将是对他这项主张的一次考验。

国际民主和选举援助研究所11月时曾说，受到威胁的既有民主国家的数量达到了历史最高水平。该研究所指出，缅甸丶阿富汗和马里发生了政变，而匈牙利丶巴西和印度等国的民主也在倒退。

美国官员承诺，在111位世界领导人参加完这场为期两天的民主峰会后，将展开为期一年的行动，包含提供一项新的4.244亿美元倡议，以加强世界各地的民主，并对独立新闻媒体提供支持。

「全球民主及人权面对持续且令人忧心的挑战之际，民主需要斗士来捍卫，」拜登说。

联合国秘书长古特雷斯也通过视频发表讲话，呼吁捍卫民主价值。古特雷斯对社会所面临的风险感到深切担忧：「启蒙运动的价值观是现代民主的基础。但我们看到在世界上许多地方，人们是如何与这些价值观渐行渐远。」

他认为要解决此问题，必须更有力地展开对话，推动教育，对抗不平等现象，谴责民粹主义和极端主义，并更好地监管数字世界。

台湾行政院政务委员唐凤与台湾驻美国代表萧美琴也代表政府与会，其中唐凤将以预录影片方式发表「国家声明」，分享台湾运用科技对抗疫情、建立信任与透明及对抗国家策动假讯息攻势的成功经验并与与会代表讨论如何透过科技与数位民主强化政府治理。

美国定义民主 中俄批评

然而，这场民主峰会也遇到了许多隐忧。例如如何定义民主丶以及谁该被邀请丶谁不该被邀请等问题，都在峰会前引起了讨论。《纽约时报》报道，中国和俄罗斯没有被邀请并不奇怪，但美国政府决定邀请其他人权记录有问题的国家，如菲律宾和尼日利亚，而将统治者有独裁倾向的北约盟国土耳其和匈牙利排除在外的决定，受到了外界的猜疑。

与此同时，随着美国内部也在担心自己的民主制度已出现裂痕，美国举办民主峰会一事也成了世界多国的批评焦点。

俄罗斯外交部发言人上个月就称，美国「声称有权决定谁值得被称为民主国家，谁不值得」是「可悲的」。而中国也在拜登的民主峰会前发布了《中国的民主》白皮书，赞扬「中国式的民主」，称「实现民主有多种方式，不可能千篇一律」。

此外，针对峰会邀请台湾参加一事，中国更指责美国「以推进其地缘政治目标压迫其他国家，分裂世界，并为其自身利益服务。」

白宫驳斥了这样的批评。「在这次峰会的背景下，我们不认为这是......关于任何一个特定的国家。我们在这次峰会上真正强调的是，我们正在寻求建立民主的动能，」一位高级政府官员向路透社表示。

拜登在9日演说时称美国民主为「一场持续的斗争」。他说，美国民主可以「实现我们的最高理想，弥合我们的分歧，重新致力于我们独立宣言中的建国理念。」

美国望明年办实体民主峰会

路透社报道，美国官员希望能在会议期间赢得各国对其即将展开的一系列全球倡议的支持，如利用技术加强隐私或规避审查制度，并希望各国在计划于2022年底举行的实体民主峰会前，作出具体的公开承诺，以改善其民主制度。

一些人质疑这场峰会是否能迫使人们做出有意义的改变，特别是那些被人权组织指责为怀有独裁倾向的领导人，如菲律宾丶波兰和巴西。

非营利组织自由之家(Freedom House)的宣传主任博亚吉安(Annie Boyajian)认为，该峰会有可能促使一些仍有进度空间的民主国家做得更好，并刺激民主政府之间的协调合作。

「但是，在我们知道有哪些承诺丶以及这些承诺在未来一年将如何被实施之前，不可能进行全面评估，」博亚吉安说。

美国国务院负责公民安全丶民主和人权的最高官员泽亚（Uzra Zeya）向路透社表示，民间社会将帮助包括美国在内的各国承担责任。然而泽亚拒绝透露华盛顿明年是否会取消向未履行承诺的领导人寄发邀请。

对此，人权观察的华盛顿主任霍莱温斯基(Sarah Holewinski)则认为，让2022年民主峰会的邀请取决于该国对於承诺的兑现，是让各国加紧行动的唯一途径。

（路透社丶纽约时报）

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