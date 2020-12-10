 罗冠聪在英申请政治庇护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2020

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时政风云

罗冠聪在英申请政治庇护

今年6月底，香港民主人士罗冠聪在国安法实施前离开香港。在英国停留近6个月后，他在脸书及英国《卫报》发文，宣布自己已申请政治庇护。

Hongkong Nathan Law

罗冠聪：“决定过流亡生活”

（德国之声中文网）香港知名民主活动人士罗冠聪宣布，已在英国申请政治庇护。他在周一（12月21日）发表于英国《卫报》的一篇客座评论中说，他是首位决定在海外流亡的香港前议员。

现年27岁的罗冠聪于今年6月底离开香港。其背景是，北京6月底通过香港国安法，其中的罪名包括“颠覆国家政权、分裂国家、恐怖主义和勾结境外势力”等。该法的实施被视为迄今为止对香港自治权最大的干预。

罗冠聪在《卫报》客座评论中表示，他之所以选择英国而不是美国，是想要在欧洲敲响警钟，让此间意识到北京带来的危险。他表示，美国已对此存在跨党派的一致，而英国和欧盟仍有很多人视北京为潜在的战略合作伙伴。

罗冠聪在文章中表示，这是不切实际的想法，因为在中国，对侵犯人权的做法提出批评者被噤声；宗教团体受到压制；支持民主运动的香港商界受到惩罚。

 

  • Frances Hui

    香港人的漫漫流亡路

    许颖婷

    21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

  • Hongkong | Baggio Leung - Unabhängiger Kandidat der Youngspiration political party

    香港人的漫漫流亡路

    梁颂恒

    前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

  • Hongkong Großbritannien Asyl Aurora Protest

    香港人的漫漫流亡路

    最年轻流亡者

    2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

  • Hongkong Oppositionelle von Polizei freigelassen

    香港人的漫漫流亡路

    许智峯

    面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

  • Deutschland Berlin | Aktivisten protestieren in Solidarität mit Hongkong vor der chinesischen Botschaft

    香港人的漫漫流亡路

    香港中文大学女学生

    一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

  • USA Hongkong Samuel Chu

    香港人的漫漫流亡路

    朱牧民

    朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

  • Hongkong Proteste

    香港人的漫漫流亡路

    刘康

    18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

  • Hongkong Nathan Law

    香港人的漫漫流亡路

    罗冠聪

    《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

  • Hongkong Protest für Unabhängigkeit von China

    香港人的漫漫流亡路

    陳家駒

    「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

  • Simon Cheng

    香港人的漫漫流亡路

    郑文傑

    曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

  • Deutschland Göttingen | Ray Wong, ehemaliger Aktivist aus Hongkong

    香港人的漫漫流亡路

    黄台仰

    2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

    香港人的漫漫流亡路

    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

    香港人的漫漫流亡路

    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


苗子/叶宣（德新社）

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港区国安法实施1个月后，警方国安处8月10日在香港拘捕了壹传媒黎智英、前香港众志成员周庭等多人。近200名警员搜查了壹传媒大楼。黄之锋说，这是制造借口让人们消声。罗冠聪担心这将形成寒蝉效应。  

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