罗冠聪呼吁德外长为香港人权发声

德国外长马斯9月1日将在柏林会晤来访的中国外长王毅。流亡英国的香港众志前主席罗冠聪希望德国政府在人权问题上加大对北京的压力。
（德国之声中文网）罗冠聪呼吁德国外长马斯（Heiko Maas）就中国的人权记录加大对北京的压力，并为香港人的公民权利发声。
中国外长王毅即将抵达柏林访问，并计划于本周二（9月1日）与马斯会面。
罗冠聪在一封落款日期为8月30日的致马斯的公开信中写道："希望您能走得更远，在德国担任欧盟轮值主席国期间，带领欧盟对其对华政策进行重新评估"。
他请求马斯考虑到"香港的基本人权和自由、法治及自治地位被不断侵蚀"，因而应对中国建立一种"以价值观为基础的贸易政策"。罗冠聪还呼吁德国为香港人来德学习和工作、进而获得公民身份创造便利条件。
他还在信中列出一份建议德国可以采取的行动清单，包括与其它国家合作，设立"联合国中国事务特使及特别报告员"、考虑对应为侵犯人权和破坏国际法负责的中国官员实行制裁。
信中写道："我呼吁您向中国外长王毅提出这些关切"，并希望"德国能为香港公民在1997年主权移交时获得承诺所应享有、现在却日复一日被剥夺或威胁的基本权利和自由大声疾呼"。
德国是王毅此次欧洲之行的最后一站。此前他已到访挪威、意大利、荷兰和法国。上周，罗冠聪曾在罗马意大利外交部前与一些该国议员举牌示威，要求意大利外长迪马约与王毅见面时，关注中国人权及香港议题。他还致信法国总统马克龙，呼吁其与王毅会面时，为香港人的基本权利自由发声。
罗冠聪日前已表示，将在王毅到访德国期间，与"对华政策跨国议会联盟"（Inter-Parliamentary Alliance on China）成员于德国外交部门外举行集会，呼吁德国实施"救生艇计划"（Lifeboat Scheme），援救被迫害的香港示威者，并要求欧盟向中国实施制裁。
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