罗冠聪呼吁德外长为香港人权发声

（德国之声中文网）罗冠聪呼吁德国外长马斯（Heiko Maas）就中国的人权记录加大对北京的压力，并为香港人的公民权利发声。



中国外长王毅即将抵达柏林访问，并计划于本周二（9月1日）与马斯会面。



罗冠聪在一封落款日期为8月30日的致马斯的公开信中写道："希望您能走得更远，在德国担任欧盟轮值主席国期间，带领欧盟对其对华政策进行重新评估"。



他请求马斯考虑到"香港的基本人权和自由、法治及自治地位被不断侵蚀"，因而应对中国建立一种"以价值观为基础的贸易政策"。罗冠聪还呼吁德国为香港人来德学习和工作、进而获得公民身份创造便利条件。



他还在信中列出一份建议德国可以采取的行动清单，包括与其它国家合作，设立"联合国中国事务特使及特别报告员"、考虑对应为侵犯人权和破坏国际法负责的中国官员实行制裁。

罗冠聪在意大利议会前示威

信中写道："我呼吁您向中国外长王毅提出这些关切"，并希望"德国能为香港公民在1997年主权移交时获得承诺所应享有、现在却日复一日被剥夺或威胁的基本权利和自由大声疾呼"。



德国是王毅此次欧洲之行的最后一站。此前他已到访挪威、意大利、荷兰和法国。上周，罗冠聪曾在罗马意大利外交部前与一些该国议员举牌示威，要求意大利外长迪马约与王毅见面时，关注中国人权及香港议题。他还致信法国总统马克龙，呼吁其与王毅会面时，为香港人的基本权利自由发声。



罗冠聪日前已表示，将在王毅到访德国期间，与"对华政策跨国议会联盟"（Inter-Parliamentary Alliance on China）成员于德国外交部门外举行集会，呼吁德国实施"救生艇计划"（Lifeboat Scheme），援救被迫害的香港示威者，并要求欧盟向中国实施制裁。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。