罗冠聪创香港协会 助移英港人建慈善团体

（德国之声中文网）因应去年六月底香港实施国家安全法，英国政府于今年初推出BNO签证计划，容许有英国国民（海外）身分的香港人及其家属移居英国。香港协会由罗冠聪牵头，董事会成员包括融乐会创办人王惠芬、电影《十年》导演伍嘉良、及获得格林美奖的英国结他手Winston Marshall，周五（26日）在伦敦举行成立典礼。

望巩固英国的港人社群

协会主席罗冠聪致辞时指，移民的香港人分散英国各地，期望协会可以巩固香港社群，重建有香港特色的公民社会，提升港人在英国各地方政府和社区的代表性。香港协会亦会成立一个两万英镑的社区基金，协助港人组织注册成为慈善机构。协会又会举办语言、历史及文化活动，让香港文化能在港人社群和英国社会得以承传。

协会又计划明年举行「香港电影节2022」，联同本地大学电影学系合作，举行社区放映会，计划中的放映作品，包括刚获得台湾金马奖最佳纪录片的《时代革命》。

另外，协会亦计划把广东话及香港历史带入英国主流社会，促进相方融合。协会教育项目负责人 Anna（化名）指不少移英港人曾为教师，希望利用他们的专业知识，为港人后代及本地人建立有系统的广东话课程。长远而言，协会希望在三至五年在伦敦设立实体社会服务中心，为港人提供服务和资讯，并建立文化展馆展示香港文化。

英政府拨款支援移英港人 协会称资金未到手

英国政府今年四月宣布拨款四千三百万英镑成立「港人融合基金」（Hong Kong BNO Welcome Program），接受民间组织申请款项，支援港人融合工作。罗冠聪指其组织有申请资金，但目前仍未到手：「这个情况并不理想，拖慢了很多组织的计划，我希望申请尽快获批。」他亦希望，英国政府加强与港人公民社会的沟通。

出席典礼的英国智库 British Future 总监Sunder Katwala 表示，港人移民计划是英国脱欧后首个重大的移民政策，港人组织将扮演重要角色。 「前香港社运领袖拥有他们的社会网络，并希望为英国社会贡献，是英国各级政府了解港人需要的重要桥梁，制定相应措施。」

British Future 总监Sunder Katwala多年研究英国移民及融合政策

BNO签证申请按季下跌

英国内政部最新数字显示，由今年一月底至九月底，已收到88,800宗香港BNO签证的申请。但增长人数按季放缓，第三季的申请人数为二万四千人，比上季度下跌七千人 。

罗冠聪指，西方国家外交杯葛北京冬奥和新疆人权状况为英国政坛最关心的议题，但相信随着港人人数增加，香港议题和港人社区融合将继续受英国政坛关注。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。