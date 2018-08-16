 罗兴亚人恐面临种族屠杀 专家拉响警报 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2018

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时政风云

罗兴亚人恐面临种族屠杀 专家拉响警报

人权事务专家指责缅甸军方驱逐罗兴亚族群，犯有反人类罪。在一份联合国报告中，诺贝尔和平奖得主昂山素季也受到批评。

Myanmar Flucht Rohingya (picture-alliance/abaca)

数十万罗兴亚人逃避缅甸国内暴力

（德国之声中文网）谋杀、大规模强奸、酷刑--缅甸军方在将穆斯林少数族群罗兴亚人驱逐出缅甸的过程中所犯的暴行罄竹难书。在提交给联合国的一份报告中，独立的人权问题专家们指出，缅甸军队还对罗兴亚人实施奴役，烧毁整座村庄。在一年前数十万穆斯林罗兴亚人遭暴力驱逐的北若开邦，甚至出现种族屠杀迹象。

要求国际刑事法庭调查

分别来自印度、斯里兰卡和澳大利亚的3名专家写道："在发生残酷侵犯人权和虐待现象的克钦邦、若开邦和掸邦等地区，其行为之残酷和普遍，令人发指"；"按照国际法的定义，其中的很多侵犯人权行为无疑属于最严重犯罪"，专家们在日内瓦公布了这一报告。

Myanmar verbrannte Rohingya-Dörfer bei Maungdaw (Getty Images/AFP/A. Marchand)

孟都（Maungdaw）附近，两个被毁之一炬的罗兴亚人村庄

专家们要求，缅军最高司令官敏昂兰（Min Aung Hlaing）及另5名高级指挥官应被送上国际刑事法庭或特别法庭。他们还建议，对个别责任人实施制裁。

民事当局严重失责

在报告中，专家们也批评了缅甸政府领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季，指出，她没能运用自己的道德威望，阻止此类犯罪。

Myanmar Aung San Suu Kyi Rede vor der UN Vollversammlung in New York 2016 (Reuters/C. Allegri)

昂山素季也受到指责

报告强调，在总体上，民事当局以其所持的态度和所犯的过失使得这样的残暴行为成为可能。

缅甸曾在数十年时间里由军政府统治。2011年，军方虽部分交权，但仍继续掌控政府的要害位置。军队不受文职政府的控制。根据宪法，军方至少拥有议会的四分之一席位，从而稳获可阻挠包括修宪在内的任何改革法案的"封锁性少数"。

在罗兴亚叛乱组织对警察所发动袭击后，去年8月，缅甸军方启动了大规模武装攻势。70多万罗兴亚人被迫逃往邻国孟家拉。数十年来，在佛教徒居多的缅甸，穆斯林罗兴亚族群一直受歧视。尽管很多人在缅甸已生活数代，当局和佛教信众仍视之为非法移民。

Bangladesch Rohingya-Flüchtlingslager bei Cox's Bazar (Reuters/H. McKay)

生活在帐篷里：孟加拉国科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）的一个罗兴亚难民营

联合国专家们虽遭缅甸当局拒绝入境，但他们表示，仍成功地采访了870多名目击者和受害人。他们研究了文件、卫星图片和照片。

缅甸当局称，使用武力是出于不得已，是为打击罗兴亚叛乱分子的恐怖主义。为维护这一说法，当局手段严厉：去年，调查罗兴亚男子和青少年遭谋杀事件的两名路透社记者遭逮捕。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    担心遭受酷刑

    罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    前进不得　后退不能

    尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    “迷失的一代”

    对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

  • Kutupalong-Flüchtlingslager in Bangladesch (picture-alliance/AP Photo/A. Qadri)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    帐篷之多，一眼望不到边

    在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

  • Bangladesch Rohingya feiern Opferfest im Flüchtlingslager (Reuters/M.P. Hossain)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    为未来祈祷

    艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    含辛茹苦

    就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

  • Myanmar Luftaufnahme eines verbrannten Rohingya Dorfes in der Nähe von Maungdaw (Reuters/S. Z. Tun)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    不返回被毁的家乡？

    作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。


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幼童也难逃！数千罗兴亚人一月内被杀

联合国和人权组织都对缅甸军方暴力对待罗兴亚人发出指责。而今，"无国界医生"组织发布统计数字：今年8月末到9月末，有6700名罗兴亚人在缅甸军方的"暴力清洗"行动中被杀，其中不少是不满5岁的孩童。 (14.12.2017)  

返乡无望？联合国称对罗兴亚人的迫害仍在继续

联合国人权特使表示，缅甸针对穆斯林少数派罗兴亚人的系统性迫害仍在继续。而与去年夏天相比，迫害形式有所不同。 (06.03.2018)  

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罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

一年前，罗兴亚人大规模逃离缅甸；现在，仍有数十万难民滞留在邻国孟加拉。在俗称的“无人地带”—　边境地区，这个穆斯林少数族群前景堪忧。 (26.08.2018)  

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