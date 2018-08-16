罗兴亚人恐面临种族屠杀 专家拉响警报

（德国之声中文网）谋杀、大规模强奸、酷刑--缅甸军方在将穆斯林少数族群罗兴亚人驱逐出缅甸的过程中所犯的暴行罄竹难书。在提交给联合国的一份报告中，独立的人权问题专家们指出，缅甸军队还对罗兴亚人实施奴役，烧毁整座村庄。在一年前数十万穆斯林罗兴亚人遭暴力驱逐的北若开邦，甚至出现种族屠杀迹象。

要求国际刑事法庭调查

分别来自印度、斯里兰卡和澳大利亚的3名专家写道："在发生残酷侵犯人权和虐待现象的克钦邦、若开邦和掸邦等地区，其行为之残酷和普遍，令人发指"；"按照国际法的定义，其中的很多侵犯人权行为无疑属于最严重犯罪"，专家们在日内瓦公布了这一报告。

专家们要求，缅军最高司令官敏昂兰（Min Aung Hlaing）及另5名高级指挥官应被送上国际刑事法庭或特别法庭。他们还建议，对个别责任人实施制裁。

民事当局严重失责

在报告中，专家们也批评了缅甸政府领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季，指出，她没能运用自己的道德威望，阻止此类犯罪。

昂山素季也受到指责

报告强调，在总体上，民事当局以其所持的态度和所犯的过失使得这样的残暴行为成为可能。

缅甸曾在数十年时间里由军政府统治。2011年，军方虽部分交权，但仍继续掌控政府的要害位置。军队不受文职政府的控制。根据宪法，军方至少拥有议会的四分之一席位，从而稳获可阻挠包括修宪在内的任何改革法案的"封锁性少数"。

在罗兴亚叛乱组织对警察所发动袭击后，去年8月，缅甸军方启动了大规模武装攻势。70多万罗兴亚人被迫逃往邻国孟家拉。数十年来，在佛教徒居多的缅甸，穆斯林罗兴亚族群一直受歧视。尽管很多人在缅甸已生活数代，当局和佛教信众仍视之为非法移民。

联合国专家们虽遭缅甸当局拒绝入境，但他们表示，仍成功地采访了870多名目击者和受害人。他们研究了文件、卫星图片和照片。

缅甸当局称，使用武力是出于不得已，是为打击罗兴亚叛乱分子的恐怖主义。为维护这一说法，当局手段严厉：去年，调查罗兴亚男子和青少年遭谋杀事件的两名路透社记者遭逮捕。

凝炼／叶宣（德新社、路透社）