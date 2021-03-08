罗伯特-科赫研究所：德国进入疫情第三波

（德国之声中文网）德国罗伯特-科赫研究所周四（3月11日）宣布，一日内新增感染人数为14356人。这比一周前多出2400例。更高的单日感染病例出现在1月。同时，英国变异病毒B.1.1.7在德国的感染比例约占55%。

世卫组织宣布新冠全球性疫情一周年之际，罗伯特-科赫研究所认为，德国处于第三波疫情中。该研究所负责人维勒（Lothar Wieler）表示：“我们看到非常明确的标志：在德国第三波疫情已经开始。”

七日内每10万人新增感染人数为69.1，前一日为65.4。此外，24小时内新增死亡病例为321例。一周前，一日内新增感染人数为11912人、死亡病例359例。周三的新增感染病例还为约9000例。

维勒认为，目前是一场疫苗接种与变异病毒之间的赛跑。他预计，如果保持生产顺畅，至秋季，德国八成民众可以接种疫苗。“如果是这样，那将可以取消所有限制措施。”

罗伯特-科赫研究所的统计表明，德国迄今共有2 532 947个新冠确诊病例。而实际数字可能明显更高。康复人数约2 337 000人。死因与确诊的新冠感染有关的病例数为72810例。

过去七天的传染率（R值）为0.96，即平均100名感染者传染另外96人。

世卫组织2020年3月11日宣布爆发全球疫情。当时世界范围内确诊病例数为118 000例，近4300人死亡。一年后，根据世卫组织的数据，近1.2亿人累计确诊，约260万人死亡。

研究：英国变异病毒致命率“显著更高”

据路透社报道，英国一项研究显示，英国变异病毒B1.1.7的死亡率“显著更高”。

英国变异病毒首次于2020年9月发现，此后在100多个国家被发现。科学家称，该病毒的传染率比此前的病毒高出40-70%。

而周三发表在《英国医学杂志》（BMJ）的研究则认为，该病毒的死亡率比此前的病毒高出30-100%。

该研究发现，在54906例感染英国变异病毒的病人中，有227人死亡。而感染非英国变异病毒的新冠病人中，同样的病例样本中的死亡人数为141人。

共同带领该研究的埃克塞特大学（Exeter University）学者柴伦（Robert Challen）表示：“与迅速传播的能力相结合之下，B1.1.7是一个应当严肃对待的威胁。”

华威大学（Warwick University）病毒学教授劳伦斯-杨（Lawrence Young）向路透社表示，英国变异病毒背后的准确机理尚不明确，但“可能与更高水平的病毒复制以及传染性的增加有关。”

苗子/ 文山/（德新社、路透社）

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