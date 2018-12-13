罗伯特·舒曼：幻想曲  

德国作曲家罗伯特·舒曼是浪漫主义音乐成熟时期的代表人物之一。舒曼自小学习钢琴，但他在少年时期，他对文学的热情远远超过音乐。20岁时，他才受帕格尼尼音乐会的感染而立志成为一名钢琴家。不过，错误的练琴方法导致他一个手指麻痹，最终不得不告别了钢琴家之梦。

少年舒曼

舒曼7岁就开始作曲，他为单簧管和钢琴而作的室内乐作品《幻想曲》、作品第73号创作于1849年，即舒曼创作的成熟期。该作品由三首小曲组成，作曲家运用长短音乐线条的结合，主奏乐器双簧管与钢琴伴奏之间相互呼应，连绵不断，给人一气呵成的感觉。

请听匈牙利钢琴家瓦里翁（Denes Varjon）和德国作曲家、单簧管演奏家维德曼（Jörg Widmann)的联袂演出。



欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de