罗伯特·科赫研究所："疫情的发展让人很不安"

（德国之声中文网）鉴于新冠感染数字增加，罗伯特·科赫研究所发出警报。该所负责人威勒在柏林表示，"新近的感染数量发展情况让我非常忧虑"。他警告说，"我们正处于一个急速扩展的大流行瘟疫之中"。

威勒说，在很长一段时间有效控制了局势后，德国也呈现出反向发展趋势，有可能出现第二波疫情，原因是，很多人不在遵守卫生规定和社交距离规定，不再注意配戴口罩。

疯狂派对

威勒所长指出，成千上万人疯狂派对是一种"不顾他人"和"掉以轻心"的行为，"现在，我们必须遏止病毒不受控制地疾速传播"。他强调，即使度假，行为也应理性。

本周二（7月28日），罗伯特·科赫研究所报告新增633个感染病例；过去7天，共新增3611个。威勒称，这一发展"实在让人不安"。

对多个西班牙地区的旅游指示

鉴于西班牙国内新冠病例明显增加，德国外交部发出对该国多个地区的旅游指示。受到影响的有首府为巴塞罗那的加泰罗尼亚、科斯塔·布拉瓦（Costa Brava）海滩，以及此处以西为于内陆的阿拉贡和纳瓦拉省。

不过，最初至6月21日到期的官方旅游警示并未重新激活。旅游警示高出旅游指示一级，一旦发布，度假者就有权免费取消原定旅游项目。这3个西班牙地区也未被列入所谓的风险地区。未来，从风险地区返回的度假者重返德国时有接受新冠检测义务。

西班牙城市巴塞罗那一餐馆，无客人问津

迄今共确诊27万多新冠病例、2.8万多人死亡的西班牙是欧洲疫情最重的国家之一。上周日，英国宣布，从西班牙返回的度假者必须接受为期两周隔离。此前，西班牙国家统计局通报说，开年以来，该国就业人数从第一季度的1970万降至第二季度的1860万。国际货币基金组织预期，该国全年国内生产总值将下跌12%以上。欧盟新近做出决定，向西班牙和其它受灾最重的成员国提供巨额财政援助。

凝炼/乐然（德新社）

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