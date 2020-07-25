 罗伯特·科赫研究所：″疫情的发展让人很不安″ | 科技环境 | DW | 28.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

罗伯特·科赫研究所："疫情的发展让人很不安"

德国权威疾病研究及防控机构--罗伯特·科赫研究所所长威勒（Lothar Wieler）警告说，"全世界都处在大流行瘟疫之中"，度过一平稳期后，德国也出现了反转趋势，因为人们放松了警惕。

Deutschland Bayern, Mamming | Coronavirus | Testzentrum (Getty Images/AFP/C. Stache)

巴伐利亚州境内的一个不下车检测点

DW.COM

土耳其、美国、卢森堡：预计从下周起，从约130个"风险地区"返回德国，必须接受新冠检测。所涉及的人数虽然可能不多，但强制检测干预了人的身体不可侵犯的基本权利。这可以吗？

新冠疫情仍在全球的部分地区延烧，拉丁美洲於周日成为全球新冠确诊数最高的地区，超越原本居首位的北美洲。专家认为，从数据来看目前各国几乎都低报了确诊与病亡数，在检测能力有限的国家尤其明显。在美国，国家安全顾问奥布莱恩确诊。

（德国之声中文网）鉴于新冠感染数字增加，罗伯特·科赫研究所发出警报。该所负责人威勒在柏林表示，"新近的感染数量发展情况让我非常忧虑"。他警告说，"我们正处于一个急速扩展的大流行瘟疫之中"。

威勒说，在很长一段时间有效控制了局势后，德国也呈现出反向发展趋势，有可能出现第二波疫情，原因是，很多人不在遵守卫生规定和社交距离规定，不再注意配戴口罩。

疯狂派对

威勒所长指出，成千上万人疯狂派对是一种"不顾他人"和"掉以轻心"的行为，"现在，我们必须遏止病毒不受控制地疾速传播"。他强调，即使度假，行为也应理性。

本周二（7月28日），罗伯特·科赫研究所报告新增633个感染病例；过去7天，共新增3611个。威勒称，这一发展"实在让人不安"。

对多个西班牙地区的旅游指示

鉴于西班牙国内新冠病例明显增加，德国外交部发出对该国多个地区的旅游指示。受到影响的有首府为巴塞罗那的加泰罗尼亚、科斯塔·布拉瓦（Costa Brava）海滩，以及此处以西为于内陆的阿拉贡和纳瓦拉省。

不过，最初至6月21日到期的官方旅游警示并未重新激活。旅游警示高出旅游指示一级，一旦发布，度假者就有权免费取消原定旅游项目。这3个西班牙地区也未被列入所谓的风险地区。未来，从风险地区返回的度假者重返德国时有接受新冠检测义务。

Spanien Barcelona | Coronavirus | Restaurant (Getty Images/C. Maymo)

西班牙城市巴塞罗那一餐馆，无客人问津

西班牙城市巴塞罗那一餐馆，无客人问津

迄今共确诊27万多新冠病例、2.8万多人死亡的西班牙是欧洲疫情最重的国家之一。上周日，英国宣布，从西班牙返回的度假者必须接受为期两周隔离。此前，西班牙国家统计局通报说，开年以来，该国就业人数从第一季度的1970万降至第二季度的1860万。国际货币基金组织预期，该国全年国内生产总值将下跌12%以上。欧盟新近做出决定，向西班牙和其它受灾最重的成员国提供巨额财政援助。

 

凝炼/乐然（德新社）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Deutschland Berlin Mund-Nasen-Maske Mundschutz

感染人数增多 德国迎来第二波新冠疫情？ 25.07.2020

近期，德国每天新增新冠病毒感染人数已经从500例上升到800例左右。德国一位政界人士本周六警告说，“第二波新冠疫情已经来临”。 罗伯特·科赫研究所称，疫情的发展态势“非常令人担忧”。

Großbritannien I Coronavirus I Quarantäne für Touristen

疫情恶化 英国突然要求隔离西班牙入境者 26.07.2020

西班牙疫情反弹，英国突然宣布，从西班牙入境英国的人必须隔离14天。这一消息让数以千计正在西班牙度假的英国游客措手不及。此前，挪威也做出类似决定。

Deutschland Covid-19 Test am Flughafen Frankfurt

新冠强制检测合法吗？ 28.07.2020

土耳其、美国、卢森堡：预计从下周起，从约130个"风险地区"返回德国，必须接受新冠检测。所涉及的人数虽然可能不多，但强制检测干预了人的身体不可侵犯的基本权利。这可以吗？

广告

经济纵横

德国联邦银行的黄金储备

经济吃紧 金价攀历史新高

7月27日，国际市场黄金价格升至历史最高水平。对新冠疫情导致经济崩盘的担心为金价蹿升的主要原因；此外，中美冲突不断激化也是重要推手。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  