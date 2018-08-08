网购横行的年代 德意志邮政盈利缩水

（德国之声中文网）德意志邮政凭借包裹业务实现迅速增长的消息还有余音，如今却发现自己已经无法控制日益增长的运营成本。这个达克斯指数股企业宣称，今年第二季度的营收比去年同期下降了14%。但是饿死的骆驼比马大，这个总部位于波恩的企业表示，仍然在该季度实现了5.16亿欧元的盈利。

德意志邮政的营业收入虽然增长了1.4%，达到大约150亿欧元的水平，但是核心业务利润却大幅度下滑。集团总裁阿佩尔（Frank Appel）最近在一份集团员工内部出版物中表示："过去一年，我们在包裹快递领域的发展速度明显高于对手。完全秉承'只求业务增长，其它顺其自然'的思路。"

网购带来的新增长

信件和包裹投递业务一直以来都是德意志邮政集团的疑难问题，因为电子邮件和其它电子通讯工具的横行，集团的信件业务一再缩水。但从另外一方面来说，

由于亚马逊、彩篮多（Zalando）等购物网站的飞速发展，德意志邮政也经历了营业额不断创下新纪录的过程。

但与此同时，集团的运营成本也不断攀升。领导层如今想要降低成本，开源节流。为此，负责相关领域的领导不得不引咎辞职。集团总裁阿佩尔亲自上阵把持。然而，新推出的结构改革项目首先自身也需要消耗成本。相关改革涉及提前减员，并通过投资改善包裹邮件分类和投递的流程，这一切在集团报表上，首先会加大运营成本。

羊毛长在羊身上。所以德意志邮政宣布从今年7月1日开始提高图书和商品包裹的邮寄费用。在信件领域，德意志邮政还要等待德国联邦网络管理局批准明年的提价计划。除了邮件和包裹业务以外，德意志邮政的业务其实还不错。在快递以及长期以来危机四伏的货运领域，德意志邮政集团实现了运营收益的显著增长。

任琛/苗子（德新社、路透社）