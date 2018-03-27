 网购时代 德国两大商场要“抱团取暖” | 经济纵横 | DW | 11.09.2018

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经济纵横

网购时代 德国两大商场要“抱团取暖”

据德新社消息，德国两大连锁商场嘉仕达与考夫霍夫将合并，一个新的商业巨头将诞生。不过，合并案还有待卡特尔监督机构批准。目前，这两大商场都面临电子商务的激烈竞争而难以喘息。

Kaufhof und Karstadt (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

德国两大连锁商场——嘉仕达（Karstadt)与考夫(Kaufhof)

（德国之声中文网）此前《南德意志报》曾透露过嘉仕达（Karstadt）和考夫霍夫（Kaufhof ）两家连锁百货公司联姻的消息。不过，这一决定还需获得卡特尔机构的批准。

德新社报道称，公开的消息是两家百货巨头的合并条件对等。但是合并后嘉仕达总裁范德尔（Stephan Fanderl）将接管新百货公司集团的管理权。而且嘉仕达老板本克（René Benko）旗下的西尼亚控股公司（Signa-Holding ）将掌握新公司的多数股权：西尼亚股份公司控股50.1%，哈德逊湾集团（HBC）则拥有49.99%的股份。

当下考夫霍夫的境况尤为严峻。2015年年底，总部位于科隆的这家公司被HBC兼并之后营业额直线下滑出现赤字。而嘉仕达在范德尔的领导下进行了大刀阔斧的重整之后刚刚摆脱亏损。

两家大型商场通过联姻组建成购物帝国之后，嘉仕达和考夫霍夫将有望获得更优惠的供货条件。据业内知情人士估计，通过两家连锁购物商场的合并，行政管理、数据加工和物流方面可以节省大笔资金。

很多问题悬而未决

Deutschland Kaufhof Geschichte (imago/Future Image)

1979年，位于汉诺威中心的考夫霍夫商场

对于在合并的过程中是否也关闭一些分店以及裁减员工等问题，目前都还没有答案。将对合并最后拍板的反垄断机构 - 联邦卡特尔局负责人穆恩特（Andreas Mundt ）已经宣布，将仔细审核合并计划。他说："我们将集中精力认真审核这个及其广泛和复杂的程序。"

穆恩特说，无论是给顾客还是给供应商带来的影响都将受到审核。审核过程中不仅要考虑到实体店的利益，也要考虑到电商的利益。穆恩特表示，"迄今我们还没有遇到过纠纷。"

德国服务行业工会（verdi）在刚刚传出两家商场举行合并谈判的消息时就强调，在两家商场合并的情况下，服务行业工会最关注的三个问题是"确保劳资合同、保障就业以及保障公司所在地"。

李京慧/李鱼 （德新社）

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