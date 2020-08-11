网课学生不得入境德国 "双标"又"荒唐"？

（德国之声中文网）不久前，近9000名德国学生有可能被请出美国的传闻甚嚣尘上，理由是：因新冠大流行瘟疫，他们就读的高校只提供在线课程，而只有能在学校上课的外国学生才有资格在美居留。不过最终，德国学生们还是被允许留在美国，来自德国的高涨愤怒情绪恐怕也起了作用。

"双重道德"

而实际上，德国自己只给能证明在高校上课的学生发签证。联邦政府的一份书面回答是这么说的："自7月2日起，能证明例如由于有到课堂责任而不能完全在境外完成学业的外国学生也可以因上学而入境。……在线学习或远程学习者仍不能入境。"

德国教育部长卡利切克此前曾批评美国限制德国学生签证的做法

也就是说，若某大学因新冠疫情而在冬季学期对某专业不开设课堂讲座，则相关外国学生就拿不到签证。那么，这不是打脸德国联邦教育部长卡利切克（Anja Karliczek）对美国政府相关做法的表态吗？绿党联邦议员格林（Kai Gehring）表示，"如果联邦政府坚持这一规定，那就是一个严重的双重标准行为。"她强调，仅为了国际可信度，柏林就应以最快速度取消对外国学生设置的障碍。

虽有签证但不得入境 ，自民党教育事务专家布朗登堡（Jens Brandenburg）也深为震惊。他批评说，德国政府以其"官僚主义的狭窄意识"对国际学生交流挥动了大斧，不顾新冠检测结果和区域风险差别笼统禁止外国学生入境是一种完全过分的做法。他指出，这一做法让人羞耻，联邦教育部长卡里齐克不能对此视而不见，而应站出来捍卫国际科学流动性。

不过，德国政府显然无此打算。在德国学术交流中心DAAD网站上，相关规定赫然在目。

外国学生联邦协会发言人阿什希（Kumar Ashish）已收到若干来自不同国家的绝望的学生们的电子信。其中一些人抱怨说，他们虽持有尚未过期的签证，但拿不出课堂授课的证明，因而滞留于本国。阿什希表示，"如果上所在大学的网上课程，同时却不能去大学图书馆，对一位来自印度的学生来说，又有何意义？"目前在印度，仍在实施禁足令，学生们甚至无法去所在城市的图书馆，哪还谈得上完成学业。

了解客国文化

阿什希认为，只要拿得出新冠检测阴性结果证明就应被允许入境，毕竟，有这么多人相信，德方提供的上学位置是可靠的。

不过，在绿党议员格林眼里，仍有一些方面未被注意到。她指出，将入境许可与到课堂听课相挂钩基于一种"荒唐的设定"，即：就学居留仅是为了上课，而学生到境外读书的目的原也在于，当事人有机会认识客国的文化和社会。她表示，德国因来自世界各地的、得以在德国从事一段时间的学习和科研的人们而大为受益。

在新冠大流行瘟疫时代，德国政府显然不认为这样的考虑有多重要。

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