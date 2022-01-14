网络规范：坦诚对话 尊重彼此 

各位亲爱的网友，

我们很高兴您能够在脸书、推特、YouTube以及其它社交媒体平台上发表意见，比如发起具有建设性的辩论，与我们分享您的故事，或是讨论我们的报道。我们希望能拥有具有水准、尊重彼此的辩论氛围。为了实现这一目标，有必要遵循一些特定规则。

请针对相关报道或视频发表评论

请使用中文发表评论

我们不容忍任何形式的歧视行为、种族主义、性别偏见、反同、侮辱少数族群或宗教、猥亵言词或以其它形式宣扬仇恨

我们尤其禁止针对文章作者的人格侮辱和诋毁

我们同样禁止包含阴谋论或可以散布误导性信息的评论

不得滥用论坛空间为企业或个人提供的商品及服务进行广告宣传

禁止在评论区发布地址或电话号码等私人信息。为了保护您的权益，请不要发布可能损害您本人或他人隐私以及数据保护权益的内容

请注意评论中的引用部分要明确标明，并尽可能交代出处。如果您引用受到版权保护的材料或者上传受到版权保护的音视频及图片，必须事先得到版权所有者的授权。我们保留屏蔽违规贴文的权利

如出现违规情况，我们的社区管理员有权在没有事先告知的情况下删减、屏蔽或删除评论。如违规行为一再发生，我们保留暂时或永久禁止用户访问我们内容的权利

我们保留变更及更新本规范的权利



您决定在德国之声社交媒体平台发布评论，便意味着您同意遵守德国之声网络规范。

我们很高兴与大家展开富有启发性的讨论以及活跃的意见交换。