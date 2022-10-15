 网络自由报告：台湾全球第五 中国连续八年最差 | 科技环境 | DW | 18.10.2022

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科技环境

网络自由报告：台湾全球第五 中国连续八年最差

「自由之家」最新公布的网络自由报告指出：全球互联网自由度连续12年下降，中国第八年连任网络环境最差的国家。

报告称北京继续加强对网络科技领域的控制

报告称北京继续加强对网络科技领域的控制

（德国之声中文网）非政府组织「自由之家」（Freedom House）18日公布「2022年网络自由报告」，涵盖全球70个国家和地区，其中17国被评为自由、32国部分自由，另有21国是网络不自由国家。报告指出：全球互联网自由度连续12年下降，中国连续8年成为世界上网络环境最差的国家。

根据报告排名，前三名分别为冰岛（95分）、爱沙尼亚（93分）和哥斯达黎加（88分）。台湾以79分排名全球第5，是亚洲最佳；中国今年的网络自由度为10分，也是连续第8年垫底。欧洲国家之中，进入前十名的还有英国（79分）和德国（77分）。

至于俄罗斯、缅甸、苏丹与利比亚则是名次下滑最严重的国家。根据报告结果，越来越多的网络用户只能看到政府批准的内容，在70个国家中，有47个国家的当局限制用户访问境外信息。

北京加强对言论的控制

报告提到在2022年北京冬奥期间和网球选手彭帅指控共产党高官张高丽性侵事件后，中国官方的审查制度有所加强。今年四月、五月上海受疫情影响封城期间，居民在网上分享的内容也受到审查。此外，北京政府也继续加强对该国蓬勃发展的网络科技领域的控制，包括通过互联网监管机构发布新法规，要求平台使用演算法来宣传中共的意识形态等。

台湾开发假信息识别工具

在报告中关于台湾的篇幅提到，为了应对网络上来自中国的大量虚假信息，应用程序公司与民间、政府和学界合作开发了识别工具，让用户可以在平台上出现虚假信息时进行举报。

在上个月同样出于自由之家的「2022年北京全球媒体影响力报告」之中，台湾被认为是最密切受中国影响，但抵御能力也最强的地方。

俄罗斯自由度大幅下降

俄罗斯仅获得23分，是今年网络自由度下降幅度最大的国家。该国的互联网自由度在入侵乌克兰这段时间下降了7个百分点，达到了历史新低。在入侵的最初几周内，克里姆林宫封锁了脸书、推特和Instagram，使俄罗斯人无法获得关于战争的可靠信息。俄罗斯政府还封锁了数千个网站，强迫媒体机构将入侵乌克兰称为「特别军事行动」，并颁布法律规定对那些传播有关冲突的「虚假信息」的人处以最高15年的监禁。

俄罗斯官方在入侵乌克兰期间封锁社群媒体

俄罗斯官方在入侵乌克兰期间封锁社群媒体

报告提到，这些来自俄罗斯官方的限制，「大大增加了与网络活动有关的风险，并加速该国独立媒体机构的关闭或流亡」。此外，俄罗斯军队在乌克兰的行动也破坏了乌克兰的互联网自由、使乌克兰用户无法访问主要的社媒平台和新闻网站。

美国受阴谋论、假信息污染

以自由风气闻名的美国获得76分，与澳大利亚和法国并列第十名。报告指出，美国在国外取得进展，但在国内陷入僵局。拜登政府今年4月召集60多个国家的政府签署了《互联网未来宣言》，旨在推进互联网的积极愿景。美国国际发展署也宣布每年投资高达2000万美元，以大幅扩大其数字民主工作。

不过，报告提到在美国国内，加强网络人权和提升科技透明度的草案几乎没有进展。而网上流传有关2020年总统选举结果的阴谋论和虚假信息，不仅污染了网络环境，也广泛渗入美国政治体系，破坏选举机制。

美国的选举制度受到网路上流传的虚假信息威胁，图为不满2020年总统选举结果的特朗普支持者冲进美国国会大厦

美国的选举制度受到网路上流传的虚假信息威胁，图为不满2020年总统选举结果的特朗普支持者冲进美国国会大厦

此份研究评估了70个国家的互联网自由度，占世界互联网用户的89%，报告涵盖了2021年6月至2022年5月之间的发展。超过80位分析师和顾问参与此次研究，他们透过21个涉及访问障碍、内容限制和侵犯用户权利等独立指标，评估每个国家的互联网自由度。

（综合报导）

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