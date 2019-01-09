《网络短视频100条》出台！抖音B站颤抖？

（德国之声中文网）1月9日，中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》，引发外界高度关注。有中国网络媒体直接给出标题：「短视频管理规范100条来了，抖音快手继续『颤抖』」。

按照此次公布的《管理规范》，各网络短视频平台应当「积极引入主流新闻媒体和党政军机关团体等机构开设账户，提高正面优质短视频内容供给」。此外，网络短视频平台还应当建立总编辑内容管理负责制度，且网络短视频平台应当根据其业务规模，建立审核员队伍。「原则上，审核员人数应当在本平台每天新增播出短视频条数的千分之一以上。」

弹幕也要「先审后播」

另外，网络短视频平台实行节目内容先审后播制度。平台上播出的所有短视频均应经内容审核后方可播出，包括节目的标题、简介、弹幕、评论等内容。其中尤为引人注意的是，中国较为流行的「弹幕」也成为「先审后播」的对象。而弹幕之所以受到网民欢迎，重要原因之一就是其实时互动的特点。

而在同时公布的《网络短视频内容审核标准细则》则对网络短视频的审核作出了更为细致的100条规定，共分21个大项，范围涵盖「攻击我国政治制度、法律制度」 、「分裂国家」 、「损害国家形象」 、「泄露国家秘密」和「歪曲贬低民族优秀文化传统」等。

相关规定中既包括打击盗版和未经允许的二次创作，以及防止未成年人沉迷网络视频等内容，也有许多涉及生活方式及价值观的条例。比如不允许「展示和宣扬不健康的婚恋观和婚恋状态」或「宣扬和炒作非主流婚恋观」；不允许「宣传和宣扬丧文化、自杀游戏」。其他还包括「对历史尤其是革命历史进行恶搞或过度娱乐化表现」；「恶意截取执法人员执法工作过程片段，将执法人员正常执法营造成暴力执法效果」；以及「传播未经证实的穿着军装人员打架斗殴、集会、游行、抗议、上访」。甚至「正面展现解放军形象时用语过度夸张」也属被禁之列。

「审核标准在哪？」

在中国社交媒体的相关新闻报道下，不少网友發表评论。有些人表示支持，认为「是该管管了，有些弹幕实在说不出口，喷子太多了，什么素质」，但也有不少人持质疑态度，比如有人提问称：「审什么？谁来审？怎么审？审核标准在哪？？？？？」也有不少网民尤其对弹幕的未来感到担心，「从此后看视频都是几年前的弹幕」，「弹幕这功能看来要玩完咯」。还有网民调侃设立审查员的做法是「中国式创造就业岗位」。

网络短视频近年在中国年轻人中爆红，许多以此作为主打的平台也迅速崛起。比如被简称为「B站」的哔哩哔哩，其上市报告中透露，在2017年年底时月活跃用户人数便高达7180万人，其中81.7%的用户是「90后」，成为中国未来文化娱乐市场最为重要的客户群体。而另一家短视频新贵「抖音」已经开始进军国际市场，2018年7月该公司自称全球月活跃用户达到5亿之多。

迅速蹿红的短视频市场在获得年轻人关注的同时，也吸引了审查监管机构的目光。2018年7月，中国国家网信办会同工信部、公安部、文化和旅游部、广电总局、全国「扫黄打非」办公室等5部门，开展网络短视频行业集中整治。官方对此给出的理由是：一些网络短视频格调低下、价值导向偏离和低俗恶搞、盗版侵权、「标题党」突出等。

哔哩哔哩在整改之后发布消息称，将扩编一倍以上审核人力。另外还加强「风纪委员会」机制，發动用户对内容和社区进行自查自清。当时哔哩哔哩的「风纪委员会」已累计招募3.6万人，并表示将持续扩大规模。

本次《管理规范》和《内容审核标准细则》的出台其实早有先兆。中国国家广播电视总局党组书记、局长聂辰席去年11月在成都举办的第六届中国网络视听大会上就曾宣布，中国网络视听节目服务协会将联合国内主要视频网站「在总局指导下」制定「有助于进一步规范短视频传播秩序」的规范文件。

中国国家版权局也在当时發布消息称，经过一个月的监管行动，对15家短视频平台进行整改，下架侵权盗版作品57万部。

当时整改涉及的15家短视频平台为抖音短视频、快手、西瓜视频、火山小视频、美拍、秒拍、微视、梨视频、小影、56视频、火萤、快视频、哔哩哔哩、土豆和好看视频。