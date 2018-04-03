网络文革？辩手邱晨为「港独」言论致歉退圈

（德国之声中文网）中国电视名人邱晨近日被扒出2014年有关香港占中的网上言论，被指有挺「港独」之嫌，官媒《人民日报》发文暗批。邱晨事後发道歉声明澄清「素来坚持一国两制，反对港独」，将退出公众视野，但仍未能平息风波。



网上资料显示，今年38岁的邱晨是湖南长沙人，在中山大学本科毕业，2006年赴香港中文大学念硕士，期间作为国语辩论队主力和教练，在多项国际辩论赛中获奖。



曾任记者设计「占领指南」



她曾自称「港漂」，毕业後在香港任职记者丶编辑丶设计师等，居留满七年後领了香港身份证，其後回到内地发展，以辩手身分参加电视综艺节目《奇葩说》，因其辩才声名大噪，在节目第二季夺冠，到第五季担任导师。



近日有爆料者上载社交平台截图，直指邱晨言论疑似支持「港独」，包括2013年一张为香港《号外》杂志5月号设计的「占领装备指南」插图，画上背包丶地图丶急救用品丶手套等装备。



2014年香港民主派为争取没有筛选的普选机制，发起占中运动（又称雨伞革命），示威者占领中环及金钟要道79天，中文大学民调估计有120万市民曾参与占中。中国官方指占中有「境外反华势力」支持，和「港独」画上等号，曾参与或同情占中的艺人如黄秋生丶何韵诗丶黄耀明和林夕等，都因此而遭封杀。



对手暗示举报 网民起底脸书



同为《奇葩说》辩手的杨奇函3月15日在微博指，「得知曾经很尊重很喜爱的人有港独倾向，很震惊，很气愤，很遗憾。道不同不相为谋」。杨奇函微博帐号有近100万粉丝，其发文引起网民关注事件，并暗示进一步举报揭发行动。





有网民扒出邱晨数年前在脸书上的言论，比如2014年转发照片声讨占中期间七警暗角打人事件，又曾评论：「香港要求中央兑现承诺，实现2017普选，你就质疑『祖国欠了你什麽』......这种不可理喻的更年期大妈神逻辑，居然在那麽多内地年轻人中得到『共鸣』，他们果然是被广场舞精神污染了麽？」丶「在围观香港占领运动的人中，能做到『犬儒』的，已经相当不错，大部份只能做到『犬』而已。」。



2013年曾评论歌手张悬披台湾国旗事件：「中国留学生孩子好多都这毛病，花钱买了音乐会门票，就要别人不要拿国旗......如果我不能给点钱让他们滚回娘胎，他们凭什麽要求别人呢......」



有人更翻出她2012年评论香港「反国教」事件：「有人死守『必须爱国』的底线。原则上我赞同，但把底线当成一门课来开略显XX了吧。尤其当国家整个遭劫持丶被绑架时，情况就复杂了。」



官媒：国家大义容不得巧舌如簧



对於旧文被指支持「港独」，邱晨3月15日在微博发声明澄清，网传占中设计图为其于2008至2014年供职于香港媒体《号外》丶《彭博商业周刊/繁体版》及阳光卫视时所创作，供职媒体的立场不代表其个人。



她强调「素来坚持一国两制，反对港独，对发生在香港的诸多风波一直抱持强烈的抵触和失望」，在香港生活期间目睹社会逐步撕裂，深感失望与无力，因此最终选择辞职离开，回到北京工作。她又祝愿香港风波早日平息，祖国强大，「我一直丶也永远为此努力」。



尽管如此，官媒很快「出手」定性事件，《人民日报》於3月16日发微博批评：「某知名辩手疑似发表支持占中言论，被网友手撕后为自己『伸冤』。究竟冤不冤，网友眼睛是雪亮的。是否如她所说『希望祖国强大』，看看她一贯的言论便知。何谓爱国，何谓大义，岂能颠倒是非黑白？作为公众人物，又该给年轻人传递什么价值？不要以为巧舌如簧，就能改变事实。」



道歉声明：我热爱祖国



邱晨当晚随即再度「下跪」，在微博发文对「过往的不当言论」表示深切懊悔和歉意，并重申始终热爱自己的祖国，也从未有过任何危害国家统一的行为，「祖国统一是我一切表达的前提」，将关闭个人微博等社交媒体账号，退出公众视野，不再参与任何节目录制。



不过事件仍未能平息，有网民留言表示对邱晨失望，扬言彻底封杀，「国家大义面前，无偶像。香港永远只能是中国领土的一部分，永远。」丶「享受着国家的红利，挣着中国人的钱，还要骂自己的祖国，真是奇葩！」。另有网民批评杨奇函利用政治立场打击对手，并不恰当。



《奇葩说》思想自由先驱节目



邱晨被告密举报并非单一事件，《奇葩说》辩手近期都因网上言论被指是「公知恨国党」，一个一个遭围攻举报。节目辩手丶武汉大学哲学系副教授周玄毅上月在微博多次发表批评当局隐瞒疫情丶网上爱国舆论等，被学生举报发表「危害国家安全丶质疑国体丶质疑中国共产党领导和分化阶级对立的言论」。



另外，有「哈佛才女」之称的辩手詹青云，日前在微博讽刺中国外交部发言人赵立坚质疑「美军把疫情带到了武汉」，网民怒批詹青云立场「亲美」并起底其国籍。马薇薇则被翻旧帐指，曾在2014年发文支持邱晨的政治立场，「相对於非常抽象的国家和种族，我更爱住在我隔壁的活人--你政治常年不正确的朋友马薇薇」。



《奇葩说》由爱奇艺出品，2014年开播，被视为创造中国言论思想自由的先驱节目，辩手在镜头前就争议性题目表达多元观点，离经叛道的风格赢得年轻观众支持。外界关注这次事件後，该节目何去何从，以及言论空间会否进一步收紧。



李澄欣（综合报导）