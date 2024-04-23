 网络攻击和盗版仍是德国机械行业防范重点 | 经济 | DW | 23.04.2024

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经济

网络攻击和盗版仍是德国机械行业防范重点

德国机械设备制造业联合会公布2024年度《工业安全和盗版调查》报告。报告指出，行业内需要应对的主要问题依旧是网络攻击和防范剽窃盗版。据调查，大多数盗版案例仍然来自中国。

机械设备制造业是德国经济的支柱，雇员数量超过100万，年营业额超过2000亿欧元。

机械设备制造业是德国经济的支柱，雇员数量超过100万，年营业额超过2000亿欧元。

（德国之声中文网）德国机械设备制造业联合会（VDMA）周二（4月23日）公布的一份最新调查显示，接受问卷调查的100家会员企业中约有四分之一的企业表示，他们在过去两年间曾受到重大网络安全事件的影响，其中包括以获取商业机密或勒索为目的的有针对性的黑客攻击。由于涉及商业机密，所以造成的具体损失数量很难估计。

96%的受访企业表示，他们至少采取一项网络安全措施应对网络袭击。大多数企业依赖攻击检测措施以便能够及早做出反应。

机械设备制造业是德国经济的支柱，雇员数量超过100万，年营业额超过2000亿欧元。

德国机械设备制造业联合会每两年还会对行业内的“盗版”风险进行检验。两年前，72%的业内企业表示他们受到非法复制品、抄袭或其他抄袭行为的影响，但今年的调查数字已降至46%。 

大企业往往比中小型企业更容易受到盗版的影响。根据最新的调查，机械和设备工程行业因产品和品牌盗版造成的总损失为41亿欧元，而两年前为64亿欧元。大多数盗版案例仍然来自中国（82%），其次为印度以及德国企业。

60%的抄袭案例涉及的是零部件和设计外观。41%的企业报告假冒产品给运营商或用户带来安全风险。超过一半的受访企业 (54%) 表示，他们发现的抄袭盗版行为对系统的安全运行构成威胁。

（路透社）

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