网络安全、反垄断、再分配：中共加强控制互联网巨头

（德国之声中文网）中共正在加强对中国互联网巨头的政治控制，并利用它们的财富来实现其减少对美国和欧洲技术依赖的野心。

这场以反垄断和保护数据安全为名的打压行动，始于2020年底，让经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业深受重创。投资者的不安已导致电子商务平台阿里巴巴、游戏和社交媒体运营商腾讯和其他科技巨头的总市值减少了1.3万亿美元。

中共表示，反垄断执法将是2021-2025年发展纲要中的一个优先事项，强调竞争将有助于创造就业机会和提高国民生活水平。

商界人士、法律人士和经济学家表示，即使经济增长受到影响，习近平领导的中共政权似乎也会坚持这一方针。凯投宏观首席亚洲经济学家威廉姆斯(Mark Williams)说："这些公司在各自领域的创新方面处于世界领先地位，但中共领导层却愿意将它们全部压垮。"

伦敦大学亚非学院教授曾锐生（Steve Tsang）表示，这场打压反映了习近平公开强调的恢复中共领导的“最初使命”。他说，如果习近平像人们预期的那样谋求第三个五年任期，这在政治上也会对他有所帮助。

马云筹建的杭州湖畔大学已成为过去

美国威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）北京办事处负责人罗斯（Lester Ross）说，中国领导人并不想重新对经济进行直接控制，但希望私营企业与执政党的计划保持一致。

罗斯说：“他们担心的是公司变得太大，太独立于党。”

经济发展付出代价

阿里巴巴创始人马云和腾讯创始人马化腾，名列过去20年全球互联网最成功创业人士榜单。阿里巴巴是中国最大的电子商务平台，而腾讯经营着最流行的社交平台微信。

党的计划强调发展自己的机器人、芯片和其他硬件，因此这些公司赶紧投资数十亿美元到这些领域，以显示其忠诚。

阿里巴巴表示，它将投资280亿美元，开发操作系统软件、处理器芯片和网络技术，并承诺在未来三年内投入10亿美元培育10万名开发者和科技初创企业。

去年，腾讯承诺在数字基础设施方面投资700亿美元。从事电子商务、快递服务的美团，则筹集了100亿美元用于开发自动驾驶汽车和机器人。

曾锐生教授说，中国官员们意识到这场打压会付出巨大的经济发展代价，但是没有敢直言相谏。他说，"谁敢站出来对习近平说，你的政策会对中国造成伤害？"

投资者纷纷止损离场。目前腾讯的市值为5750亿美元，比2月份的峰值下降了3500亿美元，跌幅相当于耐克公司或辉瑞公司的总价值。

7月2日，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行”实施网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。

谁的数据安全？

与此同时，习近平领导的政府正在加强对私营公司收集公众数据的控制——尤其是拥有数亿用户的阿里巴巴和腾讯。中国领导人认为有关14亿人口的信息是深入了解公众和经济状况的工具，掌握在私人手中具有潜在的安全风险。

将于11月1日生效的《个人信息保护法》规定了数据安全标准，禁止公司在未经客户许可的情况下披露个人信息，并要求他们限制收集信息的数量。与西方国家的数据保护法不同，中国的法律没有限制政府或执政党对个人信息的访问。

中国政府还被指利用其储存的公众数据对维吾尔人和其他穆斯林少数民族进行镇压行动。

香港大学中国法律研究中心主任张湖月教授（Angela Zhang）在本月发表的一篇文章中写道，直到几个月前，中国还 "非常宽松"，现在已经成为 "监管数字经济最积极和最有力的地区之一"。

美团被勒令改善外卖员待遇

今年4月，阿里巴巴被罚款182亿元，理由是违反《反垄断法》，滥用境内网络零售平台服务市场的支配地位，限制市场竞争。腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。

中国政府还利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

滴滴、美团和其他约车和外卖服务企业在5月被勒令改善外卖员的福利和安全。美团创始人王兴承诺将价值逾20亿美元的公司股份捐给自己的慈善基金会。腾讯董事长马化腾承诺向慈善事业捐赠逾20亿美元。阿里巴巴承诺要投入相当于155亿美元的资金用于促进社会公平。

张湖月教授写道，这种收入再分配计划 "让人回想起20世纪50年代和60年代时毛泽东领导的群众运动和民粹主义战略"。

（美联社）

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