 网络关注上海抗议：中国人喊出这句话太难了！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

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时政风云

网络关注上海抗议：中国人喊出这句话太难了！

周日凌晨发生在上海乌鲁木齐路的民众自发抗议行动，让不少中国人感到震撼。尽管官方媒体对此噤声，管控下的社交媒体也被全面审查，中文网民当中还是掀起了热议。

抗议举动之一：手举白纸

抗议举动之一：手举白纸

（德国之声中文网）11月26日晚，一些上海市民聚集在乌鲁木齐路，自发悼念两天前乌鲁木齐市火灾的遇难者。面对前来维安的警察，人群开始抗议举动，如手举一张白纸。后来在有人带领下喊出口号："新疆解封，全国解封"、"不要核酸要自由"、"共产党下台，习近平下台"。

尽管有关内容很快受到审查，上海传出的视频画面还是传遍了全球。在不受中国官方控制的推特上，引起了巨大关注和热烈的讨论。有人惊呼："共产党下台，这是迄今为止最为激进的口号！"

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

多数用户对抗议者的勇气表达了钦佩： "共产党下台，习近平下台！ 中国人喊出这句话太难了，让这样的的呐喊声从上海乌鲁木齐路响彻中国大地吧！"

"伟大的城市，可爱的民众，世界为你鼓掌"；"有周围民众议论，我也这个岁数了 我们要知道真相，我们不想被欺骗"；"希望上海的乌鲁木齐路的每一个勇士平安。 有时候，我不得不承认自己的懦弱……"

但也有人认为这样做"过火"，提醒"凡事都要有个度"。有推文写道："拿抗议防疫为藉口，喊"共产党下台""习近平下台"的学生，……孺子不可教也。"

视频记录下27日在乌鲁木齐路与安福路路口发生的一幕，让不少人唏嘘："一90后举着花演讲，随后被警察逮捕，人们高喊帮帮他！似乎最终被抢回。向勇敢的90后和上海人民致敬！"

艺术家巴丢草发推："上海乌鲁木齐路的抗争者，都是年轻人！ 我想上海了。"旅美人权律师滕彪写道："这一切，距北京四通桥抗议和二十大只有一个多月的时间。这加速度，总加速师也没想到吧。"

但也有人对这种公民抗命的行动持悲观态度："不要对昨晚上海乌鲁木齐路事件处理抱幻想，因为这甚至可能是破了中央能想象的底线。怎么都不能输给香港吧。"

另一位推特用户说："其实我也知道今天去游行的中国国籍黄人结果不会好，但是中国人应该去为自己抗争，他们做的没错。最近感觉气氛越来越紧张了，多起大规模游行了。这是发生在中国诶，我觉得能走出去的人都很了不起。"

有人承认"总有人要付出的，这是我们公民的责任"。还有人希望知道："一个问题：上海乌鲁木齐路的人怎么组织起来的？"从社交媒体上的视频可以看到，现场有警察对抗议者喊出同样的问题：你们这是谁组织的？周围很多人都喊道："是我们所有人！"

 

（综合报道）

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