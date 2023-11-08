网络举报贩卖出生证明 中国调查民营医院院长

（德国之声中文网）中国官方媒体报道，湖北省襄阳市卫生健康委发布情况通报称，已关注媒体平台发布的关于"湖北襄阳健桥医院院长勾结网络中介利用某视频平台公开贩卖出生证贩卖婴儿"的情况。襄阳市卫健委随后进一步通报称，涉事医院妇产科已停业整顿，医院院长已被采取刑事强制措施并接受调查。

据中国媒体报道，一位名叫上官正义的打拐志愿者通过暗访和网络举报揭出了这一事件。在上官正义的微博账号上，11月6日他发帖表示，自己"长达一年多卧底，掌握到湖北襄阳健桥医院院长，勾结多地网络中介，利用抖音平台长期公开以近10万价格贩卖出生证（含出院生产病历等）、疫苗本为买来孩子洗白身份；该团伙还售卖婴儿，男女婴价格都在10万以上，涉及全国10多个省份，数量惊人"。

襄阳市卫健委11月7日的通报称，相关问题正在进一步调查核实中。

上官正义在微博中还写道，他曾向两地警方举报，均"再无消息"。在襄阳市卫健委也未能见到领导。

一些中国网民表示，这些出生证可能被用来给拐卖的儿童上户口。还有网民称，这些出生证也可能用于为非法代孕生下的婴儿办理户口。

在上官正义微博帖子下，不少网友表示震惊。也有网友留言说，还有其它医院有这样的情况，并讲述他们也有举报无果的经历。也有网友表示，收养制度可能也是导致这一现象的原因之一，导致大量有收养需求的人非法收买儿童。有网友说，如果是弃婴而不是被拐卖的儿童，有愿意花钱购买的好人家领养走，总好过被虐杀，或被送福利院。

在中国，出生证明可以用来办户口，以及注射疫苗、办医疗保险和申请社保卡。路透社评述说，这一事件发生正值中国出生率降至1949年以来最低水平之际，2022年仅出生956万个婴儿。

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（综合报道）

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