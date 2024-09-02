网红菜谱令冰岛黄瓜脱销

一名加拿大网红在TikTok上发布了一系列视频，讲授凉拌黄瓜拌的各类做法。不成想，这些视频竟导致整个冰岛黄瓜脱销。网红的能量之大，再次令人瞠目结舌。

（德国之声中文网）准备好透明的塑料盆，将整根黄瓜削成丝，加少许新鲜奶酪，再用剪刀将熏制过的三文鱼剪成小块，一头红洋葱削成小块。最后加入色拉酱、柠檬汁、菜籽和大量增味剂。盖好盖子，用力摇几下，这款凉拌黄瓜就大功告成了。

播主莫菲蒂（Logan Moffit）自称，这款凉拌黄瓜好吃到"不可思议"，以至于他每次都停不下来。莫菲蒂是加拿大人，也是TikTok上拥有六百万粉丝的著名播主：他发布的各类黄瓜菜谱，最高点击记录竟达三千万人次。因此生活在渥太华的莫菲蒂，也被网友们戏称为"黄瓜达人"（The Cucumber Guy）。

冰岛黄瓜脱销

世界之大，无奇不有：莫菲蒂的黄瓜视频竟然让千里之遥的冰岛陷入了苦恼。说到冰岛，迄今为止人们总是会联想起火山、严寒以及原生态的自然风光。至于冰岛人特爱吃黄瓜，恐怕还闻所未闻。更何况，冰岛的暖棚里每年出产六百万根黄瓜，而冰岛人口则只有40万，相当于人均每年可以得到15根黄瓜。

然而，随着莫菲蒂的黄瓜视频走红，一些冰岛网红今年八月也转发了他的凉拌黄瓜菜谱之后，本已实现黄瓜自给自足的冰岛竟出现了黄瓜脱销的局面。当地超市的货架上，黄瓜几乎销声匿迹。以至于冰岛不得不从临近的荷兰紧急进口黄瓜。

尽管冰岛农民协会和食品工业一再否认该岛已经陷入"黄瓜危机"，但英国广播公司BBC还是报道称，一款芝麻油、米醋加大蒜的凉拌黄瓜在冰岛尤其受到欢迎，以至于除黄瓜之外，上述配料也已很难买到。

由于地热资源丰富，冰岛的蔬菜种植业也很发达。图为用地热供暖的蔬菜大棚。 图像来源: Reinhard Kungel/picture alliance

网络热潮：热得快 凉得也快

网红掀起某种食物消费热潮的事例此前就多次发生过，早已见怪不怪，不过，像冰岛这样整个国家陷入黄瓜危机的情况却从未有过。2023年7月，一位美食播主在纽约一家面包店前发布了一张法式牛角面包的照片。这家面包店立即名声大噪，食客在门前排起了长龙，店家不得不做出每人只能购买两个牛角面包的限购令。

2024年1月，瑞士网红Steve Merson在TikTok上发布消息称， 他将在苏黎世郊外一家快餐店前发放免费土耳其肉夹馍，闻讯赶来的粉丝成千上万造成拥堵，以至于警方不得不在两小时后驱散了这场"非法集会"。在德国，美食播主发布的视频也曾在纽伦堡和里根斯堡引发食客挤爆餐馆的热闹画面。

过去几年来，美食博客越来越受欢迎。一些人凭借在TikTok上发布自己的独创菜谱一夜走红，赢得众多忠实粉丝。德国网红 Paul Cooks发布的"生肉生吃"系列，就被众多粉丝追捧和转发。

疯狂的创意

美食播主掀起的热潮都有一个共性，那就是热潮来得快，去得也快。也正因为如此，冰岛有关当局对当前的黄瓜危机也表现得相当淡定。冰岛农民协会发言人表示，至迟到下个星期，冰岛黄瓜供不应求的局面就会出现缓解。

不过，成功的喜悦也令加拿大网红莫菲蒂才思泉涌：他最新发布的一款视频，竟是用草莓酱、花生酱和蜂蜜凉拌黄瓜。冰岛的草莓酱、花生酱会不会因此脱销，让我们拭目以待。

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