“网红政治”来袭 基民盟手忙脚乱

（德国之声中文网）年龄26，出生于伍珀塔尔，自称曾就读多特蒙德理工大学，获得信息学硕士学位，目前可能居住在亚琛。对于这位网名"Rezo"的Youtube网红，外界所知情况也就这些。

Rezo在Youtube有两个频道，主频道专攻音乐，而另一个频道则是用来聊一些网上热门话题。5月18日，Rezo在后一个频道上传一段视频，标题："基民盟之破坏"（Die Zerstörung der CDU）。

在这段长达55分钟的视频中，Rezo用极快的语速、年轻人熟悉的语调和用词，并配以大量的图标，试图传达给受众这样一个消息：德国政府及许多政治人物多年来昏庸无能、施政不力、撒谎成性，而首当其冲的便是保守派基民盟及其姐妹党基社盟，以及他们的执政伙伴、左翼的社民党。与此同时，自由派的自民党和右翼的德国选项党也难逃抨击。

与其他一些评点时政的视频不同的是，Rezo的这段视频不但时间很长，议题广泛（从贫富差距、气候保护到德国对美政策），而且还在视频文字介绍中列出了长长一串引用来源，以证实自己所言非虚。

许多媒体此后对Rezo所列举的"事实"进行审核，发现其中不乏夸大其词，或者片面之处。比如他批评基民盟执政期间遭成贫富差距加大，但却闭口不谈在这段时间内德国就业率创造历史新低。

尽管Reze的视频内容并非无懈可击，但他下的这番功夫显然没有白费。视频上传没几天，点击量便超过百万。在欧洲议会大选迫在眉睫之时，这样的网络声量显然是基民盟所无法承受的。

当头遭到网络"暴击"之后，德国政坛最大党基民盟起初的反应还相当强硬。党主席克兰普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)不无嘲讽地表示："我自问，（Rezo）为何没有把（圣经故事里的）埃及7碗之灾也怪到我们头上来呢？"该党秘书长、少壮派齐姆亚克（Paul Ziemiak）则指责Rezo："混淆许多东西，也很不精确。在许多复杂问题上，他给出的答案过于简单。这并不是严肃的做法。"

但是，基民盟的回应并未平息争议，反而为Rezo的视频聚集更高人气（截止发稿前已经接近800万）。在如此形势之下，基民盟的语气开始软化。除了向Rezo发出公开信，希望与他一起展开讨论，秘书长齐姆亚克也坦陈："我们也并非尽善尽美"，比如在气候保护方面就确实有待改善。除此之外，他也认为基民盟在传播沟通方面也需要加以改进，基民盟还没有成功寻找到一条与年轻世代进行沟通的途径。"我认为，我们在公众传播方面不但应该更快一些，而且应该增加在网络上的存在感。"

面对网络时代的政治传播，基民盟显然极不适应。比如，该党最年轻的联邦议院议员阿穆特霍尔（Philipp Amthor）恰巧与Rezo同岁，基民盟曾经让阿姆特霍尔也录了一段视频，作为对Rezo的回应，但最后却决定不发表，理由是"在这场讨论中，视频并非合适的形式"。

除了视频抨击的"主角"基民盟之外，几位"配角"也纷纷表态。尽管本党也是Rezo视频的批评对象，社民党秘书长克林拜尔（Lars Klingbeil）还是更愿意把矛头对准主要的政治对手--基民盟和基社盟。他对媒体表示："像联盟党那样对一整代人恶言相向，是完全错误的"。年轻人关心政治是好事，"我们与民众沟通的方式方法正在出现根本性的转变"。

自民党主席林德内尔

与此相反的是，在视频中被点名批评的自民党主席林德内尔（Christian Lindner）力挺基民盟。他对《明镜周刊》表示："我认为这段视频不但是攻击基民盟，也是对有素质的新闻专业的攻击。"事实上，Rezo之所以能够给出如此举行杀伤力的结论，是因为他只讲了一半的事实。

不过，林德内尔也对基民盟最初的回应方式不太赞同："我不理解，为何基民盟和新闻媒体不能用淡定的事实说明来回应这种显然是非常片面的左翼攻击。"

不管淡定与否，对于网络舆论视若无睹，显然已经不再是一个选项。政治辩论的"战场"不再局限于联邦议院和酒吧餐馆，这在德国也已经成为现实。