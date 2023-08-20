网红、主播和网络经济

（德国之声中文网）尽管今年一月才开始做网络直销主持人，但短短几个月时间里，拥有时装管理硕士头衔、曾经做过模特和博主的张锦玉（音译）就已为“圣罗兰美状”等名牌产品进行了数百小时的直播。

网络直销主持人的一天非常辛苦，张锦玉每天用在化妆、筹备和直播的时间要远远超过六个小时。

尽管工作很紧张，但像张锦玉一样投身网络直销事业的中国年轻人仍有数百万之多。目前中国青少年失业率居高不下，已超过21%，由于工作很难找，于是很多年轻人就尝试在淘宝、阿里巴巴和抖音等平台上开设直销频道。

张锦玉表示：“干网络直销这一行，门槛非常低，我只需要拿个手机，就可以开播了。但要想干得出类拔萃，难度就很大了。不过只要坚持，总是会进步的。我想，我能不能取得出色的业绩，主要取决于我的性格和能力。”

像张锦玉这样，想在网络主播领域干出一番事业的大有人在。上个月新浪微博上对一万多名年轻人进行的民调显示，大约60%以上的受访者都表示他们愿意当网红或网络主播。

iResearch的一项调查显示，2020年时，中国已有123万人担任网络主播。而历时三年的疫情封控，又将网络销售推向了高潮，去年中国网络销售的营业额高达4800亿美元。随着网络直销的专业化程度以及竞争强度不断提高，又涌现出了大量专门面对网络直销的中介公司，他们对网络主播提供培训，并在产品和主播之间牵桥搭线。

张锦玉合作的中介公司是上海百秋电子商务有限公司，而这家企业又是品牌合伙人“上海百秋Buy Quickly” 的下属公司。上海百秋同兰蔻和Under Armour 等品牌开展合作，旗下工作的全职网络主播多达150人。

百秋电子商务有限公司副总裁表示：“现在网络直播已经成了我们同国际品牌开展合作的最重要营销手段之一。网络直播不仅推动销售，而且还可以非常有效地提高品牌知名度及其市场价值。”

网络直销在中国的发展的确非常迅猛：最初的目的只是通过低价甩卖提高销量，现在则是通过讲故事的方式争取长期的回头客。

28岁的网络主播施佳宁（音）主要负责推销Hugo Boss 等品牌，她认为，同消费者建立关系是成功的关键。她说：“对消费者来说，我们就是他们的朋友。如果你能用个人亲和力同消费者进行交流，那你就能和消费者建立起信任感，最终会促成他下单购买。”



（路透社）

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