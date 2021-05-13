网瘫后，油管公司支付黑客500万赎金

(德国之声中文网) 据彭博社援引两名内部人士消息，美国最大的输油管线运营商Colonial Pipeline此前向发动网络袭击的黑客组织支付了价值近500万美元的赎金。报道称，在5月7日的袭击发生后几个小时，运营商就按照要求支付了加密货币；随后黑客组织提供了密钥，以便运营商恢复输油管线的运行。

美国联邦调查局5月10日通报说，一个名为"黑暗面"（Darkside）的黑客组织发动了袭击，并使用了勒索软件，试图通过这一恶意程序，锁定或加密电脑系统，向用户索财以换取释放数据。

彭博社消息还称，由于黑客提供的解密工具运行速度过慢，运营商最终还是通过使用备份数据来恢复运行。

此前，美国网络安全和基础设施安全局代理局长布兰登·威尔斯（Brandon Wales）曾针对该事件表示，建议运营商不要支付赎金，否则将助长黑客攻击盈利之风。

美国不少加油站都出现了供应紧张的局面

拜登：请不要抢购！

Colonial Pipeline表示，遭到袭击的输油管线已经从当地时间5月12日起逐步恢复运行，同时也强调等到完全恢复还需要数天时间。

美国总统拜登5月13日表示，有线索表明，犯罪分子生活在俄罗斯，不过俄罗斯官方与此次袭击并无关联。拜登透露，美国政府已经要求俄罗斯方面加强对网络黑客以及勒索行为的打击力度。他同时还呼吁美国民众不要因为恐慌而囤积燃油，因为供应会在几天内恢复，"抢购只会拖延这个过程。"拜登向民众许诺，随着当天输油管道重新满负荷运行，全国的燃油供应紧张居民有望最迟在下星期初得到缓解。受袭击的管道负责美东地区约45%的动力燃油供应。

此次网络袭击也提升了美国各界对信息安全的关注度。就在5月12日，拜登总统签署了一项命令，要求IT服务商必须向当局通报其遭受的网络袭击。政府机构的网络安全标准也将得到升级。根据该法令，政府代表和企业界代表还将联合组建一个委员会，就提升网络安全提出具体的建议。

(彭博社、路透社、美联社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。