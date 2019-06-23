网球神童债台高筑 贝克尔温网奖杯拍卖

（德国之声中文网）现年51岁的鲍里斯·贝克尔（Boris Becker)17岁就成为温布尔登网球赛最年轻的男单冠军。在其10多年的职业网球选手生涯中，他3次夺得温网冠军，分别2次拿到澳网冠军和全英公开赛冠军奖杯、也曾在美国公开赛和戴维斯杯上称雄。比赛奖金和赞助商的收入让这位一头金发、尤以霸道发球著称的网坛奇才成为名副其实的德国"金童"，个人财产一度被估高达1亿欧元。

17岁的贝克尔1985年夺得温网冠军

然而，令外界无比惊讶的是，退役18年后，伦敦高等法院于2017年6月正式宣布贝克尔破产。伦敦一家拍卖行继而宣布将拍卖贝克尔的个人物品，用于偿还债款。不过，贝克尔认为这样的拍卖有损自尊，并以享有外交豁免权为由在最后一刻阻止了拍卖。他表示，他被中非共和国任命为驻欧盟体育使节，不过，该国外交部后来却对此予以否认。

2018年底，一家破产法庭宣布无限延长贝克尔的破产状态。从今年6月24日到7月11日，伦敦Wyles Hardy拍卖行将在网上拍卖贝克尔的82件个人物品，包括他荣获的一次温网冠军奖杯的复制品以及他成为最年轻的大满贯得主后所获奖杯的复制品。此外，贝克尔的手表，几双袜子以及一些照片也在拍卖物之列。

贝克尔退役后长年在BBC等媒体担任评论解说员，也曾担任教练，此外，他还当过职业扑克选手、代理过奔驰，还不断涉足各种投资业务--体育网站、有机食品、迪拜商业大楼。但是，这些投资大多以失败告终。

贝克尔2003年获赠的网球名人堂宝石戒指也在拍卖之列

贝克尔和第一任妻子芭芭拉有7年婚姻，但最终分道扬镳。贝克尔为离婚支付了2500万美元，失去了迈阿密一处公寓以及两个儿子的监护权。其间 ，贝克尔还被爆出和俄罗斯模特艾尔马科娃有一夜情并有一名私生女。如今，贝克尔和第二任妻子莉莉的9年婚姻也走到尽头。两人育有一子，现处于分居状态。

贝克尔也曾陷入逃税丑闻。2002年，他因逃税170万欧元而被判处两年缓刑和高额罚款。法院指出，贝克尔在1991年至1993年期间实际上主要生活在慕尼黑，但正式的居住地却报的是有避税天堂之称的摩纳哥。贝克尔本人则表示，自己是因对税收法和居住权的误解才发生这样的问题。