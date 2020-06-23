网球名将德约科维奇感染新冠病毒

（德国之声中文网）书面声明后来才发，且用词谨慎，与数天前德约科维奇及球友们向全球发出的有关这次巡回慈善赛的激情四溢的信息大相径庭。然而，来自塞尔维亚的这位男网巨星也无法逃避新现实：新冠检测结果呈阳性。德约科维奇本人可从来都自认绝无可能被传上。

本周二（6月23日）下午，他公布了一份声明，对众多亚德里亚巡回表演赛感到惊讶的观察员们来说，该声明中并无多少新鲜信息。德约科维奇在声明中写道："可惜，病毒一直还在。这是新现实，我们还得学习，去制服它、和它一起生活。"他表示，每一起感染病例都让他非常遗憾，他希望，不出现并发症，"所有人都能恢复健康"。

当晚，他在社交媒体上传了一篇长一些的文字，表示，"我们的巡回赛受到了损害，这让我很内疚，我们搞错了，时间太早了。"他称，他原确信，所有卫生注意事项都得到了遵守，地区疫情状况稳定，所以才想到发起举行循回慈善赛。他还说，他在短期内就将向贝尔格莱德和扎达尔（Zadar）的卫生机构捐钱；巡回赛不再继续举行。

直到3月份国际网球重要赛事中止，曾获17个大满贯赛冠军约德科维奇在本赛季上还从未败过一场。现在，继迪米特洛夫（Grigor Dimitrow，保加利亚)、丘里奇（ Borna Coric，克罗地亚）、特罗伊茨基（Viktor Troicki，塞尔维亚）之后，他成了来自巴尔干地区的第4位感染新冠病毒的网球明星。此外，他妻子耶莱娜、特罗伊茨基怀有身孕的妻子亚历山德拉以及两名教练也被感染。

亚德里亚巡回表演赛6月14日的最后一场比赛

曾9度问鼎温布尔登的女网宿将纳夫拉蒂洛娃（Martina Navratilova）对全球男网排名第一的德约科维奇检测呈阳性深感震惊，并对职业赛事在发生了这一影响极大的挫折后是否因重启表示质疑。这位现年63岁的网坛传奇人物在推特上表示，她当然希望约德诺维奇恢复健康，但是，现在还要考虑举办美国公开赛吗，"我们还有很多工作要做"。

那些网球手在贝尔格莱德和扎达尔出场，似乎以为病毒会止于国界。赛事过程中，根本就无人遵守社交距离，对那些众多的年轻粉丝们也一样。似乎德约科维奇是想向世界证明，这病毒其实无伤大雅。而且，这位33岁的球星在欧洲体育电视台上还宣称，"我们遵守了政府的所有规定。"

德国网球运动员兹韦列夫（Alexander Zverev）对自己的表率角色就没那么有信心了。从扎达尔回来、检测结果呈阴性的他心情沉重地表示，他愿向所有那些因这次表演赛而可能被他置于风险之境的人们表达最深切的歉意。其实，他本人也曾享受了与其他获高报酬的网星们在一起的风光。何以现在思想有此变化，对此，他未予说明。

或许，是因为他身边发生的那些有名人的患病事例；或许，是因为针对所有参赛者发出的那些激烈批评。在乔科维奇总统任期内曾是运动员委员会成员的双打名将苏亚雷斯（Bruno Soares）就在媒体上称此次巡回赛乃是一次"恐怖秀"。这位巴西人指责这批高报酬明星们的行为"极不负责任，极不成熟"。国际职业网球联合会主席高登茨（Andrea Gaudenzi）甚至把德约科维奇、兹韦列夫等人称为不晓事的顽皮蛋。这位意大利人对《纽约时报》说，"这事情如同大人教育孩子说，骑自行车一定得戴头盔。对此，孩子们起初总是反对。直到从车上摔下，他们才戴。"然而，实际情况要严重得多：德约科维奇为此次巡回表演赛请来的球星们对各种安全规定不屑一顾，从而危及了很多人。

现在，德约科维奇在克罗地亚留下了大量新冠病例以及在未来数天必须在隔离状态下忧心忡忡度日的更多人。他的"慈爱理想"未能通过现实的检测。德约诺维奇已宣布，他本人将自愿隔离14天。

凝炼/洪沙（体育通讯社）