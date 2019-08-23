网民怼法国第一夫人 巴西总统还点赞

法国总统马克龙因在G7峰会上大讲亚马逊森林火灾，惹恼了巴西总统博索纳罗。后者对一则涉嫌侮辱马克龙夫人的网络发帖表示理解。
（德国之声中文网）当地时间上周日（8月25日），巴西总统博索纳罗对脸书上一则讥讽法国第一夫人布丽吉特·马克龙（Brigitte Macron）颜值的贴文表示认同。
在法国比亚里茨G7峰会上就是否该将亚马逊雨林火灾作为议题发生争论后，其他巴西政府成员也对马克龙总统发动人身攻击。马克龙称博索纳罗的言论"全然无礼"。
巴西一网民此前在脸书上传一张现年66岁的布丽吉特的不太好看的照片，将其与博索纳罗37岁妻子的一张容光焕发的照片并排，并写上一句："你们现在知道了吧，为什么马克龙挤兑博索纳罗？"他说，他敢打赌，马克龙是出于妒忌。
博索纳罗在这一上传图片和文字下面置评："可别侮辱了这家伙，哈哈"。在被法新社问及这一评论文字是否出自博索纳罗本人时，巴政府一名发言人未置可否。
"这让人遗憾"
正在出席G7峰会的马克龙力护妻子，严厉抨击博索纳罗："我能对您说什么呢？这让人遗憾，让人遗憾，但首先是对他和巴西人。"马克龙说，"巴西妇女们可能会替自己的总统害臊"。他说，他希望，巴西人"很快"会得到一位"得体"的国家元首。
除博索纳罗外，还有其它巴西政府成员对马克龙有恶意人身攻击。教育部长韦恩特劳伯（Abraham Weintraub）推文攻击马克龙说，在森林大火问题上，马克龙乃是"小人行为"，"他是一个寻求法国农业利益集团支持的机会主义小人"。
因博索纳罗的环境政策，马克龙宣布将冻结欧盟与巴西亦为其成员的南方共同市场签署的双边自贸协定。上周五，博索纳罗的儿子爱德华多（Eduardo）曾将一段法国"黄背心示威"视频上传推特，并加上评语："马克龙白痴一个"。
围绕亚马逊雨林大火，极端保守色彩浓厚的这位巴西总统此前禁止外国置喙。他表示，马克龙在没有一个亚马逊地区国家出席的情况下，要在G7峰会上讨论森林火灾问题，暴露了他的"殖民主心态"。他称，马克龙有意要将巴西和亚马逊地区其它国家的"内部"事务"工具化"。
目前，在对全球生态环境极具敏感性的亚马逊地区，有成千上万处发生火灾，巴西受灾尤重。G7峰会各国周一承诺提供约值2000万欧元的紧急资金，资助租用灭火飞机。
凝炼/苗子（德新社、法新社）
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国际组织和西方领导人指责巴西总统博索纳罗，未采取足够措施来遏制大规模的亚马逊森林火灾。而博索纳罗反击称媒体想搞破坏，并怒斥他国“干涉主权”。 (23.08.2019)