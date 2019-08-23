网民怼法国第一夫人 巴西总统还点赞

（德国之声中文网）当地时间上周日（8月25日），巴西总统博索纳罗对脸书上一则讥讽法国第一夫人布丽吉特·马克龙（Brigitte Macron）颜值的贴文表示认同。

在法国比亚里茨G7峰会上就是否该将亚马逊雨林火灾作为议题发生争论后，其他巴西政府成员也对马克龙总统发动人身攻击。马克龙称博索纳罗的言论"全然无礼"。

巴西一网民此前在脸书上传一张现年66岁的布丽吉特的不太好看的照片，将其与博索纳罗37岁妻子的一张容光焕发的照片并排，并写上一句："你们现在知道了吧，为什么马克龙挤兑博索纳罗？"他说，他敢打赌，马克龙是出于妒忌。

博索纳罗在这一上传图片和文字下面置评："可别侮辱了这家伙，哈哈"。在被法新社问及这一评论文字是否出自博索纳罗本人时，巴政府一名发言人未置可否。

"这让人遗憾"

正在出席G7峰会的马克龙力护妻子，严厉抨击博索纳罗："我能对您说什么呢？这让人遗憾，让人遗憾，但首先是对他和巴西人。"马克龙说，"巴西妇女们可能会替自己的总统害臊"。他说，他希望，巴西人"很快"会得到一位"得体"的国家元首。

她比他大——又怎样？ 新鲜出炉的总统夫妇 他们的恋爱关系当时简直是一场丑闻：一个就读天主教文理高中的学生爱上了比他大24岁法语老师布里吉特（Brigitte Trogneux）。如今，24年之后，这两人将以总统和总统夫人的身份入住爱丽舍宫。

她比他大——又怎样？ 麦当娜和耶稣·鲁茨 光从两人的名字上来讲，其实她们就应该是一对神仙好伴侣。但好景不长：流行天后和男模的伴侣关系只坚持了两年。两人在年龄上的差别是28岁。据麦当娜的一位朋友亲口爆料，两人的年龄差距是导致分手的主要原因。

她比他大——又怎样？ 超模和艺术品商人 虽然八卦媒体总是抛出两人分手的传闻——但是德国超级名模克鲁姆（ Heidi Klum ）和施纳博尔（Vito Schnabel）在公众面前还是令人信服的以幸福伴侣的形象出现。来自科隆附近小城（Bergisch-Gladbach）的模特克鲁姆比与她交往了三年的艺术品交易商大13岁。

她比他大——又怎样？ 蒂娜·特纳和埃尔文·巴赫的恋爱长跑 “我们俩儿当时就是一见钟情”，美国老牌歌手蒂娜·特纳（Tina Turner）是这样形容她的丈夫埃尔文·巴赫（Erwin Bach）的。这位美国流行歌坛巨星比她出生自德国莱茵河畔博帕尔德（Boppard）市的丈夫大16岁，两人在一起的时间已经有30年了。四年前，特纳和身为音乐制作人的巴赫终于完成了恋爱长跑，正式成婚。

她比他大——又怎样？ 菲利浦·帕尔姆的“99只气球” 唱德国神曲“99只气球”（99 Luftballons）的妮娜（Nena）比丈夫帕尔姆（Philipp Palm）大12岁。两人在一起已经23年了，就是没领结婚证。但这位女歌手从来也不对外掩饰自己的恋家情结。她说过，最喜欢做的事情就是和老公、5个孩子以及孙子、孙女们在一起。

她比他大——又怎样？ “伊布”和老婆 “我绝对不会把家人卷进来。我不想让他们过我这样的生活”，说这番话的是世界级球星兹拉坦·伊布拉西莫维奇（Zlatan Ibrahimovic）。所以说，能让他和比他大11岁的太太同框是很不容易的事情。这对瑞典夫妇还有两个孩子。

她比他大——又怎样？ 拿破仑和约瑟芬 熟女爱雏男，其实不是什么新鲜事儿了。拿破仑当年就对比自己大6岁的约瑟芬（Josephine de Beauharnais）爱的死去活来。凭借着约瑟芬的社会地位，拿破仑青云直上，直到1804年加冕成为法兰西第一帝国皇帝，攀上了人生的巅峰。



除博索纳罗外，还有其它巴西政府成员对马克龙有恶意人身攻击。教育部长韦恩特劳伯（Abraham Weintraub）推文攻击马克龙说，在森林大火问题上，马克龙乃是"小人行为"，"他是一个寻求法国农业利益集团支持的机会主义小人"。

因博索纳罗的环境政策，马克龙宣布将冻结欧盟与巴西亦为其成员的南方共同市场签署的双边自贸协定。上周五，博索纳罗的儿子爱德华多（Eduardo）曾将一段法国"黄背心示威"视频上传推特，并加上评语："马克龙白痴一个"。

围绕亚马逊雨林大火，极端保守色彩浓厚的这位巴西总统此前禁止外国置喙。他表示，马克龙在没有一个亚马逊地区国家出席的情况下，要在G7峰会上讨论森林火灾问题，暴露了他的"殖民主心态"。他称，马克龙有意要将巴西和亚马逊地区其它国家的"内部"事务"工具化"。

目前，在对全球生态环境极具敏感性的亚马逊地区，有成千上万处发生火灾，巴西受灾尤重。G7峰会各国周一承诺提供约值2000万欧元的紧急资金，资助租用灭火飞机。

凝炼/苗子（德新社、法新社）

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