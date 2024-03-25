 "网暴"风波中 钟睒睒登胡润排行榜中国"首富" | 经济 | DW | 25.03.2024

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经济

"网暴"风波中 钟睒睒登胡润排行榜中国"首富"

在中国知名的胡润全球富豪榜将农夫山泉创始人钟睒睒列为中国"首富"。钟睒睒近日称自己被"网暴"，他所创立的农夫山泉公司被指控"媚日"。

China Zhong Shanshan von Nongfu Spring

中国媒体广泛报导了最新胡润排行榜，以及钟睒睒连续第四次成为中国“首富”

（德国之声中文网）在中国国内颇有知名度的胡润排行榜公布2024全球富豪榜，农夫山泉创始人钟睒睒以4500亿元人民币列为中国"首富"。之后是拼多多的黄峥、腾讯的马化腾、字节跳动的张一鸣、网易的丁磊等。

胡润排行榜在中国国内已公布多年，也一直引发各种争议，包括统计方法曾引起经济学者的质疑。此外，据中国媒体报道，胡润也曾表示，他所统计的是在中国"看得见的财富"，其他比如富有的官员则不在统计之列。

此次列于榜首的钟睒睒近日特别引起中国网络关注。德国之声此前报道，因陷入"不爱国"风波，农夫山泉股价、销量急挫，市值蒸发逾200亿人民币，创始人钟睒睒成为众矢之的。而钟睒睒为母丧发文时称，自己无端遭受网络暴力，母亲为其受累因而去世。学者分析认为，中国民族主义情绪愈演愈烈，而北京也把"爱国主义"当法宝，用来对付内外敌人。

超级富豪到底受不受欢迎？

在钟睒睒列胡润排行榜中国"首富"的微博帖子下，也有网民在评论中重提"中国首富的儿子入了美国籍"、"没有承担像样的社会责任"等批评，但也有网民认为农夫山泉"依法纳税、带动就业…全都投资在中国大陆"，"不该被网暴"。

微博网友还特别关注被称为"霉霉"的美国歌手Taylor Swift首次登上该榜单。根据这一榜单，全球首富是特斯拉CEO马斯克，资产16700亿元人民币。之后是亚马逊创始人贝佐斯。

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