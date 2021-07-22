「网攻将是战争导火线」拜登点名中俄黑客

（德国之声中文网）美国总统拜登于27日上任后首次拜访了美国最高情报单位国家情报总监办公室（ODNI），并指出由中国及俄罗斯针对美国政府机构、企业和基础设施發动的一系列黑客事件频传，网络攻击将可能升级为一场「全面性的战争」。

拜登表示，包括勒索软件攻击在内的网络威胁「越来越能够在现实世界中造成损害和破坏」。

他又说：「如果我们最终陷入一场战争、一场与另一个大国的真枪实战，那麽网络漏洞将会是这场战争的导火线。」

近来众多的黑客攻击事件使美国网路的安全性受到质疑。今年5月，美国最大燃油管线遭黑客發动勒索软件攻击导致输油系统中断，使政府宣佈进入紧急状态；而今年3月被發现的微软电子邮件漏洞，也使得黑客得以透过微软系统入侵上万台分佈于世界各地的电脑。

从目标为国家政府的网路间谍行为，到危及企业营运的勒索软件攻击，拜登政府认为，中国及俄罗斯政府在其中扮演了关键的角色。

事实上，针对微软攻击事件，拜登政府上週才正式指控中国政府，透过僱佣黑客组织的方式，扶植了一整个黑客行动的产业链。

拜登表示，中国国家主席习近平对于希望让中国在2040年代成为世界上最大经济体、拥有世上最强大的军事力量的目标，可说是「死心塌地」。

「他是来真的...... 习近平有他的计画，」拜登说，「我们最好搞清楚我们要如何在不加剧情势的情况下保持自己的步伐。」

重建白宫与情报单位之关係

然而，要能应对中俄的网路攻击威胁，拜登也需加强白宫与情报单位之间的合作。《华盛顿邮报》报导，拜登此行造访ODNI，正是有意要改变在前总统特朗普任内，中央与情报单位之间的紧张关係。

特朗普在4年任内共换了两位国家情报总监及三位代理国家情报总监。相较之下，奥巴马8年内只换过两任。他也多次公开表达他对情报单位的不满，包含他们对外公开特朗普施压乌克兰来调查拜登父子的事件，最终使特朗普遭美国众议院弹劾。

相比之下，拜登则一再坚称，他不会对情报机构施加政治压力，而他过去也有作为副总统和在参议院任职期间与情报官员合作的长期历史。目前拜登也已请情报单位针对COVID-19起源、以及导致多名美国驻外官员罹病的神秘「哈瓦那症候群」进行调查。

《华盛顿邮报》採访前任官员指出，拜登有意将现任国家情报总监当作自己最主要的情报顾问。而拜登也亲自表示了他对情报单位的支持。

「我绝不会把你们的工作给政治化。我向你们保证。」拜登在一场有大约120位ODNI员工参与的讲座中说道。

（综合报导）

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